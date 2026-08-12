Công chúa Hà Lan Amalia gây chú ý với váy xanh ngọc thanh lịch, "đụng hàng" phụ kiện cùng mẹ tại giải đua ngựa danh giá nhất thế giới

Lễ khai mạc Giải vô địch cưỡi ngựa thế giới FEI Aachen 2026 diễn ra tại thành phố Aachen (Đức) ngày 11/8 quy tụ nhiều thành viên hoàng gia châu Âu. Bên cạnh sự góp mặt của Vương hậu Mary của Đan Mạch, Công chúa Elena của Tây Ban Nha hay Zara Tindall của Hoàng gia Anh, người thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là Công chúa Amalia, người thừa kế ngai vàng Hà Lan. Đây là một trong những lần xuất hiện nổi bật của Amalia trong năm nay và cũng là dịp để cô tiếp tục khẳng định gu thời trang ngày càng trưởng thành, tinh tế nhưng vẫn rất phù hợp với độ tuổi.

Sắc xanh ngọc giúp Công chúa Amalia trở thành tâm điểm giữa dàn khách mời hoàng gia

Trong sự kiện mang tính quốc tế này, Công chúa Amalia lựa chọn chiếc váy "The Val" của thương hiệu Nina Blanc với gam xanh ngọc (Verdelle) nổi bật. Thiết kế có giá khoảng 529 USD gây ấn tượng nhờ phom dáng mềm mại, phần cổ lệch vai kết hợp những đường xếp nếp tinh tế, vừa tôn vóc dáng vừa tạo cảm giác thanh thoát mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Khác với những bộ đầm dạ hội lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện hoàng gia buổi tối, lựa chọn của Amalia mang đến cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. Chất liệu rũ nhẹ giúp tổng thể trở nên mềm mại khi di chuyển, trong khi sắc xanh ngọc lại tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian sự kiện nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng cần có.

Nhiều chuyên gia thời trang nhận xét đây là kiểu váy rất phù hợp với những sự kiện bán trang trọng bởi vừa đủ nổi bật để tạo dấu ấn, vừa không quá phô trương. Đây cũng là xu hướng được nhiều thành viên hoàng gia trẻ châu Âu lựa chọn trong vài năm gần đây khi ưu tiên các thiết kế tối giản, chú trọng phom dáng hơn là những chi tiết đính kết cầu kỳ.

Chiếc túi từng thuộc về Vương hậu Máxima tiếp tục được con gái "tái sử dụng"

Một trong những chi tiết được giới yêu thời trang đặc biệt quan tâm chính là chiếc túi xách Amalia mang theo trong lần xuất hiện này. Công chúa lựa chọn mẫu The Petit Wave Bag của Elie Saab với chất liệu da dập vân màu xanh ngọc kết hợp quai cầm ánh kim, có giá khoảng 1.870 USD.

Điều thú vị là đây không phải món phụ kiện mới. Chiếc túi từng được Vương hậu Máxima sử dụng trong một sự kiện trước đó và nay tiếp tục xuất hiện cùng Công chúa Amalia.

Việc các thành viên hoàng gia chia sẻ phụ kiện hoặc mặc lại trang phục không còn là điều hiếm gặp. Đây được xem là một phần trong xu hướng thời trang bền vững mà nhiều gia đình hoàng gia châu Âu đang theo đuổi. Thay vì liên tục đầu tư vào những món đồ mới, họ ưu tiên sử dụng lại các thiết kế chất lượng, vừa tiết kiệm vừa truyền tải thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm.

Đối với người hâm mộ, những lần "chia sẻ tủ đồ" như vậy cũng tạo nên sự kết nối thú vị giữa các thế hệ trong Hoàng gia Hà Lan, đồng thời cho thấy Amalia ngày càng kế thừa phong cách thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn của mẹ mình.

Đôi giày cao gót cũng là lựa chọn quen thuộc của hai mẹ con

Không chỉ chiếc túi, đôi giày mà Công chúa Amalia lựa chọn cũng khiến nhiều người chú ý. Cô đi mẫu Gianvito 105 bằng da lộn màu xanh lá của thương hiệu Gianvito Rossi. Đây là thiết kế mới trong tủ đồ của Amalia nhưng lại không hề xa lạ với giới yêu thời trang hoàng gia bởi Vương hậu Máxima cũng sở hữu đúng mẫu giày này.

Kiểu giày mũi nhọn với gót cao thanh mảnh vốn là lựa chọn quen thuộc của nhiều phụ nữ hoàng gia nhờ khả năng tôn dáng mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Việc lựa chọn tông màu xanh đồng điệu với chiếc váy cũng giúp tổng thể trở nên hài hòa, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Thay vì phối thêm vòng cổ hoặc khuyên tai cỡ lớn, Amalia giữ mọi thứ ở mức tối giản để chiếc váy và các phụ kiện đồng màu trở thành điểm nhấn chính. Chính sự tiết chế này khiến tổng thể trở nên sang trọng hơn, đồng thời thể hiện rõ phong cách ngày càng trưởng thành của nữ Công tước tương lai.

Trong vài năm trở lại đây, mỗi lần xuất hiện của Công chúa Amalia đều cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong gu thời trang. Nếu trước đây cô thường lựa chọn những thiết kế khá an toàn thì hiện tại, Amalia đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều màu sắc hơn, đồng thời chú trọng đến cách kết hợp phụ kiện để tạo dấu ấn riêng.

Điểm đáng chú ý là dù xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của các hoàng gia châu Âu như Vương hậu Mary của Đan Mạch, Công chúa Elena của Tây Ban Nha hay Zara Tindall, Amalia vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ phong cách trẻ trung nhưng không kém phần chỉn chu.

Có thể thấy, thay vì chạy theo những xu hướng thời trang thay đổi liên tục, Công chúa Hà Lan đang xây dựng hình ảnh bằng những thiết kế có tính ứng dụng cao, đường cắt may tinh tế và bảng màu thanh lịch. Đây cũng là hướng đi được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ giúp cô dần trở thành một trong những biểu tượng thời trang hoàng gia đáng chú ý của châu Âu trong những năm tới.