Người đẹp kiêm KOL Đài Loan (Trung Quốc) Cara Wu bất ngờ thông báo trên mạng xã hội vào ngày 9/6 rằng cô đã được chẩn đoán mắc ung thư vú vào tháng 5. Cara, 30 tuổi, luôn duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống sạch và tập thể dục. Tuy nhiên, cô chỉ ra rằng "căng thẳng tinh thần" có thể là nguyên nhân chính gây ung thư, đồng thời kêu gọi tất cả phụ nữ: "Hãy cứ thoải mái khi cần thiết!".

Cara tiết lộ rằng cô đã trải qua một loạt các xét nghiệm trong những tuần gần đây, bao gồm chụp CT, chụp xương và chụp MRI, trước khi quyết định công khai sau khi xác nhận kế hoạch điều trị ung thư vú của mình. Cô tự mô tả mình là người có "lối sống lành mạnh nhất trong số những người xung quanh": Cô không hút thuốc hay uống rượu, đi ngủ và dậy sớm, tập thể dục thường xuyên và ăn gần như hoàn toàn thực phẩm nguyên chất. Tuy nhiên, mặc dù không có tiền sử gia đình mắc ung thư và chỉ mới 30 tuổi, cô vẫn được chẩn đoán mắc ung thư vú.

Trước sự bàng hoàng của Cara, bác sĩ nói với cô: "Đừng hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, bởi vì nguy cơ mắc ung thư vú rất cao". Câu nói này của bác sĩ cũng phản ánh rằng việc mắc ung thư vú thường không hoàn toàn liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe hoàn hảo hay không.

Cara thẳng thắn thừa nhận rằng lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra sau khi vắt óc suy nghĩ là "căng thẳng tinh thần". Cô tự mô tả mình là người có tính cách kìm nén và thận trọng, không thích chia sẻ cảm xúc tiêu cực, luôn chỉ đưa tin tốt chứ không phải tin xấu, đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân và âm thầm chịu đựng mọi bất bình trước khi bước tiếp.

Cơ thể không thể xử lý được sự căng thẳng do cảm xúc bị kìm nén gây ra. Tình trạng viêm mãn tính kéo dài cuối cùng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng!

Là một KOL về làm đẹp, Cara thẳng thắn thừa nhận rằng cô sợ tác động tâm lý của hóa trị hơn là nỗi đau thể xác. Cara kêu gọi tất cả phụ nữ dễ bị xung đột nội tâm và thường xuyên kìm nén cảm xúc hãy học cách giải phóng chúng: Thế giới này là nơi luôn ưu ái những đứa trẻ hay khóc; hãy cứ mạnh dạn hỏi, cứ mạnh dạn yêu cầu, cứ mạnh dạn đòi hỏi. Vì sức khỏe tinh thần và thể chất của chính bạn, khi gặp phải những người hoặc những điều vô lý, hãy kiềm chế cảm xúc và tránh xung đột nội tâm; Khi cần phải nổi điên, cứ nổi điên đi! Bởi vì những người sống lâu nhất luôn là những người có da dày và nói to nhất!

Ở cuối bài đăng, Cara đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, nhắc nhở tất cả phụ nữ nên thường xuyên phòng ngừa và kiểm tra sức khỏe vú:

- Tự kiểm tra thường xuyên: Sờ vào ngực và nách khi tắm, và chú ý xem có khối u bất thường nào không.

- Khám sức khỏe định kỳ sau tuổi 30: Ngay cả khi không có tiền sử gia đình và có lối sống lành mạnh, cũng không nên bỏ qua việc này.

- Đừng từ bỏ bản thân chỉ vì trường hợp của người khác: Dù bạn có sống một cuộc sống lành mạnh và mắc ung thư chỉ là điều không may, điều đó không có nghĩa là bạn có thể tiếp tục thức khuya, ăn uống tùy thích và không tập thể dục.

Nguồn và ảnh: SkyPost