Nếu bạn liên tục gặp phải tình trạng giảm cân chững lại và tăng cân trở lại, vấn đề có thể không phải là ăn quá nhiều, mà là hệ vi sinh đường ruột không được điều hòa tốt. Chế độ ăn kiêng "Sữa chua nóng" cực kỳ phổ biến là một chiến lược quan trọng giải quyết vấn đề này bằng cách nhắm vào cấu tạo cơ thể của bạn. Bác sĩ người Nhật Sawako Hibino đã tự mình thử nghiệm và giảm thành công 15kg trong một năm ở tuổi 42, cũng như duy trì được mức giảm cân đó trong nhiều năm.

Phương pháp này không chỉ giúp giảm cân mà còn tập trung vào việc ổn định hệ thống nội tiết và xây dựng một vóc dáng thon gọn, điều này giải thích tại sao nó trở thành bí quyết giảm cân cực kỳ phổ biến trong giới phụ nữ Nhật Bản.

Tại sao bạn không thể giảm cân? Bí quyết thực sự nằm ở hệ vi sinh đường ruột

Bạn có thể nghĩ rằng giảm cân chỉ đơn giản là ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn, nhưng thực tế, đường ruột mới là trung tâm điều khiển ẩn giấu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng đường ruột của con người chứa "vi khuẩn béo" và "vi khuẩn nạc", và tỷ lệ khác nhau của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tích lũy chất béo và hiệu quả trao đổi chất. Khi có quá nhiều Firmicutes, cơ thể hấp thụ lượng calo dư thừa dễ dàng hơn, dẫn đến tích trữ chất béo. Ngược lại, lượng Bacteroides dư thừa giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng. Nói cách khác, một số người có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn mà không tăng cân, điều này có thể là do sự chiếm ưu thế của "vi khuẩn nạc".

Để giảm cân, việc nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh quan trọng hơn nhiều so với việc ăn kiêng.

Chế độ ăn ketogenic suýt dẫn đến thảm họa! Bác sĩ người Nhật tiết lộ hậu quả của việc giảm cân quá mức

Bác sĩ Sawako Hibino đã thử tới 39 phương pháp giảm cân khác nhau, bao gồm cả chế độ ăn kiêng ketogenic phổ biến. Mặc dù cô đã giảm thành công 14kg trong thời gian ngắn, nhưng cô đã bị đột quỵ nhẹ và nhanh chóng tăng cân trở lại. Cô chỉ ra rằng tình trạng hạ đường huyết kéo dài và đốt cháy chất béo quá mức có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố và rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ, có khả năng đẩy nhanh quá trình lão hóa ở phụ nữ.

Điều này nhắc nhở rằng mặc dù các phương pháp giảm cân cực đoan có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng chúng tiềm ẩn rủi ro rất cao về lâu dài và khiến việc duy trì vóc dáng lý tưởng trở nên khó khăn hơn.

Chế độ ăn kiêng "Sữa chua nóng" đang rất được ưa chuộng! Đây là bước quan trọng để có được vóc dáng thon gọn

Thay vì ăn kiêng một cách tuyệt vọng, tốt hơn hết là hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Sau đó, cô ấy chuyển trọng tâm sang điều chỉnh hệ vi sinh đường ruột, kết hợp với các bữa ăn đều đặn và các bài tập giãn cơ đơn giản, và đã thành công trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe của mình.

Bước quan trọng nhất là tiêu thụ "sữa chua nóng" mỗi ngày. Sữa chua rất giàu probiotic và các chất dinh dưỡng từ vi khuẩn có lợi, nhưng hoạt động của chúng bị hạn chế khi được bảo quản lạnh. Làm nóng sữa chua đến gần nhiệt độ cơ thể sẽ làm tăng hoạt động của vi khuẩn, giúp chúng dễ dàng sinh sôi nhanh chóng trong đường ruột, từ đó ức chế sự tích tụ chất béo và cải thiện lưu thông trao đổi chất.

Uống trước khi đi ngủ sẽ mang lại kết quả tốt nhất! Thời điểm uống rất quan trọng đối với việc giảm cân

Nhiều người thường bỏ qua "thời điểm ăn uống", nhưng đây thực sự là chìa khóa tạo nên sự khác biệt về kết quả. Nên ăn sữa chua nóng khoảng hai tiếng trước khi đi ngủ. Vào thời điểm này, nhu động ruột sẽ chậm lại dần, và việc bổ sung men vi sinh có thể giúp duy trì chức năng ruột đồng thời giảm tích tụ phân.

Về lâu dài, không chỉ việc đi đại tiện sẽ dễ dàng hơn mà bạn cũng sẽ ít bị giữ nước vào ngày hôm sau. Sự điều chỉnh nhẹ nhàng này ổn định hơn so với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và phù hợp hơn với những phụ nữ hiện đại bận rộn muốn giảm cân.

Cách làm sữa chua? Một mẹo cực kỳ đơn giản để có được vóc dáng thon gọn

Phương pháp này thực ra cực kỳ đơn giản và không cần nguyên liệu đặc biệt nào. Lấy khoảng 100 gram sữa chua mua ở cửa hàng, cho vào hộp chịu nhiệt và quay trong lò vi sóng ở công suất 500 watt khoảng 40 giây mà không cần nắp hoặc màng bọc thực phẩm. Điều quan trọng là kiểm soát nhiệt độ ở khoảng 38℃ để tránh quá nóng và phá hủy hoạt động của vi khuẩn.

Nếu bạn sử dụng lò vi sóng thông thường 800 watt, hãy điều chỉnh ở mức công suất trung bình. Việc tiêu thụ đều đặn hàng ngày, kết hợp với chế độ ăn ít gia vị và lịch ngủ đều đặn, là chìa khóa để thực sự phát triển một "thể hình khó giảm cân".