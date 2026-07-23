Dù không có "quan hệ" phức tạp hay truyền máu nguy hiểm, nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi bỗng nhận chẩn đoán HIV giai đoạn cuối. Nguyên nhân thực sự phía sau khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Lâm Ngữ Thần (23 tuổi, Trung Quốc) là tiếp viên khoang hạng nhất của một hãng hàng không danh tiếng. Áp lực công việc đè nặng cùng những chuyến bay lệch múi giờ liên tục khiến cơ thể cô luôn trong trạng thái kiệt sức. Để giữ thân hình thon gọn, Ngữ Thần ép cân hà khắc, nhiều khi cả ngày chỉ ăn nửa chiếc bánh mì trên máy bay.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 8/2019, sau 4 ngày bay đường dài liên tục, Ngữ Thần trở về căn hộ trong tình trạng cơ thể rã rời, hoa mắt, sốt cao và sưng đau họng dữ dội. Cô sụp đổ ngay trong phòng tắm và được bạn chung nhà đưa đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cô bị nhiễm virus Cytomegalo (CMV) cấp tính do miễn dịch suy giảm nặng. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm HIV khi đó là âm tính. Sau nửa tháng nghỉ ngơi, sức khỏe hồi phục, cô lại tiếp tục lao vào công việc.

Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự bùng nổ vào tháng 10/2020. Trong một buổi họp công ty, Ngữ Thần đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi đưa vào viện cấp cứu, kết quả xét nghiệm khẳng định: Cô bị nhiễm HIV-1 giai đoạn cuối.

Cả Ngữ Thần và gia đình đều bàng hoàng rơi vào tuyệt vọng. Cô khóc thét trong nước mắt: "Tôi là tiếp viên hàng không, năm nào cũng khám sức khỏe định kỳ nghiêm ngặt. Tôi đã chia tay người yêu 2 năm, sống hoàn toàn đơn thân, không hề có quan hệ nguy hiểm hay đi vũ trường, sao lại mắc căn bệnh này?".

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do tổn thương não nghiêm trọng cùng tình trạng sốc nhiễm trùng, Ngữ Thần đã trút hơi thở cuối cùng chỉ vài ngày sau đó.

Trước cái chết bất thường của một nữ tiếp viên trẻ có lối sống khép kín, một giáo sư chuyên khoa nhiễm trùng lâu năm đã trực tiếp can thiệp. Nhờ sự đồng ý của người mẹ, ông mở lại chiếc điện thoại cũ của Ngữ Thần và lật mở từng bức ảnh từ 3 năm trước.

Cuối cùng, chiếc chìa khóa giải mã bi kịch đã xuất hiện: Một bức ảnh selfie sau khi hoàn thành phun xăm lông mày và làm môi thẩm mỹ.

Góc chụp cho thấy khung cảnh không phải là cơ sở y tế uy tín, mà là một căn hộ dân cư tự phát với thiết bị sơ sài, thiếu hoàn toàn các quy trình tiệt trùng. Bác sĩ khẳng định: Chính 2 chi tiết ẩn nấp trong đời sống thường ngày này đã đẩy cô gái trẻ vào con đường không thể quay đầu.

2 "cạm bẫy" nguy hiểm mà rất nhiều phụ nữ đang mắc phải

Thẩm mỹ xâm lấn tại các cơ sở "chui", không đảm bảo vô trùng

Phun xăm lông mày hay xăm môi bản chất là thủ thuật vi xâm lấn. Dụng cụ kim kim loại sẽ đâm liên tục qua lớp biểu bì vào tầng trung bì - nơi chứa vô số mao mạch máu.

Tại các spa "chui" hoặc cơ sở làm đẹp cá nhân, vì tiết kiệm chi phí, người làm thường không trang bị lò hấp tiệt trùng áp suất cao, thậm chí dùng lại đầu kim hay hũ mực của khách trước. Virus HIV có thể sống sót nhiều giờ trong lượng máu đông nhỏ li ti bám trên kẽ kim. Khi đầu kim này đâm sâu vào da thịt người tiếp theo, virus sẽ theo vết thương hở đi thẳng vào hệ tuần hoàn máu. Đặc biệt, vùng niêm mạc môi có mạch máu vô cùng phong phú, khiến virus xâm nhập nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.

Ngộ nhận về "khám sức khỏe định kỳ" và sự tàn phá của việc kiệt sức

Nhiều người tin rằng kết quả khám sức khỏe doanh nghiệp hằng năm "hoàn toàn bình thường" nghĩa là cơ thể không có bệnh truyền nhiễm. Đây là một sai lầm chết người.

- Khám định kỳ không bao gồm tầm soát HIV: Các gói khám tổng quát hàng năm chỉ xét nghiệm công thức máu toàn bộ (RBC, WBC, PLT...). Do quy định bảo mật riêng tư, xét nghiệm kháng thể HIV bắt buộc phải có sự đồng ý hoặc yêu cầu riêng của cá nhân.

- Tình trạng kiệt sức làm bệnh biến chuyển phi mã: Thông thường, HIV có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 5-10 năm. Nhưng với Ngữ Thần, cô liên tục thức đêm, lệch múi giờ, nhịn ăn ép cân khiến nồng độ Cortisol trong máu tăng cao, ức chế sự hình thành tế bào miễn dịch mới. Thêm vào đó, đợt nhiễm virus CMV trước đó đã vô tình kích hoạt toàn bộ hệ thống tế bào T hoạt động, vô tình tạo ra "nguồn thức ăn" khổng lồ cho vi-rút HIV nhân bản với tốc độ bùng nổ, đẩy nhanh tiến trình bệnh lên giai đoạn cuối chỉ trong 3 năm.

Lời khuyên từ chuyên gia sức khỏe

Bi kịch của nữ tiếp viên 23 tuổi là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là phái đẹp trong hành trình làm đẹp và chăm sóc bản thân:

- Tuyệt đối không làm đẹp bằng thủ thuật xâm lấn tại cơ sở không rõ nguồn gốc: Khi xăm lông mày, làm môi, xỏ khuyên, tiêm filler... nhất định phải chọn bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín, yêu cầu kỹ thuật viên bóc niêm phong kim tiêm/dụng cụ mới ngay trước mặt.

- Chủ động tầm soát chuyên sâu: Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào bảng kết quả khám sức khỏe cơ quan. Nếu từng thực hiện các thủ thuật xâm lấn hoặc có nguy cơ phơi nhiễm, hãy chủ động đăng ký xét nghiệm tầm soát chuyên biệt.

- Lắng nghe và tôn trọng cơ thể: Hạn chế tình trạng làm việc quá sức, bỏ bữa, thức khuya kéo dài. Một hệ miễn dịch khỏe mạnh chính là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ bạn trước mọi sự tấn công của virus.

Nguồn và ảnh: Sohu