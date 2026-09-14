4 món chồng tôi nấu cho thực đơn bữa tối: Khá đơn giản nhưng các con ăn hết sạch và khen rất ngon

Chỉ những ai có con nhỏ ở nhà mới hiểu được việc nuôi dạy con cái ngày nay khó khăn đến mức nào. Chưa kể những việc đơn giản như ăn uống cũng có thể khiến người ta kiệt sức. Tôi có hai đứa con, và mỗi lần cố gắng cho chúng ăn, tôi đều cảm thấy như mình đang ép uổng chúng. Những người không có con hoặc không biết tình hình có thể nghĩ rằng thức ăn không ngon hoặc rất tệ.

Cả hai đứa con tôi đều không hào hứng với việc ăn uống. Tôi đã thử mọi cách, thậm chí còn đưa chúng đến siêu thị và chợ nông sản để mua thực phẩm và hỏi chúng muốn ăn gì. Tôi đã mua những thứ chúng muốn. Sau đó bỏ ra vài tiếng đồng hồ vất vả trong bếp, cuối cùng cũng chuẩn bị xong thức ăn và dọn lên bàn, nhưng hai đứa nhóc nghịch ngợm ấy lại trông ủ rũ và ủ rũ khi nhìn thấy đồ ăn. Cho chúng ăn thêm vài miếng nữa cũng khó như leo núi Everest vậy.

Nếu bạn cho chúng ăn vặt, chúng có thể ăn từ sáng đến tối. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên tôi dúi chiếc phới nấu ăn vào tay chồng và nói, "Tối nay em không nấu, anh nấu đi! Em muốn xem anh có thể dụ được hai đứa nhóc' này chịu mở miệng ăn không".

Chồng tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng cũng đeo tạp dề vào và đi vào bếp. Một tiếng sau, 4 món ăn được dọn lên bàn. Thật bất ngờ, sau khi chồng tôi bắt tay vào nấu nướng, tất cả các món đều được ăn hết. Lần này tôi thực sự rất ấn tượng với chồng mình. Để xem anh ấy đã nấu món gì nào.

1. Tôm sú muối tiêu

Món đầu tiên là tôm sú muối tiêu. Tôi mua khoảng nửa cân tôm và ban đầu định luộc tôm vì nó đơn giản, sạch sẽ và không cần nhiều gia vị. Nhưng giờ con tôi lại không muốn ăn nữa. Sau khi chồng tôi nấu xong, tôi không ngờ anh ấy lại làm tôm sú muối tiêu thay vì tôm luộc.

Đầu tiên, anh ấy cho tôm vào nồi chần sơ, sau đó vớt ra, làm sạch và để ráo nước. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho tôm vào xào trên lửa lớn. Nêm nếm với một chút muối, một chút nước tương và một chút tiêu. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Tôm rang muối tiêu chế biến theo cách này ngon hơn tôm luộc nhiều bậc. Mặc dù có nhiều gia vị hơn, nhưng trẻ em rất thích. Chúng dùng tay vơ lấy và ăn hết món ăn trong chưa đầy 10 phút.

2. Thịt bò xào khoai tây

Món thứ hai là thịt bò xào khoai tây. Ban đầu, tôi muốn hầm thịt bò và khoai tây với nhau trong 2 tiếng cho đến khi chúng mềm hoàn toàn, rồi thêm một chút muối, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Tuy nhiên, sau khi bọn trẻ ăn 2 lần, chúng không còn thích ăn nữa. Vì vậy, chồng tôi chỉ đơn giản là thái thịt bò thành lát mỏng ướp gia vị. Gọt vỏ, thái khoai tây, sau đó ngâm trong nước để loại bỏ tinh bột thừa.

Tiếp theo, cho một ít dầu vào nồi, xào thịt bò đã ướp, sau đó cho khoai tây thái lát vào, đảo đều trong 3 phút, thêm nước sôi và ninh nhỏ lửa trong 10 phút.

Tiếp theo, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rồi cho thêm một ít ớt ngọt xanh và ớt đỏ vào để trang trí, tạo màu sắc hấp dẫn. Thật bất ngờ, hai đứa trẻ ăn món thịt bò này rất ngon miệng và ăn hết một bát cơm trong nháy mắt.

3. Canh củ cải và thịt ức bò

Món thứ ba là canh củ cải và thịt ức bò. Thành thật mà nói, tôi không hề ngờ tới món này. Thông thường người ta nấu món này bằng cách hầm củ cải và thịt ức bò với nhau rồi thêm gia vị.

Tuy nhiên, chồng tôi lại làm theo cách hoàn toàn khác. Đầu tiên, anh ấy cho thịt ức bò vào nồi và hầm trong nửa tiếng, sau đó cho thêm củ cải cắt miếng rồi cho tất cả vào nồi áp suất điện. Anh ấy chỉ cho thêm vài lát gừng, hoa hồi, một miếng vỏ quýt khô nhỏ và đủ nước, rồi nấu bằng nồi áp suất trong 40 phút.

Trước khi dọn ra, rắc thêm chút muối và một ít hành lá thái nhỏ. Nước súp trong và hơi trắng, củ cải được hầm đến khi trong suốt, và thịt bò mềm. Con gái tôi nếm thử một ngụm và không hề nhổ ra. Thay vào đó, mọi người đều khen ngợi: "Món canh này ngon quá!".

4. Rau xà lách xào tỏi băm

Gia đình tôi rất thích ăn rau muống và rau xà lách romaine. Hôm nay đi chợ tôi cũng mua rau lách romaine định làm món trộn chua cay. Tuy nhiên khi chồng tôi vào bếp, anh đã nấu một món hoàn toàn khác. Đó là xào rau xà lách với tỏi băm.

Ngâm rau xà lách romaine trong nước có pha chút muối khoảng nửa tiếng, sau đó rửa sạch, xé nhỏ bằng tay, lắc mạnh và để ráo nước.

Tiếp theo, cho một ít mỡ lợn vào chảo. Khi chảo bắt đầu bốc khói, cho rau xà lách romaine vào và xào trên lửa lớn. Nêm nếm gia vị với một chút muối và nước sốt hàu cho vừa ăn, vậy là xong.

4 món chồng tôi nấu thực ra khá đơn giản để chuẩn bị, nhưng chúng ngon hơn nhiều so với các món xào và luộc của tôi. Thấy bọn trẻ thích chúng đến vậy, tôi đang nghĩ đến việc để chồng tôi nấu ăn từ giờ trở đi, vì như thế bọn trẻ có thể sẽ thích hơn nữa.