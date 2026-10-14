Các liệu pháp làm đẹp tập trung vào đôi chân bỗng dưng trở nên phổ biến khắp nơi: Từ xu hướng xa xỉ đến cuộc đua sở hữu đôi chân không tì vết

Nếu sống ở Rome cách đây khoảng 2.000 năm, bạn có thể từng nghe thấy những tiếng la hét vọng ra từ các con phố cổ. Khi ấy, người ta đã ưa chuộng những đôi chân nhẵn mịn như tượng cẩm thạch Carrara. Để đạt được vẻ đẹp lý tưởng, họ sẵn sàng chịu đựng những phương pháp loại bỏ lông cơ thể đầy đau đớn, từ nhổ, đốt đến chà xát da.

Hóa ra, hành trình theo đuổi đôi chân đẹp đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng ở thời hiện đại, xu hướng này đang bước sang một giai đoạn mới, khi các liệu trình chăm sóc chuyên sâu, công nghệ thẩm mỹ và phương pháp hỗ trợ tuần hoàn được kết hợp để đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng.

Đôi chân – từ cổ đại đến hiện đại – luôn là tâm điểm của những tiêu chuẩn về cái đẹp.

Hành trình theo đuổi đôi chân đẹp đã tồn tại từ rất lâu.

Từ bùn khoáng lạnh đến liệu trình chăm sóc đôi chân xa xỉ

Tại Leg School, một chương trình chăm sóc chân thuộc Capri Medical Spa, nằm trong khu nghỉ dưỡng Jumeirah Capri Palace (Italy), khách hàng có thể trải nghiệm liệu trình được thiết kế riêng cho vùng chân. Chương trình này được phát triển từ những năm 1990 bởi Francesco Canonaco, người được người dân địa phương gọi là "Giáo sư", sau khi ông nhận thấy nhiều phụ nữ gặp vấn đề về tuần hoàn.

Liệu trình kết hợp nhiều bước, từ đắp bùn khoáng núi lửa lạnh, quấn chân bằng băng thấm chiết xuất thực vật đến massage và ngâm chân trong bồn nước đá bổ sung khoáng chất. Theo giới thiệu của cơ sở, các bước này hướng đến những vấn đề như sưng phù, tích tụ dịch, da không đều màu và cảm giác nặng chân.

Các liệu trình chăm sóc chân kết hợp đắp, quấn và massage nhằm hỗ trợ tuần hoàn.

Một trong những thành phần được sử dụng là bùn khoáng tự nhiên có nguồn gốc từ đảo Ischia, Italy. Loại bùn này, được gọi là fango trong tiếng Italy, từ lâu đã được sử dụng trong các liệu pháp chăm sóc cơ thể. Công thức tại Leg School còn kết hợp các thành phần thực vật, trong đó có chiết xuất hạt dẻ ngựa - thành phần đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ cải thiện một số triệu chứng liên quan đến suy tĩnh mạch mạn tính.

Suy tĩnh mạch mạn tính xảy ra khi hệ thống tĩnh mạch gặp khó khăn trong việc đưa máu trở về tim, có thể gây sưng, đau, cảm giác nặng chân và giãn tĩnh mạch.

Sau khi trải qua các bước chăm sóc, người viết bài cho biết đôi chân có cảm giác nhẹ nhàng hơn, đồng thời dường như bớt sưng và săn chắc hơn. Tuy nhiên, cảm nhận sau một liệu trình không đồng nghĩa với việc những thay đổi này sẽ kéo dài hoặc có hiệu quả như nhau ở tất cả mọi người.

Cảm nhận sau một liệu trình không đồng nghĩa với việc những thay đổi này sẽ kéo dài.

Không chỉ tại Italy, các liệu trình dành riêng cho đôi chân đang xuất hiện ngày càng nhiều tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới. Tại Pháp, Asaya Spa thuộc Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin cung cấp liệu trình Ski Legs Revival, kết hợp liệu pháp lạnh, ủng nén và tinh dầu thơm. Lanserhof ở Đức có liệu trình chăm sóc da sần vỏ cam bằng phương pháp chải da, giác hơi và quấn dưỡng chất. Trong khi đó, Lefay Resort and Spa ở miền Bắc Italy sử dụng kỹ thuật gua sha cho chân, hướng đến việc hỗ trợ dẫn lưu dịch.

Tại Six Senses Spa ở Puente Romano, Tây Ban Nha, liệu trình massage Detox kết hợp chải da khô và giác hơi bằng cốc silicone nhằm kích thích tuần hoàn, cải thiện vẻ ngoài và độ đàn hồi của da, đồng thời giảm sự hiện diện của cellulite – tình trạng da sần lõm thường gặp ở vùng đùi và mông.

◆ ◆ ◆

Dẫn lưu bạch huyết: Nền tảng của nhiều liệu trình chăm sóc chân

Điểm chung của nhiều phương pháp kể trên là khai thác nguyên lý dẫn lưu bạch huyết. Đây là kỹ thuật sử dụng các động tác massage nhẹ nhàng, có nhịp điệu nhằm hỗ trợ dòng chảy của dịch bạch huyết, từ đó giúp giảm phù nề trong những trường hợp phù hợp.

Kỹ thuật dẫn lưu bạch huyết bằng tay, còn gọi là phương pháp Vodder, được phát triển vào những năm 1930 bởi nhà vật lý trị liệu Emil Vodder và vợ ông, Estrid. Từ đó, các biến thể của phương pháp này xuất hiện trong nhiều trường phái chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

~2.000 năm trước Người Rome cổ đại đã theo đuổi đôi chân nhẵn mịn như tượng cẩm thạch. 1930s Phương pháp Vodder Kỹ thuật dẫn lưu bạch huyết bằng tay ra đời. 1990s Leg School Chương trình chăm sóc chân tại Capri được phát triển.

Trong y học cổ truyền Ayurveda của Ấn Độ, massage được sử dụng với mục đích hỗ trợ tuần hoàn. Tại Brazil, các kỹ thuật massage dẫn lưu dịch với động tác nhanh và mạnh được một số người mẫu, người nổi tiếng ưa chuộng. Những hình thức chải da khô cũng xuất hiện trong nhiều truyền thống chăm sóc cơ thể từ xa xưa.

Ngày nay, mạng xã hội góp phần đưa các phương pháp này đến gần hơn với công chúng. Trên TikTok và Instagram, nhiều người chia sẻ trải nghiệm massage dẫn lưu bạch huyết, sử dụng dụng cụ tác động lên mô liên kết, tập luyện trên bạt nhún hoặc dùng đĩa rung với kỳ vọng giảm sưng phù và cải thiện vẻ ngoài của da.

Nhịp điệu, sự kiểm soát và tuần hoàn – những yếu tố nằm sau vẻ đẹp của đôi chân.

Cùng lúc đó, thời trang cũng khiến đôi chân được chú ý nhiều hơn. Những chiếc váy siêu ngắn và xu hướng mặc quần siêu ngắn theo phong cách nội y xuất hiện tại nhiều sự kiện, với sự lựa chọn trang phục của các ngôi sao như Hailey Bieber, Bella Hadid, Dua Lipa và Sydney Sweeney.

Khi đôi chân ngày càng được phô diễn, tiêu chuẩn về vẻ đẹp cũng dần thay đổi. Không chỉ cần thon gọn, chúng còn được kỳ vọng phải săn chắc, mịn màng và ít lộ da sần. Điều này thúc đẩy sự phát triển của nhiều phương pháp làm đẹp, dù không phải liệu trình nào cũng có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho những hiệu quả được quảng bá.

Không phải liệu trình nào cũng có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho những hiệu quả được quảng bá.

◆ ◆ ◆

Công nghệ thẩm mỹ mở rộng từ gương mặt xuống đôi chân

Không cần đến những khu nghỉ dưỡng năm sao, người tiêu dùng hiện có thể tìm thấy các dịch vụ massage cơ thể tại nhiều cơ sở chuyên biệt. Một số chuỗi chăm sóc cơ thể ở Mỹ đã mở rộng hoạt động, cung cấp các liệu trình tập trung vào việc giảm vẻ sưng phù và hỗ trợ di chuyển dịch trong mô.

Trong khi đó, tại các phòng khám da liễu, công nghệ laser điều trị những mạch máu nhỏ nổi dưới da, thường được gọi là mao mạch hình mạng nhện, cũng có những bước tiến đáng kể.

Theo bác sĩ da liễu Rachel Nazarian tại New York (Mỹ), các thiết bị laser hiện nay có công suất và cơ chế kiểm soát tác dụng phụ được cải tiến, giúp việc điều trị hiệu quả hơn trên nhiều vùng cơ thể. Một số công nghệ cũng được điều chỉnh nhằm giảm nguy cơ biến chứng ở người có làn da sẫm màu, dù việc lựa chọn phương pháp vẫn cần căn cứ vào đặc điểm da và đánh giá của bác sĩ.

Với phụ nữ quan tâm đến dấu hiệu lão hóa ở vùng đầu gối, các chất tiêm kích thích sản sinh collagen như Sculptra và Radiesse cũng được ứng dụng trong một số trường hợp. Những sản phẩm này vốn được sử dụng trong thẩm mỹ khuôn mặt, nhưng có thể được cân nhắc để cải thiện vẻ ngoài của vùng da nhăn nheo phía trên đầu gối hoặc một số biểu hiện của da sần.

Theo bác sĩ da liễu Ehsan Azimi tại Beverly Hills (Mỹ), các phương pháp này không chỉ hướng đến quá trình tái cấu trúc collagen mà còn có thể cải thiện phần thể tích mô bên dưới da bị suy giảm, góp phần tạo vẻ ngoài đầy đặn hơn cho vùng đầu gối.

Tùy từng tình trạng, bác sĩ có thể kết hợp nhiều kỹ thuật. Với da chùng nhão, liệu pháp kích thích collagen có thể được phối hợp cùng vi kim tần số vô tuyến. Nếu da có dấu hiệu tổn thương do ánh nắng, một số loại laser tái tạo bề mặt da cũng có thể được cân nhắc nhằm cải thiện sắc tố và kết cấu da.

Đáng chú ý, laser tái tạo bề mặt còn có thể được sử dụng để điều trị một số tổn thương da tiền ung thư do ánh nắng trong những trường hợp phù hợp. Đây là vấn đề cần được bác sĩ đánh giá, thay vì xem laser đơn thuần như một phương pháp làm đẹp.

So với phẫu thuật, nhiều thủ thuật thẩm mỹ kể trên có thời gian hồi phục ngắn hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thường không xuất hiện ngay lập tức, bởi quá trình tái tạo collagen cần thời gian. Người thực hiện có thể phải trải qua nhiều buổi điều trị mới nhận thấy thay đổi rõ rệt.

Với các vấn đề về tĩnh mạch, những tiến bộ trong y học mạch máu cũng mang đến thêm lựa chọn. Theo bác sĩ Andrea Obi, Phó giáo sư phẫu thuật mạch máu tại Đại học Michigan (Mỹ), các phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu đang dần thay thế một số thủ thuật bóc tách tĩnh mạch gây đau trước đây.

Các lựa chọn hiện nay bao gồm laser nội mạch, năng lượng tần số vô tuyến và tiêm xơ bằng bọt để làm tắc những tĩnh mạch bị suy. Những công nghệ mới hơn, trong đó có siêu âm hội tụ cường độ cao, cũng đang được nghiên cứu và phát triển nhằm mở rộng khả năng điều trị các vấn đề tĩnh mạch mà không cần rạch da.

◆ ◆ ◆

Đôi chân sưng phù không phải lúc nào cũng là vấn đề thẩm mỹ

Sự phát triển của các liệu trình chăm sóc chân cũng khiến nhiều người chú ý hơn đến những vấn đề sức khỏe vốn ít được nhắc đến. Tuy nhiên, không phải tình trạng nào ở vùng chân cũng có thể giải quyết bằng massage hay các phương pháp tạo hình cơ thể.

Đầu năm nay, ca sĩ Doja Cat chia sẻ trên TikTok về những khó khăn liên quan đến tình trạng nghi mắc phù mỡ (lipedema). Đây là bệnh mạn tính đặc trưng bởi sự tích tụ bất thường của mô mỡ, thường gây đau, viêm và khó cải thiện chỉ bằng các phương pháp giảm cân thông thường.

Theo bác sĩ nội tiết Karen L. Herbst, Giám đốc nghiên cứu và chẩn đoán, phòng ngừa tại The Roxbury Institute, mô mỡ ở phụ nữ vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ như ở nam giới, trong đó các nghiên cứu trước đây thường tập trung nhiều vào mỡ vùng bụng. Điều này khiến những người gặp vấn đề với mô mỡ ở chân đôi khi không được nhận diện hoặc thấu hiểu đúng mức.

Doja Cat cho biết cô đã trải qua phẫu thuật hút mỡ, một phương pháp đôi khi được sử dụng trong điều trị phù mỡ. Ngoài ra, các lựa chọn hỗ trợ có thể bao gồm liệu pháp nén, vận động cường độ thấp và điều chỉnh dinh dưỡng, tùy tình trạng của từng người.

Bên cạnh phù mỡ, tình trạng chân sưng kéo dài hoặc tĩnh mạch nổi rõ cũng có thể liên quan đến bệnh lý tiềm ẩn. Một trong số đó là phù bạch huyết, xảy ra khi hệ thống bạch huyết không thể dẫn lưu dịch hiệu quả, khiến dịch tích tụ và gây sưng ở chân, tay hoặc những vùng khác trên cơ thể.

Theo bác sĩ Andrea Obi, các vấn đề về tĩnh mạch có thể ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới trong một số nhóm bệnh và thường được chú ý trong những giai đoạn như mang thai hoặc mãn kinh. Với những người mắc phù bạch huyết, dẫn lưu bạch huyết bằng tay có thể là một phần của phác đồ điều trị y khoa, thay vì chỉ là liệu pháp thư giãn hay làm đẹp.

Lưu ý y tế Nếu chân sưng kéo dài, đau, nặng bất thường hoặc xuất hiện những tĩnh mạch nổi rõ, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Đặc biệt, tình trạng sưng đau đột ngột ở một bên chân cần được đánh giá y tế khẩn cấp để loại trừ những vấn đề nghiêm trọng như huyết khối tĩnh mạch sâu.

◆ ◆ ◆

Chăm sóc đôi chân: Đẹp hơn nhưng cần hiểu đúng giới hạn

Từ những liệu trình xa xỉ tại Italy đến các công nghệ thẩm mỹ trong phòng khám, đôi chân đang trở thành một trong những vùng cơ thể được ngành công nghiệp làm đẹp quan tâm nhiều hơn. Xu hướng này phản ánh nhu cầu chăm sóc cơ thể ngày càng chuyên sâu, đồng thời cho thấy ranh giới giữa làm đẹp và chăm sóc sức khỏe đôi khi không hoàn toàn tách biệt.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hiệu quả thư giãn, cải thiện cảm giác nặng chân tạm thời với khả năng điều trị bệnh lý hoặc thay đổi cấu trúc mô. Massage và dẫn lưu bạch huyết có thể hữu ích trong những trường hợp phù hợp, nhưng không thể thay thế việc thăm khám khi có dấu hiệu bất thường. Tương tự, các phương pháp laser hay tiêm kích thích collagen cần được chỉ định dựa trên tình trạng cụ thể và thực hiện bởi người có chuyên môn.

Mỗi đôi chân một vẻ riêng – khỏe mạnh không đồng nghĩa với hoàn hảo.

Một đôi chân khỏe mạnh không nhất thiết phải hoàn toàn nhẵn mịn hay không có cellulite. Thay vì chạy theo mọi tiêu chuẩn làm đẹp đang thịnh hành, lựa chọn phù hợp hơn là hiểu rõ nhu cầu của cơ thể, ưu tiên vận động, chăm sóc da và tìm kiếm sự tư vấn y tế khi cần thiết.

Một đôi chân khỏe mạnh không nhất thiết phải hoàn toàn nhẵn mịn hay không có cellulite.

Với những người thường xuyên di chuyển hoặc phải ngồi lâu trên các chuyến bay dài, việc vận động chân định kỳ cũng rất quan trọng. Vớ ép y khoa có thể được khuyến nghị trong một số trường hợp, nhưng không phải ai cũng cần sử dụng. Nếu có bệnh lý tĩnh mạch hoặc yếu tố nguy cơ huyết khối, nên hỏi ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn biện pháp phù hợp.

✦