Các y bác sĩ chung tay tự sản xuất khẩu trang tại Bệnh viện Quận 11, TP.HCM: Tuy không chuyên nhưng ai cũng tranh thủ giờ nghỉ sau ca trực để tham gia

Tranh thủ thời gian nghỉ sau ca trực, y bác sĩ ở bệnh viện quận 11 may khẩu trang để sử dụng

Thời điểm hiện nay, khi dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra đang trong những diễn biến phức tạp, những chiếc khẩu trang được xem là vật dụng thiết yếu với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, do nhu cầu lớn bất ngờ mà các nơi cung cấp khẩu trang số lượng lớn không kịp đáp ứng, với các nơi sử dụng nhiều khẩu trang như bệnh viện, đây cũng trở thành 1 vấn đề đáng để lưu tâm.

Trước tình hình đó, Bệnh viện Quận 11 TP.HCM đã có 1 biện pháp xử lý vừa nhân văn lại vừa khiến các nhân viên y tế tại bệnh viện hết sức hào hứng.

Những thợ may không chuyên tranh thủ tự sản xuất sau những giờ phút chăm sóc bệnh nhân

Tự tay đo, cắt rồi may, đó là 3 trong số rất nhiều công đoạn để làm ra những chiếc khẩu trang. Cứ mỗi giờ nghỉ sau ca trực chăm sóc bệnh nhân, các y bác sĩ tại Bệnh viện Quận 11 TP.HCM lại có thêm 1 nghề tay trái khác, đó là tự sản xuất khẩu trang.

Những ngày gần đây, căn phòng này của Bệnh viện Quận 11 TP.HCM trở thành nơi các y bác sĩ tự tay may những chiếc khẩu trang để chung tay phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2.

Các y bác sĩ tại bệnh viện quận 11 tăng gia sản xuất khẩu trang.

Những đôi tay ngày ngày chăm sóc người bệnh, cứu sống những sinh mạng cận kề cửa tử hay là những đôi tay đón chào sinh mạng mới chào đời, không hề có kinh nghiệm trong việc may vá. Chính vì vậy, các y bác sĩ chỉ có thể học hỏi lẫn nhau. Ấy vậy mà họ đã làm ra những chiếc khẩu trang hết sức chuyên nghiệp.

Cứ mỗi giờ nghỉ ngơi sau ca trực, họ lại bớt chút thời gian đến căn phòng may để làm ra những chiếc khẩu trang.

Có lẽ những việc này cũng giúp họ có thêm niềm vui nho nhỏ sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Chị Trần Thị Thu Nga làm việc tại Khoa phụ sản - Bệnh viện Quận 11 chia sẻ công việc 1 ngày của mình với chúng tôi.

Chị Nga luôn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia may khẩu trang.

"Buổi sáng thì chăm sóc các sản phụ và các em bé. Công việc thì rất là nhiều nhưng thường thì trong buổi sáng mình sẽ cố gắng sắp xếp với các bạn đồng nghiệp để tranh thủ thời gian lên may khẩu trang".

Họ đều tình nguyện tham gia, thời gian họ làm thêm công việc tay trái này luôn rất vui vẻ và nhiệt huyết. Từ điều dưỡng, thực tập sinh hay các y bác sĩ đều hết mình tham gia vào công cuộc sản xuất khẩu trang này.

Căn phòng nơi các y bác sĩ "hành nghề" tay trái của mình.

Được biết số lượng khẩu trang mà các y bác sĩ tại bệnh viện sản xuất sẽ cấp phát cho chính nhân viên y tế và bệnh nhân của bệnh viện quận 11 TP.HCM.

Nhiều câu chuyện hài hước của những bác sĩ tay ngang may khẩu trang

Là những thợ may không chuyên nên họ gặp không ít khó khăn trong quá trình may ra được thành quả. Bên cạnh đó, không ít những câu chuyện dở khóc dở cười phát sinh trong quá trình may vá lạ lùng cuả những y bác sĩ này.

Chị Duyên vô cùng vui vẻ với thành quả của cả bệnh viện.

Chị Trương Thị Duyên làm việc tại Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã kể lại nhưng câu chuyện va vấp trong nghề tay trái này của họ với giọng điệu đầy hóm hỉnh.

"Trong quá trình may thì có những câu chuyện rất là vui. Lúc nãy, anh Thành đang may dở thì bị mất điện hay có những chị đang may thì cứ bị gãy kim liên tục. Trong bệnh viện cũng có những chị ngày xưa đã từng may rồi thì những chị đó cứ phải chạy qua chạy lại các bàn để hỗ trợ các anh chị em".

Các y bác sĩ bệnh viện quận 11 đều cảm thấy vui vẻ khi may ra được thành phẩm là những chiếc khẩu trang đẹp đẽ và cũng không kém phần chuyên nghiệp. Bởi lẽ đây là những chiếc khẩu trang sẽ cấp phát đến chính những bệnh nhân mà họ chăm sóc.

Từ khâu nguyên liệu đã được các y bác sĩ chuẩn bị 1 cách nghiêm túc và kĩ càng. Để liên hệ được với nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất khẩu trang, họ đã phải gặp khá nhiều khó khăn.

Bệnh viện Quận 11 TP.HCM bỗng xuất hiện những chiếc máy may như thế này.

Từng sản phẩm đều là đóng góp của rất nhiều người trong bệnh viện.

Quy trình sản xuất vô cùng chặt chẽ và đảm bảo

Quy trình sản xuất ra những chiếc khẩu trang này được kiểm soát rất chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra của thành phẩm.

Trước khi bắt tay vào làm, tất cả mọi người đêù phải rửa tay sát trùng cẩn thận cũng như đeo khẩu trang đầy đủ.

Sau khi may xong thành phẩm, những chiếc khẩu trang này sẽ được khử trung tại phòng khử trùng thiết bị.

Những chiếc khẩu trang sau khi được may xong sẽ được mang đi sát trùng tại phòng khử trùng thiết bị của bệnh viện.

Tuy chỉ tăng gia sản xuất trong nhưng giờ nghỉ ngơi sau ca trực, vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, số lượng sản phẩm các y bác sĩ tại bệnh viện quận 11 TP.HCM đã lên tới gần 1000 chiếc.

Những chiếc khẩu trang hết sức đặc biệt này sẽ được cấp phát cho bệnh nhân và nhân viên y tế của bệnh viện vào đầu tháng 3 - 2020.