Buổi trưa mất con gà, buổi tối mẹ chồng mang 2 con đến ném ra bếp nhà tôi kèm theo câu tuyên bố sốc óc khiến tôi ứa nước mắt

Tôi lấy chồng được gần 4 năm, nhà riêng cách nhà mẹ chồng không xa nên em chồng thường xuyên ghé qua chơi. Ban đầu tôi cũng vui vẻ, nghĩ anh em trong nhà qua lại là chuyện bình thường, có gì ngon thì chia sẻ với nhau một chút cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng dần dần, tôi nhận ra em chồng dường như coi nhà tôi là một siêu thị miễn phí, thích thứ gì là lấy thứ đó, chẳng cần hỏi han hay ngại ngùng.

Có lần tôi vừa mua được 2 cân ổi ngon, định để cả nhà ăn dần thì em chồng sang chơi, lúc về xách luôn cả túi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, em đã nói mang về cho mẹ ăn. Lần khác, tôi có đĩa xôi cốm thắp hương cất trong tủ lạnh, em tự mở tủ lấy ra ăn hết, chẳng hỏi tôi một câu. Hộp bánh, lốc sữa, hoa quả hay đồ ăn vặt trong nhà cũng thường xuyên biến mất sau những lần em ghé qua. Tôi nhiều lần khó chịu nhưng lại ngại nói thẳng, sợ mang tiếng chị dâu tính toán với em chồng, huống chi chỉ là miếng ăn.

Chồng tôi biết chuyện nhưng chỉ cười, bảo em còn trẻ, tính vô tư, có gì đâu mà phải để bụng. Nghe chồng nói vậy, tôi càng ấm ức vì những thứ em lấy đều là tiền tôi bỏ ra mua, đâu phải tự nhiên mà có, với lại lúc muốn ăn sờ đến thì chẳng thấy đâu.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm là chuyện con gà gần đây. Sáng sớm tôi đi chợ mua được con gà ngon, mang về treo ở bếp để trưa luộc. Hôm ấy em chồng lại sang chơi, ngồi một lúc rồi ra về. Đến trưa, tôi xuống bếp thì phát hiện con gà đã biến mất. Hỏi chồng, anh cũng không biết. Sau đó tôi gọi điện hỏi thì em thản nhiên bảo thấy con gà ngon quá nên mang về hầm cho bố mẹ ăn.

Tôi biết em lấy cớ là cho bố mẹ ăn nhưng thực chất là để cho em ăn. Không nhịn được nữa nên tôi mắng em một trận, nói rằng không thể cứ thích gì là tự tiện lấy đi như vậy, không hỏi đến ai. Chuyện đến tai mẹ chồng, tôi tưởng bà sẽ nhắc nhở con gái, nào ngờ chiều tối hôm đó bà mang đến hai con gà khác. Bà không đưa tận tay mà vứt cả hai xuống nền nhà bếp, nói đại ý rằng con dâu đã tiếc một con gà thì bà trả hẳn hai con, từ nay đừng so đo mắng mỏ em chồng.

Tôi đứng nhìn hai con gà nằm dưới nền bếp mà vừa tức vừa ứa nước mắt. Tôi không cần mẹ chồng đền gà. Điều tôi cần chỉ là sự tôn trọng tối thiểu đối với tài sản và công sức của mình.

Bây giờ tôi không biết phải cư xử thế nào với nhà chồng. Tôi ở riêng mà sao cảm giác ngột ngạt chẳng khác gì ở chung, có nên thay ổ khóa, ngày nào cũng khóa cửa không cho em chồng đến chơi không?