Khi mới chào đời, cha mẹ của bé gái nhận thấy bụng con mình sưng bất thường, bé hay quấy khóc và bú kém.

Lo lắng, họ đã đưa con đến khám tại Bệnh viện Nghiên cứu Fortis Memorial ở thành phố Gurugram, khu vực thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Kết quả siêu âm cho thấy, bên trong bụng bé là 2 bào thai chưa phát triển, nằm gọn trong 1 túi duy nhất.

Tình trạng "thai trong thai" được cho là kết quả của sự bất thường trong quá trình phát triển của cặp song sinh giống hệt nhau. Ảnh: India Today

Tình trạng này, được gọi là Fetus in Fetu (thai trong thai), là dị tật bẩm sinh cực hiếm gặp, chỉ xảy ra ở khoảng 1/500.000 ca sinh trên thế giới.

Đáng nói, việc có đến 2 bào thai ký sinh như trường hợp của bé gái - hiện tượng "song thai trong song thai" - còn hiếm hơn, với chỉ 35 trường hợp được ghi nhận trong lịch sử y học toàn cầu.

Các bác sĩ giải thích, Fetus in Fetu xảy ra rất sớm trong giai đoạn mang thai. Về cơ bản, một trong 2 phôi thai đã bị bao bọc và "mắc kẹt" bên trong cơ thể của người anh/chị em song sinh còn lại. Bào thai "mắc kẹt" không thể phát triển độc lập, chỉ có thể tồn tại dưới dạng một khối mô bất thường. Các bác sĩ cho biết, những khối này không phải là khối u ác tính và không có nguy cơ tái phát sau khi được phẫu thuật loại bỏ.

Vì bệnh nhi mới 1 tháng tuổi nên việc phẫu thuật đi kèm với những rủi ro rất lớn. Kíp mổ, bao gồm các chuyên gia phẫu thuật nhi khoa và gây mê, đã phải làm việc hết sức thận trọng và chính xác.

"Thách thức lớn nhất là phẫu thuật cho em bé còn quá nhỏ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Việc chăm sóc hậu phẫu cũng phải cực kỳ tỉ mỉ", bác sĩ nhi khoa Anand Sinha chia sẻ.

May mắn, ca mổ thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, bé gái đang được theo dõi chặt chẽ và có dấu hiệu phục hồi tích cực. 2 bào thai ký sinh được loại bỏ hoàn toàn, mang lại cơ hội sống và phát triển bình thường cho bé gái.

Thai trong thai hay thai nhi trong bào thai (Fetus In Fetu) là một bất thường sinh sản, trong đó một khối mô giống như một bào thai hình thành bên trong cơ thể. Hiện tượng này được mô tả lần đầu vào năm 1808 bởi George William Young.

Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường.

Tuy nhiên, do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Khối thai trong thai này được cung cấp dưỡng chất từ thai nhi mà nó ký sinh. Thai trong thai bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như thiếu một vài cơ quan quan trọng cũng như những khả năng sinh tồn. Chẳng hạn, không có chức năng bình thường của não, tim, phổi, đường tiêu hóa, hoặc đường tiết niệu. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống được nếu tách ra khỏi cơ thể của ký chủ.

Có hai giả thiết về nguồn gốc phát sinh ra thai trong thai. Một, đây là bướu quái có quá trình phát triển biệt hóa cao, giống như thai dị dạng, chỉ có một ít tế bào phát triển thành da và răng. Y học hiện đại phân biệt bướu quái và thai trong thai là dựa vào sự hiện diện của đốt sống.

Giả thiết thứ hai là bào thai đôi ký sinh (parasitic twin fetus). Có nghĩa, một thai ký sinh trong cơ thể song sinh của nó. Ở giai đoạn sớm của song thai đồng hợp tử, hai thai này có cùng một bánh nhau, một thai cuộn lại và bao quanh thai kia. Thai được bao phủ trở thành ký sinh, phụ thuộc hoàn toàn vào ký chủ. Thai đôi thai ký sinh thường không có não và thiếu một số cơ quan nội tạng, không thể tự tồn tại được. Vì ký chủ phải nuôi ký sinh thông qua dây rốn nên ký sinh thường chết trước khi ra đời.

Mặc dù ký sinh về mặt kỹ thuật, cá thể ký sinh vào loài khác nói chung không gây hại cho ký chủ hoặc hợp nhất với cơ thể ký chủ. Đôi khi ở vị trí cột sống, ở chân tay, trước ngực hay trước bụng. Nhìn chung, những cá thể này không gây hại cho ký chủ mặc dù tồn tại hàng thập kỷ, nếu khối lượng nhỏ. Thậm chí, có cả trường hợp sống chung nhưng không hề gây hại cho thai ký chủ.

Hầu hết các ca thai trong thai thường xuất hiện ở vùng bụng, nhất là trong khoang sau phúc mạc. Mặc dù đây là nơi phổ biến nhất để mang thai ký sinh, nhưng đôi khi vẫn có thể xuất hiện ở những vị trí độc lạ khác và dễ dàng bị bỏ qua khi bác sĩ sàng lọc sức khỏe thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Thông thường, bác sĩ có thể kiểm tra cả dạ dày hoặc bụng xem có phát sinh thêm điều gì mới, kể cả khi em bé sơ sinh được ra đời để xem có tồn tại hiện tương thai trong thai hay không.

