Bộ tứ mỹ nam khuynh đảo Hollywood: Huyền thoại nhan sắc 1 thời giờ người thành "ông chú bụng bia", kẻ tàn tạ xơ xác vì kiện tụng

Thập niên 90 của Hollywood chào đón vô số những mỹ nam đình đám, những người đã trở thành thanh xuân của rất nhiều cô gái trên thế giới. Ngày ấy Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio... là chàng trai trng mộng của các cô gái, là hình mẫu lý tưởng mà đàn ông hướng tới.

Không chỉ làm khuynh đảo Hollywood nhờ ngoại hình đỉnh cao, Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio còn là những diễn viên đình đám, sở hữu phong cách ăn mặc thời thượng khiến nhiều người si mê.

TOM CRUISE

Người đầu tiên phải nhắc tới đó chính là Tom Cruise - người đàn ông sở hữu nhan sắc khiến hàng vạn cô gái say mê. Sinh năm 1962, Tom Cruise bắt đầu bước chân vào showbiz ở tuổi 19. Nếu như thời gian đầu, Tom Cruise gây chú ý vì vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng đậm chất "cậu boy" nước Mỹ thì sau đó không lâu sự rắn rỏi, nam tính của Tom Cruise đã khiến các cô gái say mê.

Tom Cruise hồi trẻ

Giai đoạn thập niên 1990, Tom Cruise khiến rất nhiều khán giả say mê nhờ vẻ ngoài nam tính, khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp.



Tom Cruise bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia vào bộ phim Top Gun và nổi đình nổi đám trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Năm 1990, Tom Cruise đã giành chiến thắng với giải Quả cầu vàng... Nếu để kể tên những thành tích mà Tom Cruise đạt được có lẽ truyền thông sẽ phải tốn nhiều ngày mới thống kê hết.

Trong suốt nhiều năm, Tom Cruise thường xuyên lọt vào top 100 ngôi sao gợi cảm nhất trong lịch sử điện ảnh, top 50 người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Nhiều năm qua đi, người đàn ông trong mơ của các cô gái ngày nào đã bước vào tuổi 60. Nhờ tập luyện thể dục nên Tom Cruise vẫn giữ được thân hình khá phong độ và lịch lãm. Tuy nhiên, cũng như bao người thời gian đã hằn lên trên khuôn mặt người đàn ông ấy những dấu bết tuổi tác. Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết năm xưa giờ có phần hơi phá nét vì lão hóa. Đôi lúc không đóng phim, Tom Cruise để lộ thân hình có phần tăng cân hơn trước.

Đi 3 cuộc hôn nhân không có cái kết hạnh phúc, cuộc sống riêng của Tom Cruise hiện tại vô cùng kín tiếng, mọi thông tin về nam diễn viên chỉ xuất hiện khi có dự án phim mới.

JOHNNY DEEP

Nếu gọi tên một mỹ nam của Hollywood người ta chắc chắn không thể bỏ qua "chàng cướp biển" Johnny Deep. Nếu Tom Cruise gây chú ý bởi vẻ ngoài nam tính, siêu ngầu thì Johnny Deep lại mang hơi hướng của chàng "badboy" lãng tử. Truyền thông khi ấy cho rằng Johnny Deep mang vẻ đẹp trai khác biệt hoàn toàn với hình ảnh "sạch sẽ" của Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio.

Người ta gọi Johnny Deep là "gã trai hư mà cô gái nào cũng khao khát" của Hollywood. Sở hữu vẻ ngoài hào hoa, bóng bẩy pha lẫn chút bụi bặm, Johnny Deep dễ dàng khiến các cô gái phải say mê ngay lần đầu gặp mắt. Thậm chí, ngày ấy mọi người còn nói đùa rằng ở đâu có tiệc tùng ở đó có Johnny Deep.

Sinh năm 1963, Johnny Deep từng nhận được vô số giải thưởng hàng đầu bao gồm Giải Quả cầu vàng và Giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, cùng với các đề cử cho 3 Giải thưởng Viện hàn lâm Mỹ và 2 Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh.

Năm 2003, cùng năm với bộ phim đầu tiên trong loạt phim Cướp biển được phát hành, Depp được People vinh danh là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới", và tiếp tục nhận danh hiệu này vào năm 2009.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ, Depp là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới và được công chúng bầu chọn là "Nam thần tượng được yêu thích nhất", trở thành nam diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.

Johnny Deep trong 1 phiên tòa gần đây.

Ở tuổi 59, "gã trai hư" Johnny Deep ngày nào vẫn sở hữu vẻ ngoài có phần bụi bặm cùng phong cách ăn vận đôi lúc hơi lập dị. Hiện tại, anh đang loay hoay trong mớ bòng bong pháp lý cùng người vợ cũ Amber Heard.

Brad Pitt

Brad Pittsinh năm 1963, bắt đầu công việc diễn xuất từ năm 1987 bằng vai diễn nhỏ trong Less Than Zero và phim truyền hình Another World. Nếu như Tom Cruise và Leo đều nổi tiếng từ khá sớm thì Brad Pitt có phần kém may mắn hơn.

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm nhưng mãi đến khi 26 tuổi Brad Pitt mới thật sự nổi tiếng nhờ vai diễn trong Thelma & Louise. Cũng từ tác phẩm này, Brad Pitt lần lượt nhận vai chính trong A River Runs Through It, Interview With The Vampire, Legends of the Fall...

Nhiều người cho rằng Brad Pitt sở hữu cấu trúc khuôn mặt hoàn hảo cùng body và chiều cao lý tưởng. Chính vì thế, mỗi khi lên đồ, Brad Pitt đều khiến mọi người phải trầm trồ vì vóc dáng của mình.

Sau 2 cuộc hôn nhân, Brad Pitt ở thời điểm hiện tại vẫn là quý ông độc thân giống người bạn cùng tuổi Johnny Deep. Thỉnh thoảng câu chuyện tình cảm, con cái của Brad Pitt lại được người ta đào xới.

Ở tuổi gần 60, Brad Pitt vẫn sở hữu ngoại hình vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên cũng như bao người, dấu vết thời gian cũng đã hiện hữu trên khuôn mặt người đàn ông ấy nhưng vẫn không phá đi những nét đẹp năm nào.

LEONARDO DICAPRIO

Nhắc tới những mỹ nam Hollywood chắc chắn không thể bỏ qua 1 cái tên - Leonardo Dicaprio. So với Brad Pitt, Tom Cruise... thì Leo có lẽ sinh sau đẻ muộn hơn vài năm nhưng điều này dường như chẳng mấy ảnh hưởng tới sự nổi tiếng của nam tài tử này.

Nguyên nhân là do Leo bén duyên với diễn xuất và nổi tiếng từ rất sớm. Từ khi bước chân vào showbiz, Leo đã trở thành hình mẫu chàng hoàng tử trong mắt fan hâm mộ. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, mái tóc vàng óng của Leo như hình ảnh chàng hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Từ hình ảnh trẻ trung, nét ngây thơ, tinh nghịch và đầy ngọt ngào của một chàng trai trẻ đến sự lịch lãm, quyến rũ, hơi "bad boy" của một người đàn ông đều hội tụ ở Leonardo DiCaprio.

Kể từ thập niên 2000, Leonardo Dicaprio nhận được nhiều khen ngợi trong sự nghiệp của mình trong một loạt tác phẩm điện ảnh. Những bộ phim sau này của anh bao gồm The Man in the Iron Mask (1998), phim chính kịch tiểu sử Catch Me If You Can (2002) và phim chính kịch sử thi Gangs of New York (2002), đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của anh cùng đạo diễn Martin Scorsese.

Anh từng được đề cử 5 lần cho giải Oscar và 10 lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Anh cũng từng được đề cử những giải thưởng lớn khác như: Satellite Awards, Screen Actors Guild và BATA,... Anh cũng là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường rất tích cực.

Leonardo Dicaprio đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Oscar lần thứ 88 (năm 2016).

Ở tuổi 47, Leonardo Dicaprio vẫn độc thân nhưng sở hữu lịch sử tình trường chẳng hề kém cạnh ai. Khác với nhiều tài tử, Leonardo Dicaprio lựa chọn cho mình cuộc sống khá hưởng thụ và thoải mái với bản thân. Khi không đóng phim, Leonardo Dicaprio ăn uống khá thoải mái và không hề siết cân. Không ít lần fan hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước vẻ ngoài có phần xuề xoà cùng chiếc bụng "bia" cỡ lớn của nam tài tử đình đám một thời.

https://afamily.vn/bo-tu-my-nam-khuynh-dao-hollywood-huyen-thoai-nhan-sac-1-thoi-gio-nguoi-thanh-ong-chu-bung-bia-ke-tan-ta-xo-xac-vi-kien-tung-20220516155348944.chn