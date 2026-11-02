Cá nục rẻ tiền nhưng làm đúng cách lại thơm mềm, nước sốt sánh đặc ăn với cơm nóng cực cuốn

Cá nục là loại cá quen thuộc, giá thường khá mềm nhưng nếu chỉ đem chiên hoặc kho theo cách thông thường thì đôi khi dễ bị khô và tanh. Chỉ cần thay đổi một chút ở cách sơ chế và làm phần nước sốt, cá nục có thể trở thành món ăn đậm đà, thịt mềm chắc, bên ngoài thấm sốt, ăn cùng cơm nóng rất đưa miệng.

Điểm quan trọng của món này nằm ở việc làm cá thật ráo trước khi chế biến. Cá nục sau khi làm sạch có thể xát một chút muối, rửa lại rồi để ráo. Nếu có thời gian, dùng khăn giấy thấm khô cá sẽ giúp cá khi áp chảo không bị bắn dầu và phần da cũng thơm hơn.

Nguyên liệu

500–600g cá nục.

3–4 tép tỏi.

2 củ hành tím.

1–2 quả ớt tùy khẩu vị.

2 thìa nước mắm.

1 thìa đường.

1 thìa tương ớt hoặc tương cà.

1 thìa nước cốt chanh hoặc giấm.

Một ít tiêu, dầu ăn và hành lá.

Cách làm

Ảnh minh họa

Cá nục làm sạch, bỏ mang và ruột, rửa với nước muối loãng rồi để thật ráo. Có thể khứa nhẹ vài đường trên thân cá để gia vị dễ thấm hơn. Ướp cá với một chút nước mắm, tiêu và hành tỏi băm trong khoảng 15–20 phút.

Cho dầu vào chảo, áp chảo hoặc chiên cá ở lửa vừa đến khi hai mặt vàng nhẹ. Không cần chiên cá quá kỹ vì cá sẽ còn được nấu cùng phần nước sốt. Làm như vậy thịt cá giữ được độ mềm, đồng thời phần da cá có độ săn và thơm.

Ở một chảo khác, phi thơm hành tỏi rồi cho đường vào đảo nhẹ. Khi đường vừa tan, thêm nước mắm, tương ớt, một chút nước lọc và nước cốt chanh. Khuấy đều để tạo thành phần sốt có vị mặn ngọt, cay nhẹ và hơi chua.

Cho cá đã áp chảo vào chảo sốt, hạ nhỏ lửa và đảo hoặc trở cá nhẹ tay để nước sốt phủ đều. Đun đến khi phần nước sốt rút bớt, trở nên sánh và bám quanh thân cá thì rắc thêm tiêu, ớt và hành lá.

Bí quyết để cá nục không bị tanh, khô

Cá nục ngon nhất khi phần thịt vẫn mềm nhưng bên ngoài có độ săn. Vì vậy, không nên chiên cá quá lâu trước khi sốt. Khâu làm cá ráo cũng rất quan trọng, bởi cá còn nhiều nước sẽ khó vàng và dễ khiến món ăn có mùi tanh.

Phần sốt cũng không nên cho quá nhiều nước. Chỉ cần lượng vừa đủ để cá được om thấm vị, sau đó đun cho sốt cô lại và bám quanh thân cá. Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể thêm vài lát ớt hoặc một chút tiêu xay ở cuối cùng.

Món cá nục sốt này ngon nhất khi ăn ngay với cơm nóng. Phần thịt cá mềm, thơm, thấm vị mặn ngọt cay nhẹ, còn nước sốt sánh đậm có thể chan trực tiếp lên cơm. Một món cá không cầu kỳ nhưng chỉ cần làm đúng cách cũng đủ khiến mâm cơm gia đình trở nên hấp dẫn hơn hẳn.