Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u vùng góc hàm khổng lồ cho bệnh nhân nữ sinh năm 1962.

Loại bỏ khối u góc hàm khổng lồ cho nữ bệnh nhân 63 tuổi. (Ảnh: BVCC)

Khối u tồn tại suốt nhiều năm, khiến khuôn mặt biến dạng, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng và thẩm mỹ. Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn khối u nặng hơn 2kg, giúp khuôn mặt bệnh nhân trở lại cân đối, nhẹ nhõm và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Trước đó, Trung tâm đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó và phức tạp vùng hàm mặt, u xương, dị tật và khuyết hổng lớn… giúp hàng trăm bệnh nhân lấy lại hình dáng khuôn mặt và niềm tin trong cuộc sống.