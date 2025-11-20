Trong vô số dưỡng chất cần thiết cho trẻ nhỏ, kẽm là “nguyên tố vàng” quyết định sự phát triển chiều cao, trí tuệ và hệ miễn dịch. Trẻ thiếu kẽm thường biếng ăn, chậm tăng chiều cao, hay ốm vặt, đặc biệt là giai đoạn giao mùa hanh khô cuối năm. Thay vì dùng thực phẩm chức năng, cách bổ sung tự nhiên và hiệu quả nhất chính là từ món ăn mỗi ngày.

Dưới đây là 4 món giàu kẽm, cực dễ nấu, ấm bụng chuẩn mùa đông, vừa ngon miệng vừa giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tối ưu. Công thức đơn giản, nguyên liệu dễ mua, mẹ bận rộn nào cũng làm được.

1. Canh đậu phụ hàu - 10 phút có ngay bát canh ấm bụng, bổ kẽm hàng đầu

Cách làm:

Rửa nhanh phần thịt hàu bằng chút bột năng để sạch nhớt rồi để ráo. Đậu phụ non cắt khối nhỏ, chuẩn bị thêm ít gừng thái sợi và hành lá.

Đun sôi nước, cho gừng và đậu phụ vào nấu khoảng 3 phút. Chuyển lửa vừa, cho hàu vào và nấu đến khi thịt hàu hơi cong, chuyển màu trắng (1–2 phút).

Nêm muối, tiêu trắng, rắc hành và thêm vài giọt dầu mè rồi tắt bếp.

Vì sao mẹ nên nấu?

Hàu được mệnh danh là “kho kẽm tự nhiên” tốt nhất cho trẻ. Kết hợp với đậu phụ mềm dễ nuốt, món canh này cực hợp thời tiết lạnh, giúp trẻ ấm bụng, ngon miệng và hấp thu kẽm rất hiệu quả.

2. Canh sườn – su su – cà rốt – sò điệp khô: Món canh “đa vitamin”, ngọt thanh, dễ ăn

Cách làm:

Sườn rửa sạch, chần sơ. Su su và cà rốt gọt vỏ, cắt miếng. Cho sườn + gừng vào nồi, đổ nhiều nước, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ ninh 40 phút.

Thêm su su, cà rốt và sò điệp đã ngâm nở, ninh thêm 20 phút. Trước khi tắt bếp 5 phút, thêm vài hạt goji (kỷ tử), nêm muối.

Vì sao món này bổ?

Sò điệp là loại hải sản giàu kẽm, vị ngọt tự nhiên; sườn cho đạm và canxi; su su + cà rốt cung cấp vitamin; kỷ tử lại rất tốt cho mắt. Món canh ấm áp, thanh ngọt, trẻ dễ ăn, người lớn cũng mê.

3. Bò hầm cà chua khoai tây – món đại bổ mùa đông, mềm tan, đậm vị

Cách làm:

Thịt bò cắt miếng, chần qua nước sôi. Cà chua, khoai tây gọt vỏ cắt khối. Phi thơm hành gừng, xào bò đến khi săn, cho một phần cà chua vào đảo để tạo màu và nước sốt tự nhiên.

Đổ nước nóng, thêm ít nước mắm và chút đường, hầm lửa nhỏ khoảng 1 giờ đến khi thịt bò mềm. Cho khoai tây và phần cà chua còn lại vào nấu thêm 15–20 phút, nêm muối vừa ăn.

Vì sao hợp trẻ đang lớn?

Bò là nguồn kẽm tuyệt vời. Cà chua giúp tăng hấp thu khoáng chất, khoai tây bổ sung năng lượng lành mạnh. Món này mềm, thơm, dễ ăn, nước sốt chan cơm thì trẻ nào cũng mê tít.

4. Cần tây – cà rốt xào hạt điều (hoặc hạt điều nhân sống)

Cách làm:

Cần tây và cà rốt cắt miếng, trụng sơ 30 giây. Hạt điều sống rang với chút dầu đến khi vàng giòn, để riêng.

Phi thơm tỏi, xào nhanh cần tây và cà rốt. Nêm muối + chút dầu hàu, cuối cùng cho hạt điều vào đảo đều.

Vì sao nên thêm vào bữa phụ/ăn kèm?

Hạt điều chứa lượng kẽm cao, dễ hấp thu; kết hợp rau củ giòn ngọt tạo món xào nhanh – gọn – giàu dưỡng chất. Trẻ ăn cơm cùng món này sẽ tăng hứng thú, đặc biệt trong mùa đông dễ biếng ăn.

4 món trên đều dễ nấu, nguyên liệu rẻ, lại phù hợp tiết trời hanh lạnh cuối năm. Bổ sung kẽm từ thực đơn hằng ngày vừa an toàn vừa hiệu quả, giúp trẻ ăn ngon – ngủ sâu – cao lớn – học tốt mà không cần dùng thêm nhiều thực phẩm chức năng.

Mẹ chỉ cần đổi món thường xuyên, kết hợp chế biến đa dạng là đã giúp con bước vào giai đoạn phát triển vàng với nền tảng sức khỏe tốt nhất.