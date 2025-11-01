5 lọ kem dưỡng Hàn Quốc được bác sĩ khuyên dùng, hay nhất là toàn loại bình dân

Các sản phẩm dưỡng da Hàn Quốc từ lâu đã được ưa chuộng nhờ vào hiệu quả tốt và thành phần dịu dàng, phù hợp với nhiều loại da. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng da chất lượng, dưới đây là 5 lọ kem dưỡng Hàn Quốc được các bác sĩ da liễu và chuyên gia khuyên dùng, giúp chăm sóc làn da hiệu quả:

Aestura Atobarrier 365 Cream Moisturizer

Đứng đầu trong danh sách này là kem dưỡng Aestura Atobarrier 365, nổi bật với khả năng dưỡng ẩm mạnh mẽ mà không gây cảm giác nhờn rít. Với sự kết hợp hoàn hảo của ceramides, kem dưỡng này giúp phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên của da, đồng thời làm dịu những vùng da bị đỏ, kích ứng. Theo bác sĩ David Kim, một bác sĩ da liễu tại New York Dermatology Group, kem dưỡng Aestura rất thích hợp cho những ai có làn da khô, nhạy cảm. Bác sĩ Kim cũng chia sẻ rằng kem này không chỉ có tác dụng làm dịu mà còn cung cấp độ ẩm sâu, giúp da trở nên mềm mịn và không bị khô. Với kết cấu nhẹ nhàng, sản phẩm này cũng rất phù hợp với những người có làn da hỗn hợp hoặc da thường.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

CosRx Propolis Light Cream

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng ẩm cho làn da khô, thiếu nước mà không muốn cảm giác nặng nề, CosRx Propolis Light Cream là sự lựa chọn hoàn hảo. Kem dưỡng này chứa thành phần chính là propolis, mật ong và sữa ong chúa, tất cả đều là những nguyên liệu tự nhiên nổi bật với khả năng chống viêm và cấp ẩm sâu. Charlotte Cho, chuyên gia thẩm mỹ và đồng sáng lập Then I Met You và Soko Glam, chia sẻ rằng kem này không chỉ dưỡng ẩm mà còn giúp da tươi sáng tự nhiên. Propolis giúp làm dịu các vùng da bị kích ứng, khôi phục độ ẩm và tăng cường sức khỏe cho làn da khô. Sản phẩm cũng nhẹ nhàng, thẩm thấu nhanh, không gây cảm giác nhờn rít, lý tưởng cho những ai có làn da khô hoặc bị bong tróc.

Nơi mua: Olive Young

Medicube Deep Vita C Capsule Cream

Một trong những sản phẩm dưỡng sáng da đáng chú ý là Medicube Deep Vita C Capsule Cream. Kem dưỡng này chứa các viên nang vitamin C, giúp cung cấp dưỡng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, làm sáng da và làm mờ vết thâm. Vitamin C là một thành phần quen thuộc trong các sản phẩm làm sáng da, chống lão hóa vì nó giúp thúc đẩy sự sản sinh collagen và giảm thiểu sự xuất hiện của các đốm nâu. Bên cạnh đó, công thức của kem dưỡng cũng bổ sung niacinamide và chiết xuất cây hắc mai biển, giúp cải thiện các vấn đề về da như mụn, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác hại từ môi trường. Bác sĩ da liễu khuyên rằng sản phẩm này rất phù hợp với những người muốn dưỡng sáng, cải thiện làn da xỉn màu và mờ vết thâm mà không gây cảm giác nặng nề.

Nơi mua: Medicube

I'm From Mugwort Cream

Ngải cứu không chỉ nổi tiếng trong ẩm thực Hàn Quốc mà còn được biết đến là một thành phần chăm sóc da tuyệt vời. I'm From Mugwort Cream là kem dưỡng có hàm lượng ngải cứu lên đến 73,55%, giúp làm dịu và giảm viêm cho làn da nhạy cảm. Theo Charlotte Cho, ngải cứu chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các tác động từ môi trường và hỗ trợ sản sinh collagen. Sản phẩm này có kết cấu mềm mượt, thẩm thấu nhanh vào da và mang lại cảm giác mát lạnh, giúp làn da trở nên dịu nhẹ và ẩm mượt. Đặc biệt, kem dưỡng này thích hợp cho những ai có làn da dễ kích ứng hay da mẩn đỏ.

Round Lab Birch Juice Moisturizing Cream

Cuối cùng trong danh sách là Round Lab Birch Juice Moisturizing Cream, một sản phẩm dưỡng ẩm nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Với thành phần chính là chiết xuất từ nhựa cây bạch dương, kem dưỡng này không chỉ cung cấp độ ẩm sâu mà còn giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da. Bác sĩ David Kim chia sẻ rằng chiết xuất bạch dương có khả năng làm dịu và phục hồi da, giúp giảm viêm và tăng cường độ ẩm. Sản phẩm này có kết cấu nhẹ nhàng, tạo một lớp bảo vệ mỏng trên da mà không gây cảm giác bí bách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu, da khô hoặc da hỗn hợp.

Nơi mua: Watsons

