Một chậu nước đá, vài phút mỗi sáng và hàng triệu lượt xem trên TikTok đã biến skin icing thành một trong những xu hướng làm đẹp được săn đón nhất vài năm trở lại đây. Nhưng liệu càng lạnh càng đẹp? Hay phía sau cảm giác căng bóng tức thì lại là những rủi ro không phải ai cũng biết?
Buổi sáng của những "liệu trình đá lạnh" và cơn sốt làm đẹp không cần spa
Buổi sáng của nhiều cô gái bây giờ bắt đầu bằng tiếng đá viên va vào thành chậu. Chỉ vài chục giây ngâm mặt trong nước lạnh, họ tin rằng mình vừa hoàn thành một "liệu trình trẻ hóa" miễn phí.
Trên TikTok, những video như vậy xuất hiện dày đặc: khuôn mặt đỏ ửng sau khi chườm đá, làn da được khẳng định là "căng bóng tức thì", bọng mắt biến mất chỉ sau vài phút.
Từ một mẹo chăm sóc da đơn giản, "làm đẹp bằng lạnh" nhanh chóng trở thành trào lưu lan rộng toàn cầu. Không dừng lại ở nhà tắm hay góc bếp, xu hướng này còn bước vào các spa, clinic với những dịch vụ mang tên nghe rất công nghệ: Cryofacial, Cryotherapy hay thậm chí "Botox lạnh".
Điểm chung của tất cả chỉ là một thứ: nhiệt độ thấp.
Từ viên đá trong ngăn đông đến liệu trình tiền triệu: "Lạnh" đang trở thành xu hướng làm đẹp mới như thế nào?
Không chỉ dừng lại ở việc chườm đá, thị trường làm đẹp nhanh chóng "nâng cấp" xu hướng này thành cả một hệ sinh thái sản phẩm.
Từ con lăn inox làm lạnh, mặt nạ bảo quản trong tủ đá, đến các thiết bị massage cryo hay tủ lạnh mini dành riêng cho mỹ phẩm – tất cả đều xoay quanh một niềm tin: Càng lạnh, da càng đẹp.
Ở cấp độ cao hơn, các phòng khám thẩm mỹ đưa "lạnh" vào liệu trình chuyên nghiệp. Thay vì đá viên, họ sử dụng khí lạnh áp suất cao hoặc thiết bị tạo nhiệt độ cực thấp để tác động lên da theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.
Nhưng khi "lạnh" trở thành một từ khóa marketing, ranh giới giữa chăm sóc da và can thiệp y khoa bắt đầu bị làm mờ.
Vì sao chỉ vài phút chườm lạnh cũng đủ khiến khuôn mặt trông săn chắc hơn?
BS Nguyễn Huy Hoàng (thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam) chia sẻ, cảm giác da "đẹp lên ngay lập tức" sau khi tiếp xúc với lạnh không phải ảo giác.
Khi gặp nhiệt độ thấp, các mạch máu dưới da co lại để giữ nhiệt. Điều này khiến lượng dịch trong mô giảm xuống, giúp khuôn mặt bớt sưng, đặc biệt ở vùng mắt. Khi da ấm trở lại, máu lưu thông mạnh hơn, tạo hiệu ứng hồng hào và căng nhẹ bề mặt da.
Đây chỉ là phản ứng sinh lý tạm thời, không liên quan đến việc tái tạo cấu trúc da hay sản sinh collagen như nhiều lời quảng cáo trên mạng xã hội. Về bản chất của "hiệu ứng căng bóng tức thì"
Chính sự thay đổi nhanh này khiến nhiều người lầm tưởng rằng da đang "được trẻ hóa". Nhưng thực chất, đây chỉ là phản ứng sinh lý tạm thời.
Điểm khác biệt giữa một viên đá và công nghệ y khoa nằm ở đâu?
Trong y học hiện đại, nhiệt độ thấp không phải mẹo làm đẹp, mà là một công cụ điều trị có kiểm soát. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách sử dụng.
Một trong những kỹ thuật được ứng dụng hiện nay là điện di lạnh. Hiểu đơn giản, thiết bị tạo ra các xung điện rất nhỏ giúp lớp màng tế bào tạm thời "mở cửa", từ đó các hoạt chất như hyaluronic acid, peptide hay vitamin C đi sâu vào da dễ hơn so với chỉ bôi ngoài bề mặt.
Ngoài ra, một số phác đồ còn kết hợp làm ấm nhẹ trước để tăng tuần hoàn, sau đó chuyển sang làm lạnh nhằm giảm đỏ, giảm sưng và hỗ trợ phục hồi da. Ở đây, "lạnh" không đứng một mình, mà là một phần trong toàn bộ quy trình điều trị được thiết kế bởi bác sĩ.
Cryofacial, "Botox lạnh" hay áp lạnh: Khác nhau thế nào?
Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, khi các dịch vụ làm đẹp bắt đầu gắn thêm chữ "cryo", nhiều người mặc định rằng tất cả đều giống nhau. Nhưng thực tế, cơ chế và mục đích của chúng rất khác.
Cryofacial: Đẹp nhanh nhưng chỉ là hiệu ứng tạm thời
Cryofacial sử dụng luồng khí lạnh hoặc nitơ lỏng phun gián tiếp lên da trong vài phút. Ngay sau đó, da thường trông sáng hơn, bớt sưng và căng nhẹ. Tuy nhiên, hiệu ứng này chủ yếu đến từ co mạch tạm thời và có thể biến mất sau vài giờ hoặc vài ngày.
"Botox lạnh": Không kim tiêm nhưng không phải phiên bản thay thế
Phương pháp này tác động lạnh có kiểm soát lên các dây thần kinh nông dưới da nhằm giảm hoạt động cơ gây nếp nhăn. Một số nghiên cứu ban đầu ghi nhận cải thiện sau vài tuần, nhưng kết quả vẫn chưa đủ mạnh để thay thế botox truyền thống.
Áp lạnh da liễu: Không phải làm đẹp mà là điều trị
Trong da liễu, nitơ lỏng được dùng để điều trị mụn cóc, dày sừng hoặc tổn thương tiền ung thư. Mục tiêu ở đây không phải "đẹp hơn", mà là phá hủy mô bệnh lý một cách chính xác. Chỉ cần sai lệch thời gian, da có thể bị tổn thương sâu hoặc để lại sẹo.
Vì sao "tự chườm đá tại nhà" không thể giống điều trị ở phòng khám?
Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở viên đá hay thiết bị, mà nằm ở kiểm soát.
Tại nhà, hầu hết các yếu tố an toàn - loại da, bệnh lý nền, phản ứng mạch máu - đều bị bỏ qua. Trong phòng khám, bác sĩ phải đánh giá loại da, bệnh lý nền, nguy cơ mạch máu và phản ứng với lạnh trước khi thực hiện bất kỳ liệu trình nào. Còn ở nhà, hầu hết những yếu tố này bị bỏ qua hoàn toàn.
Điều đó khiến việc lạm dụng đá lạnh có thể dẫn đến khô da, kích ứng, bỏng lạnh nhẹ hoặc làm yếu hàng rào bảo vệ da nếu thực hiện quá thường xuyên.
Với những trường hợp này, co mạch quá mức có thể gây thiếu máu nuôi mô hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng.
Hỏi - đáp nhanh về liệu pháp lạnh cho da
Lời kết: Thứ cần kiểm soát không phải là nhiệt độ, mà là kỳ vọng
Liệu pháp lạnh không phải trào lưu vô nghĩa. Trong y học, đây là công cụ có thật, có hiệu quả và có chỉ định rõ ràng. Nhưng khi bị rút gọn thành vài chục giây trong video mạng xã hội, nó dễ biến thành một "bí quyết làm đẹp" bị hiểu sai.
Một viên đá có thể khiến làn da trông đẹp hơn trong chốc lát. Nhưng để hiểu đúng về nó, cần nhìn xa hơn cảm giác mát lạnh ngay trên bề mặt da - nơi những thay đổi thực sự lại diễn ra chậm hơn rất nhiều.