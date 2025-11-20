3 món ăn này là "vua dưỡng phổi" mùa đông: Dễ nấu, ngon miệng giúp loại bỏ đờm, cổ họng "thoáng" và dễ chịu vô cùng

Mấy ngày nay ở bất cứ không gian nào tôi cũng nghe thấy mọi người phàn nàn rằng: "Thời tiết hanh khô quá, cổ họng lúc nào cũng ngứa và muốn ho". Thực ra, thiên nhiên luôn sẵn có "kho báu" để giúp chúng ta giải quyết những vấn đề sức khỏe mà mình gặp phải. Ví dụ như trong trường hợp thời tiết hanh khô, cổ họng ngứa và khó chịu thì có một loại trái cây giúp chúng ta dưỡng ẩm phổi xoa dịu cổ họng - quả lê.

Y học cổ truyền luôn nhấn mạnh rằng "bổ âm dưỡng phế vào mùa thu đông" là vô cùng cần thiết, và phổi là bộ phận dễ bị khô nhất. Lê có tính mát, vị ngọt, rất thích hợp để dưỡng ẩm cho phổi và làm long đờm. Nước ép và dưỡng chất dồi dào của lê giống như một liệu pháp spa cho cổ họng, đặc biệt thích hợp cho thời tiết khô lạnh này.

Quan trọng hơn, việc hấp hoặc luộc lê sẽ giữ được giá trị dinh dưỡng và làm mềm tính mát của lê, giúp cả người già và trẻ em đều có thể ăn được. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một vài cách làm món ăn giúp cơ thể khắc phục những triệu chứng khó chịu do thời tiết lạnh và khô hanh của mùa đông gây ra.

1. Lê hấp hạt tiêu: Minh chứng cho sự khôn ngoan của các bài thuốc trị ho cổ xưa

Sự kết hợp này nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra lại là một bài thuốc trị ho lâu đời và hiệu quả. Hạt tiêu có tính ấm và có thể trung hòa đặc tính làm mát của lê. Khi kết hợp với nhau, tác dụng làm ẩm phổi và giảm ho của chúng sẽ tăng gấp đôi.

Nguyên liệu: 1 quả lê, 10 hạt tiêu nguyên hạt, một ít đường phèn.

Cách làm món lê hấp hạt tiêu

Bước 1: Dùng muối tinh chà xát vỏ lê sau đó rửa sạch. Tiếp theo bạn dùng dao cắt bỏ phần đầu và dùng thìa khoét bỏ phần lõi để tạo hình quả lê thành một chiếc cốc đựng. Tiếp theo bạn cho hạt tiêu nguyên hạt và một chút đường phèn vào. Nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một viên đường phèn.

Bước 2: Để kiểm soát nhiệt độ hấp, hãy dùng phần đầu lê bạn đã cắt làm nắp, cố định bằng cách cắm vài que tăm xung quanh. Sau đó cho vào bát và đặt lên xửng hấp hấp trong 30 phút. Sau khi hấp, nước lê sẽ chảy vào bát, hãy uống canh trước rồi ăn thịt quả lê, bạn sẽ thấy dễ chịu.

Mẹo: Không nên cho quá nhiều hạt tiêu, khoảng 10 hạt là vừa đủ, quá nhiều sẽ làm cho món ăn bị đắng.

2. Chè lê, nấm tuyết và táo đỏ: Món tráng miệng bổ dưỡng, giúp dưỡng ẩm, chống khô da và dưỡng âm

Món chè này thực sự là "ba chàng lính ngự lâm bổ phổi", kết hợp hoàn hảo giữa kết cấu dạng thạch của nấm tuyết, nước ép lê và vị ngọt của táo đỏ, tạo nên món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 1 quả lê, 1/2 cây nấm tuyết, 5 quả táo đỏ, một ít đường phèn.

Cách làm món chè lê, nấm tuyết và táo đỏ

Bước 1: Ngâm nấm tuyết trước khoảng 2 tiếng cho nở mềm sau đó cắt bỏ phần gốc cứng màu vàng rồi rửa sạch và xé nhỏ. Dùng muối chà xát lên vỏ lê để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Sau đó bạn gọt vỏ và bỏ lõi lê rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Đừng vứt vỏ lê đi hãy để lại nấu chung với thịt lê để bổ phổi tốt hơn. Táo đỏ bạn rửa sạch và loại bỏ hạt.

Bước 2: Cho nấm tuyết vào nồi, đun sôi ở lửa lớn. Sau đó chỉnh lửa về mức nhỏ và nấu trong khoảng 40 phút cho đến khi nấm tuyết mềm, tiết ra chất keo sệt. Sau đó bạn thêm các miếng lê và vỏ lê cùng táo đỏ vào, tiếp tục nấu trong khoảng 20 phút. Để tăng vị ngọt bạn có thể thêm đường phèn rồi nấu trong 5 phút trước khi tắt bếp. Hãy thêm một ít kỷ tử vào để tăng hiệu quả cho món ăn.

Mẹo: Hãy kiên nhẫn khi nấu nấm tuyết. Đun nhỏ lửa để nấm nở hết kết cấu dạng gelatin.

3. Nước lê, táo đỏ và mía: Thức uống ngọt ngào và dễ chịu vào mùa đông

Thức uống này có vị ngọt thanh mát mà không hề ngấy, để lại cảm giác dịu nhẹ nơi cổ họng. Mía có vị ngọt và tính lạnh, đi vào kinh tỳ vị. Nó có thể thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể một cách hiệu quả, làm giảm đờm và khát nước, làm ẩm và thanh nhiệt phổi. Mặt khác, lê có vị ngọt và hơi chua, có tác dụng làm ẩm, thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể, thanh nhiệt và làm tan đờm. Nó đặc biệt thích hợp để làm giảm các triệu chứng như khát nước do các bệnh liên quan đến nhiệt, tiểu đường và ho nóng. Khi kết hợp hai thứ này và đun sôi, chúng không chỉ làm giảm sự khó chịu ở cổ họng mà còn dưỡng ẩm phổi, ngăn ngừa ho, giảm nhiệt và khô, giúp thở dễ dàng hơn.

Nguyên liệu: 1 khúc múa đã bỏ vỏ, 1 quả lê, 5 quả táo đỏ.

Cách làm món nước lê, táo đỏ và mía

Bước 1: Mía sau khi bỏ vỏ thì cắt thành từng khúc nhỏ. Dùng muối chà xát lên vỏ lê để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất sau đó rửa sạch rồi cắt thành các miếng vừa ăn. Táo đỏ rửa sạch. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi và thêm lượng nước vừa đủ vào.

Bước 2: Đặt nồi đựng nguyên liệu lên bếp và đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và đun liu riu trong khoảng 40 phút. Sau đó bạn lấy món ăn ra bát là có thể thưởng thức. Vì có mía và lê có vị ngọt tự nhiên rồi nên bạn không cần thêm đường.

Thực ra, việc duy trì sức khỏe tốt vốn rất đơn giản. Bằng cách sử dụng nguyên liệu theo mùa và phương pháp truyền thống, chúng ta có thể giải quyết những bệnh vặt trong cuộc sống. Trong mùa khô này, bạn hãy tận dụng quả lê kết hợp với vài nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp để dưỡng phổi và trị ho, giữ sức khỏe cho cả gia đình nhé!