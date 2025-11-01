Pickleball, môn thể thao đang làm mưa làm gió ở Mỹ cũng rần rần khắp Việt Nam, được xem là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông. Dụng cụ rẻ, luật chơi đơn giản, sân nhỏ nên ai cũng có thể tham gia, đặc biệt là người lớn tuổi. Theo USA Pickleball, hiện có hơn 78.000 người Mỹ đăng ký chơi thường xuyên.

Thế nhưng, đi kèm với sự bùng nổ ấy lại là một hiện tượng đáng lo: Số ca chấn thương do pickleball tăng vọt, nhất là ở người trên 60 tuổi.

Pickleball có phải môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi?

Theo BS Phạm Quang Phước (Chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình, làm việc tại Hà Nội), pickleball rất tốt cho sức khỏe, nhất là với người lớn tuổi ít có cơ hội vận động hay giao tiếp xã hội.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị người trưởng thành nên tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tham gia hoạt động thể thao theo nhóm giúp người già giảm nguy cơ trầm cảm, cô đơn và sa sút trí nhớ.

(Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp:

- Với người bệnh tim, việc di chuyển nhanh trên sân có thể gây nguy hiểm.

- Những ai loãng xương hoặc xương yếu dễ bị gãy khi ngã.

Bởi vậy chuyên gia khuyên, trước khi chơi nên khám sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và xương khớp, để biết cơ thể mình chịu được đến đâu.

Những chấn thương phổ biến nhất khi chơi pickleball có thể xuất hiện

Chấn thương phổ biến nhất đến từ các tai nạn đơn lẻ trên sân (như ngã hoặc trượt chân khi đuổi theo bóng) và các chấn thương do sử dụng liên tục, chẳng hạn như khuỷu tay quần vợt hoặc cánh tay ném bóng. Về chấn thương đơn lẻ, phân tích dữ liệu phòng cấp cứu trong một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn các chấn thương dẫn đến phải nhập viện đều xảy ra ở cẳng chân và cổ tay. Mỗi người chơi có nguy cơ mắc các loại chấn thương khác nhau.

Một nghiên cứu về dữ liệu y tế từ năm 2000 đến năm 2022 đã theo dõi tỷ lệ gãy xương thông qua sự gia tăng phổ biến của môn bóng ném. Có sự gia tăng đáng kể về chấn thương, bao gồm mức tăng gấp 11 lần ở người cao tuổi từ năm 2010 đến năm 2019. Tỷ lệ cao nhất trong số 397 ca gãy xương được đưa vào nghiên cứu là phụ nữ trên 60 tuổi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì phụ nữ sau mãn kinh thường bị mất xương.

(Ảnh minh họa: Internet)

Trong nghiên cứu này, 92% số ca gãy xương là do té ngã, bao gồm cả khi cố tình trượt hoặc lao người để bắt bóng nhưng lại tính toán sai vị trí tiếp đất. Hầu hết các chấn thương xảy ra ở xương quay, xương cánh tay và xương trụ - 3 xương chính của cánh tay. Gãy chân và mắt cá chân cũng có thể xảy ra. 5 cầu thủ trong nghiên cứu bị gãy xương sườn, trong khi hàng chục người báo cáo bị chấn thương đầu. Tuy nhiên, gần 80% bệnh nhân được xuất viện ngay trong ngày. Những người không bị gãy xương thường lớn tuổi hơn (trung bình là 70 tuổi) với tỷ lệ chấn thương thân mình cao hơn (bao gồm 4 trong số 5 bệnh nhân bị gãy xương sườn).

Bong gân và chấn thương cơ phổ biến hơn nhiều so với gãy xương, cũng khó chữa lành như gãy xương. Một nghiên cứu khác cho thấy bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên chiếm 90,9% số bệnh nhân bị thương khi chơi pickleball, trong đó bong gân và căng cơ chiếm 28,7%, nhiều hơn gãy xương 1%. Bong gân và căng cơ có khả năng xảy ra ở chân nhiều hơn gãy xương và chỉ có 12% bệnh nhân phải nằm viện lâu hơn.

Nhiều người chơi pickleball đã phải nhập viện cấp cứu vì các vấn đề về tim hoặc say nắng. Pickleball dường như không nguy hiểm hơn các hình thức tập luyện khác về mặt mất nước và các vấn đề tuần hoàn, nhưng người chơi nên chú ý đến việc bù nước và theo dõi bất kỳ triệu chứng nào.

Tuổi tác có phải rào cản chơi pickleball?

BS Phước nhận định, điều này không hẳn đúng. Tuổi tác chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chơi. Dù ở tuổi nào, nếu không quen vận động mà đột ngột tập mạnh thì đều có nguy cơ gặp sự cố tim mạch hoặc chấn thương.

Trước khi tham gia, người mới chơi nên kiểm tra sức khỏe tim mạch và mật độ xương. Với người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, cần chú ý nguy cơ loãng xương và gãy xương.

Tóm lại, tuổi không phải vấn đề, miễn là bạn biết lắng nghe cơ thể và kiểm tra định kỳ.

Pickleball có nguy hiểm hơn tennis?

(Ảnh minh họa: Internet)

Khó so sánh chính xác, nhưng nhìn chung pickleball được xem là nhẹ nhàng hơn tennis vì:

- Sân nhỏ, bóng nhẹ, tốc độ chậm hơn nên nguy cơ va chạm và kiệt sức thấp hơn.

- Phần lớn người chơi chọn đánh đôi, giúp chia tải vận động.

Tuy nhiên, do phần lớn người chơi pickleball là người lớn tuổi hoặc mới bắt đầu tập thể thao, nên số ca nhập viện tăng nhanh hơn so với tennis, chỉ vì họ… chưa quen vận động mạnh.

Một thống kê cho thấy, từ năm 2018, số người cao tuổi nhập viện do chơi pickleball đã bằng với tennis, sau đó còn tăng vọt ở nhóm trên 60 tuổi.

Làm sao để giảm chấn thương khi chơi pickleball?

Tin vui là đa số chấn thương có thể phòng tránh nếu:

- Khởi động kỹ trước khi chơi.

- Tăng cường thể lực bằng chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc tập gym.

- Nếu đã lâu không vận động, hãy chơi từ từ chỉ vài set một ngày rồi tăng dần.

- Dùng băng bảo vệ khớp hoặc đai hỗ trợ tay, chân nếu dễ bong gân.

- Luôn uống đủ nước và tránh chơi dưới nắng gắt.

Vậy có nên thử pickleball?

Các chuyên gia hoàn toàn khuyến khích bạn nên chơi nếu biết chơi đúng cách!

Pickleball có ưu điểm là sân nhỏ, bóng nhẹ, thời gian chơi ngắn, dễ hòa nhập. Đặc biệt, đây là môn thể thao xã hội hóa cao, chơi là có bạn, cười là có sức khỏe.

Nhưng hãy nhớ: Chỉ khi cơ thể bạn khỏe mạnh, pickleball mới thật sự là niềm vui. Nếu có bệnh tim, xương yếu hoặc lâu rồi chưa vận động, hãy đi khám cũng như tìm huấn luyện viên để tập đúng trước khi nhập hội “fan pickleball”, để không phải từ sân chơi thẳng vào… phòng cấp cứu.