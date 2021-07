Cả nước có 7.968 ca mắc mới trong 24h, Hà Nội giãn cách 15 ngày, Sài Gòn "siết chặt" đến 1/8

Tổng số nhân lực ngành y tế đang tham gia chống dịch trên địa bàn TP là 14.129 người, trong đó đội ngũ y, bác sĩ của TP là 10.022 người; Trung ương và các tỉnh thành hỗ trợ là 4.107 người. Chỉ riêng nhân sự phục vụ công tác lấy mẫu là 4.456 người.

Ngoài ra, Công an TP HCM đã huy động 13.853 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch; trong đó lực lượng tăng cường của Bộ Công an là 786 CBCS; sinh viên các trường CAND trên địa bàn TP là 794 sinh viên; điều động 832 CBCS các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM tăng cường cho Công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TP HCM cũng đã điều động 27.769 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và khu phong tỏa. Đồng thời mở đợt cao điểm phối hợp với lực lượng hóa học của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và lực lượng hóa học TP HCM thành lập 2 đội, mỗi đội 8 xe phun khử khuẩn diện rộng toàn TP, tổ chức liên tục tại những khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, địa bàn có nguy cơ cao, các khu nhà trọ, khu dân cư.