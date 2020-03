Bữa sáng cuối tuần có nui nấu sườn ăn ngon hết cỡ lại chẳng phải đi đâu

Nguyên liệu:

- 500gr sườn non

- 500gr thịt giò heo rút xương

- 500gr nui ống

- 2 củ cà rốt, 1 củ cải trắng to

- Hành lá, tiêu xay, ớt hiểm

- Hạt nêm, muối, nước mắm.

Cách làm:

1. Sườn non chặt khúc ngắn 3cm, rửa sạch để ráo nước. Giò heo rút xương mua loại hãng cột chỉ sẵn rất tiện lợi, rửa sạch và để ráo nước. Cà rốt và củ cải bào vỏ cắt khối to. Hành lá cắt nhỏ.

2. Đun sôi nước, cho sườn non và giò heo vào chần sơ 5 phút. Đổ ra rổ và rửa sạch với nước lạnh, với cách này thì nước dùng sẽ trong veo khi hoàn tất.

3. Cho 2.5 lít nước vào nồi cùng sườn non, giò heo đã chần sơ. Đun sôi vớt bọt và hạ lửa nhỏ, hầm sườn 20 phút, cho tiếp cà rốt vào nấu cùng 5 phút.

Thêm củ cải vào. Đun tất cả 10 phút nữa, nêm 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê đường phèn. Nếm cho vừa vị của gia đình bạn là được. Hoàn tất, tắt lửa.

Vớt thịt giò heo ra, cắt bỏ chỉ cột rồi cắt lát dày mỏng tùy ý.

4. Lấy nồi cho lượng nước vừa đủ vào đun sôi. Nước sôi cho nui vào luộc chín 10 phút hoặc theo hướng dẫn trên bao bì tùy loại. Nui chín đổ ra rổ và xả lại dưới vòi nước lạnh. Để ráo nước.

Trình bày

Múc nui vào tô, thêm cà rốt, củ cải, sườn non, thịt giò heo, chan nước dùng vào, thêm hành lá, tiêu xay. Dọn kèm chén nước mắm mặn có vài lát ớt. Thưởng thức nóng!