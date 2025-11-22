Củ cải trắng rẻ tiền hóa "món tủ" mùa lạnh: Viên thịt mềm thơm, ăn một bát là thấy ấm bụng, thanh ruột

Mỗi độ gió lạnh tràn về, mâm cơm gia đình dường như không thể thiếu một món canh nóng để xua bớt cái rét và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Thay vì những món quá nhiều dầu mỡ, chị em có thể đổi vị bằng một nồi củ cải viên thịt thanh nhẹ mà vẫn đủ chất. Củ cải trắng ngọt mát, kết hợp với thịt heo băm đậm đà, vo thành từng viên tròn xinh rồi thả vào nồi nước dùng trong veo, thêm chút tiêu, chút hành đơn giản nhưng lại là kiểu ngon khiến ai ăn cũng thấy ấm bụng, dễ tiêu, cả người nhẹ nhõm.

Món ăn này đặc biệt hợp với tiết trời hanh khô, se lạnh, vừa đúng tinh thần "ăn theo mùa". Một món ăn không quá cầu kỳ nhưng chan chứa cảm giác bình yên bếp nhà, rất phù hợp với gu ăn ngon, ưa ấm bụng mà vẫn nhẹ nhàng của chị em phụ nữ.

Cách làm củ cải viên thịt ấm bụng ngày lạnh

Nguyên liệu:

Phần chính: Thịt heo băm: 200g, củ cải trắng: 1 khúc

Phụ liệu: Trứng gà: 1 quả, hành lá: 1 nhánh

Gia vị: Nước tương hoặc nước mắm: 2 thìa, muối: một ít, đường: nửa thìa, bột tiêu trắng: một ít, bột năng hoặc bột ngô: 2 thìa

Phần chuẩn bị: Củ cải trắng gọt vỏ, bào sợi. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Cách làm củ cải viên thịt

Cho nước vào nồi, đun sôi rồi cho một nửa lượng củ cải bào sợi vào chần nhanh cho chín tới. Vớt củ cải ra, để nguội bớt, vắt khô nước rồi băm nhỏ. Cho phần củ cải băm vào tô thịt heo băm.

Thêm 2 thìa nước tương hoặc nước mắm vào tô thịt. Nêm một ít muối. Thêm một ít bột tiêu trắng để khử mùi và tạo mùi thơm. Cho tiếp nửa thìa đường để vị mặn được cân bằng, thịt đậm đà hơn. Rắc hành lá thái nhỏ vào. Thêm 2 thìa bột năng hoặc bột ngô để tạo độ kết dính cho viên thịt. Đập 1 quả trứng gà vào tô thịt.

Dùng đũa vừa trộn vừa thêm từng chút nước, giúp phần nhân mọng và mềm hơn. Tiếp tục quấy theo một chiều cho đến khi thấy thịt "lên tơi", dẻo, có độ kết dính và hơi đàn hồi, đây là bước giúp viên thịt khi nấu không bị bở.

Bắc một nồi khác lên bếp, cho chút dầu ăn vào, đun nóng rồi cho phần củ cải sợi còn lại vào xào cho mềm. Chế thêm lượng nước vừa ăn vào nồi củ cải, đun đến khi nước sôi trở lại.

Dùng thìa múc từng phần thịt trong tô, đặt lên tay, nhẹ nhàng vo thành viên tròn rồi thả vào nồi nước đang sôi. Đun đến khi các viên thịt nổi lên mặt nước, bề mặt mềm, nồi canh dậy mùi thơm là có thể nêm nếm lại cho vừa và tắt bếp.

Mẹo nhỏ cho chị em

- Trộn một phần củ cải băm nhỏ vào thịt giúp viên thịt mềm hơn, không bị khô, đồng thời tăng vị ngọt tự nhiên, ăn ít ngấy hơn so với chỉ dùng thịt.

- Củ cải trắng thường được xem là thực phẩm giúp "thông khí, hỗ trợ tiêu hóa", rất hợp để đưa vào thực đơn những ngày trời lạnh hanh, khi cả nhà dễ ăn nhiều hơn và hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều.

Bát canh củ cải viên thịt nóng hổi, rắc thêm chút hành lá, tiêu xay, dọn ra cùng cơm trắng, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy bữa cơm ngày lạnh tự nhiên ấm lên vài phần rất đáng để chị em lưu vào danh sách món "must cook" cho mùa đông.