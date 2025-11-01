Loại bỏ khối u góc hàm khổng lồ cho nữ bệnh nhân 63 tuổi
Nền thẩm mỹ nước nhà mới ghi nhận thêm 1 kỳ tích.
Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u vùng góc hàm khổng lồ cho bệnh nhân nữ sinh năm 1962.
Khối u tồn tại suốt nhiều năm, khiến khuôn mặt biến dạng, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng và thẩm mỹ. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u nặng hơn 2kg, giúp khuôn mặt bệnh nhân trở lại cân đối, nhẹ nhõm và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.
Trước đó, Trung tâm đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó và phức tạp vùng hàm mặt, u xương, dị tật và khuyết hổng lớn… giúp hàng trăm bệnh nhân lấy lại hình dáng khuôn mặt và niềm tin trong cuộc sống.
Phẫu thuật khối u góc hàm là phương pháp chính để loại bỏ khối u, có thể bao gồm cắt bỏ triệt để khối u cùng một phần xương hàm xung quanh (nếu cần) hoặc giảm áp khối u để thu nhỏ kích thước trước khi phẫu thuật lại. Điều trị cụ thể phụ thuộc vào loại khối u (lành tính hay ác tính), kích thước và vị trí của nó. Phẫu thuật sớm giúp bảo tồn cấu trúc xương và phục hồi chức năng tốt hơn, trong khi u ác tính có thể cần xạ trị hoặc hóa trị kết hợp.
Lời khuyên dành cho ai đang có u góc hàm
Khám sớm: Phát hiện sớm khối u giúp việc điều trị đơn giản và hiệu quả hơn, tránh các biến chứng như gãy xương hàm hoặc khối u tiến triển thành ác tính.
Chọn bệnh viện uy tín: Phẫu thuật u xương hàm cần được thực hiện tại các trung tâm y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Tuân thủ hướng dẫn sau phẫu thuật: Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chăm sóc vết mổ, vệ sinh răng miệng, chế độ ăn uống để phục hồi chức năng và tránh biến chứng.