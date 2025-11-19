Trời lạnh mà không biết ăn gì thì cứ nấu món này đi: Dễ chế biến, nguyên liệu phổ biến và ai ăn cũng thích mê!

Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, trong bữa cơm chúng ta luôn mốn ăn những món ấm áp dễ chịu. Nếu bạn đang không biết ăn gì vào những ngày thời tiết lạnh thì hãy làm ngay món ăn này - sườn heo hầm đậu cô ve. Thành phẩm với phần thịt sườn heo đỏ óng ánh, đẹp mắt, đậu xanh thấm đẫm nước thịt còn thơm hơn cả thịt. Mùi thơm nghi ngút khi dọn ra làm ấm cả căn nhà, xua tan cái lạnh.

Sườn heo và đậu cô ve là một sự kết hợp hoàn hảo. Sườn có hương vị đậm đà, thơm ngon thấm đẫm cả vị ngọt từ xương và thịt sau khi hầm; đậu cô ve tươi mát, giúp làm dịu vị đậm đà của nước dùng, thấm đẫm tinh túy. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ này không chỉ đẹp mắt mà còn cân bằng dinh dưỡng. Sườn cung cấp protein chất lượng cao, trong khi đậu cô ve cung cấp chất xơ và vitamin dồi dào - tất cả gói gọn trong một nồi, một bữa ăn no nê và ngon miệng.

Phần hấp dẫn nhất của món ăn này chính là khoảnh khắc mở nắp. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm của thịt và vị ngọt ngào của đậu cô ve. Sườn được hầm kỹ đến độ hoàn hảo; thịt dễ dàng tách khỏi xương chỉ với một cú chạm nhẹ của đũa, mềm mà vẫn dai. Đậu cô ve vẫn giữ được màu xanh tươi tắn, mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt tự nhiên của đậu và hương vị đậm đà của thịt - thật tuyệt vời!

Sườn được hầm cho đến khi mềm và đậm đà, đậu xanh thanh mát và đậm đà, nước dùng sánh mịn hoàn hảo - thích hợp ăn kèm cơm nóng.

Nguyên liệu để làm món sườn hầm đậu cô ve

500g sườn heo (khoảng 2-3 dẻ sườn), 1 thìa canh đường trắng, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh nước tương đen, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, lượng bột gừng vừa đủ, lượng muối biển phù hợp, lượng hành lá vừa đủ, 200g đậu cô ve.

Cách làm món sườn hầm đậu cô ve

Bước 1: Sườn heo bạn mua về chặt thành khúc ngắn vừa ăn rồi rửa sạch. Tiếp theo cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng và ít gốc hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn, bật bếp rồi đun sôi. Chần qua sườn heo trong khoảng 1-2 phút rồi vớt ra, rửa sạch cặn bọt, để ráo nước. Đậu cô ve bạn tước bỏ xơ 2 bên cạnh, rửa sạch rồi bẻ làm các đoạn ngắn. Tiếp theo bạn cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm đường trắng (hoặc đường phèn) xào cho đến khi chuyển sang màu caramel. Sau đó, cho sườn heo vào xào đến khi sườn được phủ caramel chuyển màu vàng nâu.

Bước 2: Tiếp theo bạn nêm nước tương, nước tương đen, lượng bột tiêu trắng vừa đủ, lượng bột gừng vừa đủ, lượng muối thích hợp, xào đều cho đến khi sườn và các gia vị hòa quyện. Thêm lượng nước sôi vừa phải đủ ngập nguyên liệu. Sau đó thả thêm một cây hành lá vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong khoảng 30-40 phút. Bạn có thể dùng nồi áp suất, đun trong khoảng 20 phút.

Bước 3: Khi sườn chín mềm khoảng 80-90%, bạn chuyển sang nồi sành (hoặc giữ nguyên nếu không có nồi sành/sứ) rồi thêm đậu cô ve đã bẻ nhỏ vào. Đậy nắp nồi lại và đun nhỏ lửa thêm khoảng 8-10 phút. Khi đậu xanh đã chín hoàn toàn, bạn nêm nếm lại gia vị, chỉnh lửa lớn lên đun nếu muốn rút bớt nước. Cuối cùng bạn thêm một ít hành lá cắt nhỏ vào rồi lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn hầm đậu cô ve

Trời càng lạnh, chúng ta thường thích ăn thịt hơn. Để cân bằng dinh dưỡng thì việc kết hợp rau và thịt trong món ăn không làm tăng dinh dưỡng mà rau củ thêm vào thịt cũng rất ngon! Sườn non và đậu cô ve là 2 nguyên liệu rất phổ biến. Đây cung là một sự kết hợp hoàn hảo để tạo nên món ăn ngon, dễ chế biến. Bạn nhất định phải thử chắc chắn cả nhà, ai ăn cũng sẽ thích mê!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sườn hầm đậu cô ve!