Cách làm cua rang me ngon chuẩn vị tại nhà

Cách chọn cua

Theo kinh nghiệm của các đầu bếp, cua Cà Mau với trọng lượng từ 350 - 500gr/con là lựa chọn lý tưởng cho món rang me. Khi chọn mua, người nội trợ nên ưu tiên những con cua có mai bóng, càng khỏe, yếm cứng và có cảm giác nặng tay - dấu hiệu cho thấy cua chắc, nhiều thịt.

Cua rang me là món ăn nhiều người yêu thích. (Ảnh: B.L)

Chuẩn bị nguyên liệu

Để nấu cho 2 - 3 người ăn, cần chuẩn bị: 3 con cua sống khoảng 1kg, 50gr me vắt hoặc 3 - 4 thìa canh sốt me, 3 thìa đường, 1,5 thìa nước mắm, tỏi băm, hành tím băm, ớt băm, 1 thìa canh bột năng.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm chút rau răm, hành lá, dầu ăn, đậu phộng rang.

Sơ chế cua

Cua rửa sạch, bỏ yếm, giữ lại gạch trong mai. Để món ăn thấm vị và khi rang không bị bể, người chế biến thường tách cua thành 2-3 miếng, đập dập phần càng và ướp nhẹ với muối, tiêu, nước mắm trong khoảng 10 phút.

Làm nước sốt me

Me được hòa với nước ấm và lọc bỏ hạt. Hỗn hợp này được đun cùng tỏi và hành tím phi thơm, sau đó nêm theo tỷ lệ mà các đầu bếp thường áp dụng là 1 me, 3 đường và 1,5 nước mắm.

Tiếp theo, bạn cho một ít bột năng pha loãng và ớt tươi vào nước sốt để tạo độ sánh. Nước sốt chuẩn vị phải có màu nâu đỏ hấp dẫn, vị chua nhẹ đặc trưng của me, hậu ngọt thanh và thoảng mùi cay của ớt.

Cua rang me có vị chua ngọt khó cưỡng. (Ảnh: B.L)

Cách chế biến cua rang me

Cua sau khi ướp được chiên nhanh trong dầu nóng từ 2 - 3 phút. Mục đích là làm săn thịt, giữ độ ngọt tự nhiên và giảm mùi tanh khi rim với sốt. Đây là kỹ thuật mà nhiều nhà hàng lớn đang áp dụng.

Cua đã chiên sơ được cho vào chảo nước sốt đang sôi nhẹ và rim ở lửa vừa từ 8 - 10 phút. Gạch cua được thêm vào sau giúp sốt béo và thơm hơn. Khi nước sốt chuyển sang dạng sánh keo, bám đều lên từng miếng cua là món ăn đã hoàn thiện.

Trước khi tắt bếp, cho hành lá, rau răm và đậu phộng rang rắc lên trên để tăng hương vị.

Cua rang me ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm bánh mì để tận dụng trọn vẹn phần nước sốt chua ngọt, béo nhẹ. Đây là món ăn phù hợp cho những bữa sum họp gia đình cuối tuần hoặc chiêu đãi bạn bè.