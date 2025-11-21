Đừng ghét loại "rau" này chỉ vì cái tên: Ăn vào ngày lạnh thì tuyệt ngon lại tốt tựa nhân sâm, lợi tiêu hóa, "đại bổ" cho phổi

Khi gió bắc thổi và thời tiết trở nên khô lạnh, khẩu vị của chúng ta cũng thay đổi. Khi trời trở lạnh, chúng ta thèm những món ăn ấm nóng, bổ dưỡng để bổ sung năng lượng, tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đồ ăn giàu thịt có thể dễ dàng gây ra gánh nặng khó chịu cho dạ dày. Đó là lúc chúng ta cần mang ra một trong những thực phẩm chủ lực mùa đông của mình - củ cải!

Bạn đừng để cái tên "củ cải" đánh lừa bạn nghĩ rằng nó tầm thường, mộc mạc hay không có giá trị hoặc "chỉ người nghèo mới ăn". Thực chất đây là một loại thực phẩm bổ dưỡng đến kinh ngạc nhờ chứa đầy dưỡng chất! Người xưa thậm chí còn ca ngợi nó là "tốt hơn cả nhân sâm". Giàu vitamin C và chất xơ, nhưng lại ít calo, ăn củ cải vào mùa đông giúp tiêu hóa tốt, giảm chứng khó tiêu, làm dịu chứng khô và đầy hơi - hoàn hảo để giải quyết các chứng bệnh thường gặp vào mùa đông như "tắc nghẽn" ruột - khô gây táo bón...

Ngoài ra, nhờ giàu chất chống oxy hóa như catechin, pyrogallol, axit vanillic và các hợp chất phenolic khác... nên củ cải được coi là loại thực phẩm "đại bổ" cho phổi; giúp bảo vệ phổi khỏi bị hư hại. Bên cạnh đó, củ cải trắng có đặc tính chống sung huyết nên rất có lợi cho bệnh nhân hen suyễn. Cũng đã có những ngghieen cứu chỉ ra, củ cải trắng có khả năng chống các kháng nguyên gây dị ứng đường hô hấp, giúp bảo vệ các lớp lót đường hô hấp khỏi bị nhiễm trùng. Về lợi ích sức khỏe mùa đông, củ cải vượt xa các loại rau như rau cải và tỏi tây, và quan trọng hơn, giá cả lại cực kỳ phải chăng. Sẽ thật đáng tiếc nếu không biết tận dụng nguyên liệu để cải thiện sức khỏe thông qua món ăn tuyệt vời như vậy!

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách nấu món ăn phổ biến với củ cải vào mùa đông và đảm bảo bạn sẽ lại yêu thích!

1. Củ cải xanh thái sợi xào thịt heo - giòn tan, thanh mát

Món ăn này rất dễ làm. Bí quyết nằm ở khâu chuẩn bị củ cải bào sợi. Nếu làm đúng cách, món ăn sẽ có kết cấu giòn tan và không hề có vị lạ.

Nguyên liệu: 1 củ cải xanh, 150g thịt nạc thăn, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh bột bắp, lượng gia vị thích hợp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một chút hành lá thái nhỏ, tỏi băm.

Cách làm món củ cải xanh thái sợi xào thịt heo

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch củ cải xanh rồi thái thành sợi mỏng (có thể dùng dụng cụ bào sợi). Tiếp theo cho củ cải xanh vào bát, thêm một ít muối vào, trộn đều rồi trong khoảng 10 phút. Sau khi củ cải bào đã mềm và tiết nước, hãy rửa lại nhiều lần để loại bỏ độ mặn rồi vắt bớt nước. Bước này rất quan trọng để củ cải bào được giòn, vì vậy đừng bỏ qua nhé! Rửa sạch rồi thấm thịt heo bằng khăn bếp sau đó thái thành dạng sợi. Tiếp theo cho thịt heo vào bát, thêm nước tương, rượu nấu ăn và bột bắp, trộn đều rồi ướp khoảng 15 phút. Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt heo vào xào đến khi chuyển màu thì lấy ra khỏi chảo.

Bước 2: Tiếp đó thêm một chút dầu vào chảo thêm tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho củ cải xanh đã bào sợi vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi củ cải đã hơi chuyển trong, thì cho thịt thái sợi đã xào trước đó vào, đảo đều. Sau đó, nêm thêm chút gia vị và dầu hào cùng tinh chất cốt gà để nêm nếm cho vừa miệng. Xào đều trong khoảng 1 phút rồi tắt bếp.

Thành phẩm món củ cải thái sợi xào thịt heo

Món ăn này được bày ra bàn với củ cải thái sợi giòn tan, thấm đẫm nước dùng từ thịt thái sợi, tạo nên hương vị vô cùng đậm đà. Món ăn vừa là món ăn kèm vừa là món chính, hoàn hảo với cơm hoặc cuốn trong bánh kếp – bạn sẽ không bao giờ thấy chán!

2. Thịt bò hầm củ cải trắng - Món ăn ấm áp và bổ dưỡng

Nếu nói về sự kết hợp hoàn hảo cho mùa đông, thịt bò và củ cải trắng chắc chắn xứng đáng nằm trong top món ngon. Củ cải hấp thụ vị béo của thịt bò, làm giảm bớt độ béo ngậy và khiến nước dùng càng thêm ngon.

Nguyên liệu: 1-2 củ cải trắng, 400g thịt bò (có thể chọn phần dẻ sườn hoặc nạm), gừng thái lát, rượu nấu ăn, 1 gốc hành baro (có thể thay thế bằng hành lá), 1/2 viên gia vị thả lẩu cô đặc, 1 thìa canh nước tương đen, một chút gia vị, rau mùi thái nhỏ, 2 cái hoa hồi, một chút đường phèn,

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó cho thịt bò vào nồi nước, thêm gừng cắt lát, rượu nấu ăn vào, đun sôi. Khi nước sôi và bọt nổi lên, bạn dùng muôi vớt hết cặn bọt. Sau đó vớt thịt bò ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Cho chút xíu dầu vào nồi, phi thơm gừng thái lát, hành lá và viên gia vị thả lẩu. Tiếp đo cho thịt bò đã chần vào, xào trong khoảng 30 giây.

Bước 2: Tiếp đó bạn nêm 1 thìa canh nước đen, một chút đường phèn và 2 nhánh hoa hồi vào, đảo đều cho hòa quyện và thịt bò ngấm gia vị. Tiếp đó bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Trong lúc chờ ninh thịt bò thì gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch và cắt thành từng miếng vừa ăn. Khi thịt bò hầm xong thì thả củ cải vào nồi, ninh tiếp 20 phút cho đến khi củ cải trong, mềm và ngấm nước dùng. Cuối cùng, nêm nếm lại cho vừa ăn, lấy ra bát, rắc rau mùi hoặc hành lá cắt nhỏ lên trên.

Thành phẩm món thịt bò hầm củ cải trắng

Sau khi hoàn thành, hương thơm của món hầm này lan tỏa khắp nhà! Thịt bò mềm tan trong miệng, còn củ cải trắng thì ngọt ngon hơn cả thịt, vừa ngọt thanh lại đậm đà. Ăn xong, bạn sẽ cảm thấy ấm áp cả trong lẫn ngoài - một cách hoàn hảo để xua tan cái lạnh mùa đông, dưỡng phổi khỏe mạnh.

3. Canh củ cải, miến và tôm - Tươi ngon, ngọt ngào và thanh mát

Sau một bữa ăn nhiều dầu mỡ, một món canh thanh mát, nhẹ nhàng là điểm nhấn hoàn hảo xoa dịu khẩu vị của bạn. Món canh này chế biến rất nhanh, nhưng hương vị lại không hề kém sơn hào hải vị.

Nguyên liệu: 8 con tôm, 1 củ cải xanh, 1 nắm miến, gia vị, một chút dầu mè, rau mùi thái nhỏ, bột tiêu trắng.

Cách làm món canh củ cải, miến và tôm

Bước 1: Rửa sạch tôm, cắt bỏ râu, rút chỉ sống lưng. Ngâm miến vào nước ấm cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Gọt vỏ củ cải xanh, rửa sạch rồi thái sợi. Cho một ít dầu vào nồi. Khi dầu nóng, cho tôm vào, dùng thìa ấn nhẹ phần đầu tôm để xào cho đến khi dầu tôm chuyển sang màu đỏ. Đây chính là bí quyết cho khiến nước dùng thơm ngon.

Bước 2: Sau đó bạn cho củ cải vào xào đều cùng tôm vài phút. Tiếp đó thêm lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn chỉnh về mức lửa vừa rồi nấu đến khi củ cải chín khoảng 80%. Tiếp theo bạn cho miến đã ngâm vào, nấu trong hai đến ba phút hoặc cho đến khi các nguyên liệu chín. Cuối cùng, nêm gia vị và bột tiêu trắng, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên, rưới vài giọt dầu mè và thưởng thức.

Thành phẩm món canh củ cải, miến và tôm

Món canh này ngon tuyệt cú mèo! Nước dùng ngọt đậm đà vị tôm, củ cải thái sợi thanh mát, mềm ngon và sợi miến mềm mại dẻo dai hòa quyện hoàn hảo. Chỉ cần nhấp một ngụm là cổ họng dịu lại, đánh tan mọi cảm giác mệt mỏi, và kích thích vị giác - chắc chắn khi ăn xong bát đầu tiên bạn sẽ muốn ăn thêm một bát nữa!

Vậy đấy, chỉ cần một chút khéo léo, loại củ cải bình thường này có thể chế biến thành biết bao món ăn ngon. Dù chỉ là nguyên liệu bình thường nhưng vẫn mang đến hương vị tuyệt vời nhất cho mỗi bữa ăn. Mùa đông này, đừng để cái tên khiêm tốn của nó làm bạn chùn bước; hãy nhớ thêm củ cải vào thực đơn của bạn nhé!