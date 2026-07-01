Một chậu nước đá, vài phút mỗi sáng và hàng triệu lượt xem trên TikTok đã biến skin icing thành một trong những xu hướng làm đẹp được săn đón nhất vài năm trở lại đây. Nhưng liệu càng lạnh càng đẹp? Hay phía sau cảm giác căng bóng tức thì lại là những rủi ro không phải ai cũng biết?

Buổi sáng của những "liệu trình đá lạnh" và cơn sốt làm đẹp không cần spa

Buổi sáng của nhiều cô gái bây giờ bắt đầu bằng tiếng đá viên va vào thành chậu. Chỉ vài chục giây ngâm mặt trong nước lạnh, họ tin rằng mình vừa hoàn thành một "liệu trình trẻ hóa" miễn phí.

Trên TikTok, những video như vậy xuất hiện dày đặc: khuôn mặt đỏ ửng sau khi chườm đá, làn da được khẳng định là "căng bóng tức thì", bọng mắt biến mất chỉ sau vài phút.

Nghi thức "skin icing" buổi sáng: vài phút ngâm mặt trong đá lạnh trước khi bắt đầu ngày mới.

Từ một mẹo chăm sóc da đơn giản, "làm đẹp bằng lạnh" nhanh chóng trở thành trào lưu lan rộng toàn cầu. Không dừng lại ở nhà tắm hay góc bếp, xu hướng này còn bước vào các spa, clinic với những dịch vụ mang tên nghe rất công nghệ: Cryofacial, Cryotherapy hay thậm chí "Botox lạnh".

Điểm chung của tất cả chỉ là một thứ: nhiệt độ thấp.

Từ viên đá trong ngăn đông đến liệu trình tiền triệu: "Lạnh" đang trở thành xu hướng làm đẹp mới như thế nào?

Không chỉ dừng lại ở việc chườm đá, thị trường làm đẹp nhanh chóng "nâng cấp" xu hướng này thành cả một hệ sinh thái sản phẩm.

Từ con lăn inox làm lạnh, mặt nạ bảo quản trong tủ đá, đến các thiết bị massage cryo hay tủ lạnh mini dành riêng cho mỹ phẩm – tất cả đều xoay quanh một niềm tin: Càng lạnh, da càng đẹp.

Con lăn inox làm lạnh - một trong những "vật bất ly thân" của trào lưu skincare lạnh.

Ở cấp độ cao hơn, các phòng khám thẩm mỹ đưa "lạnh" vào liệu trình chuyên nghiệp. Thay vì đá viên, họ sử dụng khí lạnh áp suất cao hoặc thiết bị tạo nhiệt độ cực thấp để tác động lên da theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Nhưng khi "lạnh" trở thành một từ khóa marketing, ranh giới giữa chăm sóc da và can thiệp y khoa bắt đầu bị làm mờ.

Vì sao chỉ vài phút chườm lạnh cũng đủ khiến khuôn mặt trông săn chắc hơn?

BS Nguyễn Huy Hoàng (thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam) chia sẻ, cảm giác da "đẹp lên ngay lập tức" sau khi tiếp xúc với lạnh không phải ảo giác.

Khi gặp nhiệt độ thấp, các mạch máu dưới da co lại để giữ nhiệt. Điều này khiến lượng dịch trong mô giảm xuống, giúp khuôn mặt bớt sưng, đặc biệt ở vùng mắt. Khi da ấm trở lại, máu lưu thông mạnh hơn, tạo hiệu ứng hồng hào và căng nhẹ bề mặt da.

Đây chỉ là phản ứng sinh lý tạm thời, không liên quan đến việc tái tạo cấu trúc da hay sản sinh collagen như nhiều lời quảng cáo trên mạng xã hội. Về bản chất của "hiệu ứng căng bóng tức thì"

Chính sự thay đổi nhanh này khiến nhiều người lầm tưởng rằng da đang "được trẻ hóa". Nhưng thực chất, đây chỉ là phản ứng sinh lý tạm thời.

Điểm khác biệt giữa một viên đá và công nghệ y khoa nằm ở đâu?

Trong y học hiện đại, nhiệt độ thấp không phải mẹo làm đẹp, mà là một công cụ điều trị có kiểm soát. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách sử dụng.

Một trong những kỹ thuật được ứng dụng hiện nay là điện di lạnh. Hiểu đơn giản, thiết bị tạo ra các xung điện rất nhỏ giúp lớp màng tế bào tạm thời "mở cửa", từ đó các hoạt chất như hyaluronic acid, peptide hay vitamin C đi sâu vào da dễ hơn so với chỉ bôi ngoài bề mặt.

Trong phòng khám, "lạnh" chỉ là một phần của quy trình điều trị được thiết kế bởi bác sĩ.

Ngoài ra, một số phác đồ còn kết hợp làm ấm nhẹ trước để tăng tuần hoàn, sau đó chuyển sang làm lạnh nhằm giảm đỏ, giảm sưng và hỗ trợ phục hồi da. Ở đây, "lạnh" không đứng một mình, mà là một phần trong toàn bộ quy trình điều trị được thiết kế bởi bác sĩ.

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Cryofacial, "Botox lạnh" hay áp lạnh: Khác nhau thế nào?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, khi các dịch vụ làm đẹp bắt đầu gắn thêm chữ "cryo", nhiều người mặc định rằng tất cả đều giống nhau. Nhưng thực tế, cơ chế và mục đích của chúng rất khác.

Cryofacial: Đẹp nhanh nhưng chỉ là hiệu ứng tạm thời

Cryofacial sử dụng luồng khí lạnh hoặc nitơ lỏng phun gián tiếp lên da trong vài phút. Ngay sau đó, da thường trông sáng hơn, bớt sưng và căng nhẹ. Tuy nhiên, hiệu ứng này chủ yếu đến từ co mạch tạm thời và có thể biến mất sau vài giờ hoặc vài ngày.

"Botox lạnh": Không kim tiêm nhưng không phải phiên bản thay thế

Phương pháp này tác động lạnh có kiểm soát lên các dây thần kinh nông dưới da nhằm giảm hoạt động cơ gây nếp nhăn. Một số nghiên cứu ban đầu ghi nhận cải thiện sau vài tuần, nhưng kết quả vẫn chưa đủ mạnh để thay thế botox truyền thống.

Áp lạnh da liễu: Không phải làm đẹp mà là điều trị

Trong da liễu, nitơ lỏng được dùng để điều trị mụn cóc, dày sừng hoặc tổn thương tiền ung thư. Mục tiêu ở đây không phải "đẹp hơn", mà là phá hủy mô bệnh lý một cách chính xác. Chỉ cần sai lệch thời gian, da có thể bị tổn thương sâu hoặc để lại sẹo.

Vì sao "tự chườm đá tại nhà" không thể giống điều trị ở phòng khám?

Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở viên đá hay thiết bị, mà nằm ở kiểm soát.

Tại nhà, hầu hết các yếu tố an toàn - loại da, bệnh lý nền, phản ứng mạch máu - đều bị bỏ qua.

Tại nhà, hầu hết các yếu tố an toàn - loại da, bệnh lý nền, phản ứng mạch máu - đều bị bỏ qua. Trong phòng khám, bác sĩ phải đánh giá loại da, bệnh lý nền, nguy cơ mạch máu và phản ứng với lạnh trước khi thực hiện bất kỳ liệu trình nào. Còn ở nhà, hầu hết những yếu tố này bị bỏ qua hoàn toàn.

Điều đó khiến việc lạm dụng đá lạnh có thể dẫn đến khô da, kích ứng, bỏng lạnh nhẹ hoặc làm yếu hàng rào bảo vệ da nếu thực hiện quá thường xuyên.

Với những trường hợp này, co mạch quá mức có thể gây thiếu máu nuôi mô hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Hỏi - đáp nhanh về liệu pháp lạnh cho da

1 Chườm đá lên mặt mỗi ngày có sao không? Nếu áp trực tiếp viên đá lên da quá lâu hoặc quá mạnh, da có thể bị bỏng lạnh, tổn thương lớp lipid bảo vệ, dẫn tới khô, bong tróc, kích ứng và lão hóa sớm. Nên tránh áp đá trực tiếp quá 1–2 phút, luôn dùng khăn mỏng bọc đá và không lặp lại quá thường xuyên. 2 Cryofacial có thực sự “trẻ hóa da cấp tốc”? Cryofacial chủ yếu giúp da cảm giác mát, căng hơn tạm thời, giảm sưng, giảm bọng mắt nhờ co mạch và giảm phù nề; hiệu quả trẻ hóa cấu trúc da sâu lâu dài phụ thuộc nhiều vào chế độ chăm sóc đi kèm (dưỡng chất, chống nắng, laser, LED…) và vẫn cần thêm nghiên cứu lớn để khẳng định. 3 Whole-body cryotherapy có tốt cho da không? Buồng lạnh toàn thân có thể giúp giảm đau, giảm viêm và cải thiện cảm giác ở một số bệnh nhân, trong đó có viêm da cơ địa mức độ nhẹ – vừa, nhưng bằng chứng hiện mới dừng ở các nghiên cứu nhỏ và chỉ nên coi là biện pháp hỗ trợ. Ngược lại, việc tiếp xúc nhiệt độ cực thấp mà không sàng lọc bệnh tim mạch, mạch máu ngoại biên, Raynaud, cold urticaria… có thể làm tăng nguy cơ bỏng lạnh, rối loạn tuần hoàn và biến chứng. 4 Tôi bị Raynaud/mề đay do lạnh có được thử dịch vụ lạnh cho da không? Không. Đây là nhóm chống chỉ định quan trọng với các liệu pháp lạnh cường độ cao, vì nguy cơ co mạch dữ dội, thiếu máu nuôi, đau nhiều, mảng mề đay, phù mạch và thậm chí sốc phản vệ. Những người này nên tránh cả việc chườm đá kéo dài, ngâm nước đá và buồng lạnh toàn thân. 5 Khi nào nên đến bác sĩ thay vì tự thử “mẹo lạnh” tại nhà? Nếu sau khi chườm đá hay dùng dịch vụ lạnh, da xuất hiện mảng đỏ, ngứa dữ dội, sưng nề, phồng rộp, đổi màu da rõ rệt, cảm giác tê buốt hoặc đau nhiều, bạn cần ngừng ngay nguồn lạnh, làm ấm từ từ và đi khám bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ chuyên khoa để đánh giá mức độ tổn thương, tránh để lại sẹo, mất sắc tố hoặc biến chứng nặng. 6 Liệu pháp lạnh có giúp “giảm mỡ” thay cho tập luyện không? Các kỹ thuật lạnh nhắm vào mô mỡ (như cryolipolysis) chỉ có tác dụng giảm mỡ khu trú tại vùng điều trị, không làm giảm cân nặng tổng thể, không thay thế được một chế độ ăn uống hợp lý và vận động đều đặn. Nếu kỳ vọng giảm cân toàn thân bằng “máy lạnh”, bạn rất dễ thất vọng và có nguy cơ gặp biến chứng nếu làm quá dồn dập.