Trong hành trình đi tìm vẻ đẹp hoàn hảo, không ít người đã phải trả giá đắt cho những quyết định bồng bột của tuổi trẻ. Mới đây, nữ nghệ sĩ Vương Thái Hoa đã thẳng thắn chia sẻ về "cú sốc" biến dạng mũi sau 40 năm thực hiện thủ thuật làm đẹp, trở thành bài học cảnh tỉnh đắt giá cho cộng đồng yêu làm đẹp tại Việt Nam.

Tin lời đồn, nhận lại cái kết "đắng lòng"

Chia sẻ trong chương trình "Nàng dâu làm đẹp" (Woman I Eat), Vương Thái Hoa cho biết, vì khao khát sở hữu chiếc mũi cao thanh tú, bà đã tin theo lời khuyên của một danh hài để thực hiện "tiêm thẩm mỹ" (tiêm filler thời kỳ đầu) vốn rất thịnh hành vào 40 năm trước.

Thời điểm đó, xu hướng làm đẹp bằng các chất tiêm không rõ nguồn gốc khiến gương mặt trông "đầy đặn" được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thời gian chính là "bài kiểm tra" khắc nghiệt nhất.

Sau nhiều thập kỷ, thay vì giữ được dáng mũi như ý, Vương Thái Hoa bàng hoàng nhận ra sống mũi mình ngày càng bè ra, phần đầu mũi trở nên nặng nề và sa trễ, khiến tổng thể khuôn mặt mất đi sự hài hòa vốn có.

Cuộc chiến tái tạo nhan sắc: Khi cái giá của sự tùy tiện là quá lớn

Các chuyên gia thẩm mỹ nhận định, những ca chỉnh sửa trên nền mũi đã từng tiêm chất lạ luôn là bài toán khó. Do chất liệu cũ đã hòa lẫn với mô tự thân qua hàng chục năm, việc nạo vét, làm sạch mà vẫn bảo đảm không tổn thương các vùng mô lân cận là một quy trình đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ tuyệt đối.

Để khắc phục hậu quả, ê-kíp điều trị đã phải sử dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất, bao gồm quét cắt lớp vi tính và in 3D để tạo ra mô hình cá nhân hóa. Phương pháp này giúp bác sĩ xác định chính xác cấu trúc xương mũi gốc, từ đó thiết kế sụn nhân tạo ôm sát với khung xương tự nhiên, giảm thiểu tình trạng lệch vẹo hay tạo khoảng hở không đáng có.

Bên cạnh đó, việc tái tạo đầu mũi được thực hiện bằng sụn sườn tự thân. Kỹ thuật này không chỉ giúp loại bỏ phần mô bị sa trễ, nặng nề do chất tiêm cũ gây ra mà còn tạo nên "trụ đỡ" vững chắc, giúp dáng mũi có độ cao tự nhiên, thanh thoát và ổn định lâu dài.

Đừng để vẻ đẹp nhất thời đánh cắp tương lai

Nữ diễn viên Vương Thái Hoa xúc động chia sẻ rằng sau 40 năm lo âu, cuối cùng bà đã tìm lại được sự tự tin. Câu chuyện của bà không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở sắc bén: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng sự an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Qua câu chuyện của mình bà cũng muốn gửi đến mọi người những lưu ý khi muốn thẩm mỹ như sau:

Không bao giờ tin vào những thủ thuật làm đẹp "truyền miệng": Đặc biệt là các dịch vụ tiêm không rõ nguồn gốc, không có giấy phép y tế.

Ưu tiên sự bền vững: Đừng chỉ chạy theo trào lưu thẩm mỹ nhất thời. Hãy tìm hiểu kỹ về vật liệu, công nghệ và trình độ chuyên môn của bác sĩ.

Lắng nghe cơ thể: Nếu bạn từng can thiệp thẩm mỹ vùng mũi và nhận thấy các dấu hiệu lạ như sống mũi bè ngang, đầu mũi biến dạng hoặc cảm giác nặng nề khó chịu, hãy thăm khám ngay tại các bệnh viện uy tín để được đánh giá và xử lý kịp thời.

Làm đẹp là một hành trình dài hạn, đừng vì một phút nông nổi mà đánh đổi sức khỏe hay vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Hãy luôn là những tín đồ làm đẹp thông thái và văn minh!