Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon
Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.
Nguyên liệu làm cá trắm kho nghệ
1 – 1,2 kg cá trắm đen, 4 củ nghệ tươi, riềng,hành tím, tỏi, ớt, 1 quả dừa tươi.
Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, tiêu xay.
Sơ chế
Muốn cá trắm bớt tanh, bạn cần rửa cá bằng nước muối loãng, vắt thêm nửa quả chanh để loại bỏ nhớt và mùi tanh.
Lau khô cá rồi cắt khoanh dày khoảng 3-4 cm, tránh cắt quá mỏng dễ làm cá bị nát khi kho. Ướp cá với chút muối và tiêu trong 10 phút để thịt săn lại.
Nghệ tươi gọt vỏ, giã nhuyễn hoặc xay nhỏ. Bạn nên dùng nghệ tươi 100%, tránh sử dụng bột nghệ vì dễ làm nước kho có vị gắt.
Riềng rửa sạch, cắt lát. Hành tím, tỏi, băm nhỏ.
Cách chế biến
Bạn cho hành tỏi băm vào nồi phi thơm. Đến khi dậy mùi, cho nghệ tươi vào xào nhẹ đến khi vàng đều rồi tắt bếp.
Tiếp theo, bạn lót dưới đáy nồi một lớp riềng mỏng để cá không bị cháy. Xếp cá lên trên, thêm ớt tươi đập dập vào nồi.
Bạn cho vào nồi cá 3 thìa nước mắm ngon, 1 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa tiêu.
Sau đó, đổ nước dừa tươi hoặc nước sôi vào xâm xấp mặt cá. Lắc nhẹ nồi cá cho các gia vị hòa quyện vào nhau. Kho cá trên lửa nhỏ từ 40–60 phút để cá thấm gia vị.
Khi kho cá, nước kho sánh nhẹ và lên màu vàng óng đặc trưng đẹp mắt. Cá trắm kho nghệ ăn cùng với cơm trắng kèm ít dưa leo hay rau sống rất hợp.