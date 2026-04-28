Não bộ là cơ quan "yên lặng" nhất trong cơ thể, nhưng một khi đã xảy ra vấn đề thì thường không bao giờ là chuyện nhỏ. Nhiều người lầm tưởng nhồi máu não đến đột ngột như sét đánh ngang tai, thực tế chưa hẳn vậy.

Mạch máu não giống như đường ống nước trong nhà, bề mặt trông có vẻ bình thường nhưng bên trong có thể đã bị tắc nghẽn, xơ cứng hoặc giòn đi, gieo rắc mầm mống tai họa từ lâu. Thứ đáng sợ nhất không phải là một lần phát bệnh, mà là những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng lại đang bào mòn mạch máu ngày qua ngày.

Nhồi máu não, nói cho cùng, liên quan đến việc cung cấp máu cho não gặp trục trặc. Khi dòng máu không thông suốt, mô não không nhận đủ oxy và dinh dưỡng, nhẹ thì gây khó chịu nhất thời, nặng thì ảnh hưởng đến ngôn ngữ, vận động, thậm chí để lại di chứng vĩnh viễn. Đáng ngại hơn, những thói quen hại não thường không phải là "sai lầm lớn" mà là những "nuông chiều nhỏ" ẩn mình trong đời sống thường nhật.

1. Ngồi lì một chỗ, lười vận động

Trạng thái sống của nhiều người hiện nay là di chuyển từ ghế văn phòng sang ghế sofa, từ bàn làm việc lên giường ngủ; thời gian vận động thực sự trong ngày ít đến đáng thương. Khi cơ thể không hoạt động trong thời gian dài, tuần hoàn máu sẽ chậm lại, quá trình trao đổi chất cũng bị trì trệ.

Theo thời gian, cân nặng, mỡ máu, huyết áp và đường huyết sẽ âm thầm tăng cao – và đây chính là những "kẻ tiếp tay" cho nhồi máu não. Cơ thể con người không giống như máy móc (càng ít dùng càng bền), mà giống như một dòng nước: càng tĩnh lặng, càng dễ đóng cặn và phát sinh vấn đề.

2. Thường xuyên thức khuya, ngủ ít và thiếu khoa học

Nhiều người nghĩ bớt ngủ một chút cũng chẳng sao, trẻ thì chịu đựng được, già một chút thì cố gồng gánh. Nhưng giấc ngủ không đơn thuần là "sạc pin", nó là thời gian để cơ thể tự tu sửa.

Thức khuya kéo dài khiến thần kinh giao cảm luôn căng thẳng, huyết áp biến động, nhịp tim mất ổn định, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và rối loạn nội tiết. Người thiếu ngủ lâu ngày còn dễ ăn uống quá độ và cáu gắt, dần dần làm tổn thương cả tinh thần lẫn mạch máu não.





3. Khẩu vị quá mặn, nhiều dầu mỡ

Nhiều người cảm thấy bữa ăn không đậm đà là không ngon, nên thường xuyên nạp vào đồ muối chua, đồ chiên rán, thức ăn nhanh nhiều muối. Kiểu ăn này ngắn hạn thì chưa thấy vấn đề, nhưng dài hạn sẽ đẩy huyết áp và mỡ máu lên cao.

Mạch máu sợ nhất là áp lực cao liên tục và sự tích tụ mỡ thừa. Nó không gây đau đớn ngay lập tức như nhát dao cắt, mà giống như sự rỉ sét, khiến thành mạch mất đi độ trơn láng, tạo cơ hội cho các mảng bám và cục máu đông hình thành.

4. Hút thuốc và uống rượu không kiểm soát

Nhiều người coi hút thuốc là cách thư giãn, uống rượu là để xã giao và nghĩ rằng không thể thiếu. Thế nhưng, các chất độc hại trong thuốc lá làm tổn thương nội mạc mạch máu, khiến máu dễ bị đông đặc; trong khi uống rượu bia nhiều khiến huyết áp biến động thất thường, gây áp lực lên gan và hệ thống mạch máu.

Nguy hiểm hơn, hút thuốc và uống rượu thường đi đôi với thức khuya và ăn uống thất thường, tạo ra "hiệu ứng cộng hưởng" khiến áp lực lên mạch máu não tăng gấp bội.

Thay đổi để tự cứu mình

Tất nhiên, bỏ những thói quen này không đảm bảo 100% nhồi máu não sẽ không tới; nhưng ngược lại, nếu biết rõ chúng có hại mà không sửa, cơ thể khó lòng "nhượng bộ" bạn mãi mãi. Thứ thực sự giúp ích cho mạch máu não không phải là những loại thực phẩm chức năng nhất thời, mà là việc đưa nhịp sống trở lại quỹ đạo:

Vận động nhiều hơn một chút: Dù chỉ là đi bộ nhanh, giãn cơ hay bớt ngồi lì.

Ngủ nghỉ sớm hơn: Thiết lập một giấc ngủ có quy luật.

Ăn uống thanh đạm: Giảm muối, giảm dầu mỡ.

Cắt giảm thuốc lá, rượu bia: Càng ít càng tốt, bỏ được là tốt nhất.

Lưu ý quan trọng: Nhồi máu não không phải lúc nào cũng không có dấu hiệu báo trước. Nếu đột nhiên thấy tê yếu một bên chi, nói ngọng, lệch miệng, chóng mặt dữ dội hoặc nhìn mờ, tuyệt đối không được chủ quan và đừng nghĩ "ngủ một giấc là khỏi". Hãy đi bệnh viện ngay lập tức. Với các vấn đề mạch máu não, xử lý càng sớm, cơ hội hồi phục càng lớn.

Cơ thể không bỗng dưng yếu đi, mạch máu não cũng không đột ngột tắc nghẽn trong một ngày. Những thói quen lặp lại mỗi ngày hôm nay có vẻ nhỏ, nhưng tích tụ lại sẽ thành chuyện lớn. Bớt một thói quen hại não, để mạch máu nhẹ gánh hơn, chính là cách bạn để dành cho mình một phần "vốn liếng" vững vàng cho tương lai.

Bạn có đang mắc phải thói quen nào trong 4 điều trên không? Hãy bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay để bảo vệ "bộ chỉ huy" của mình nhé!