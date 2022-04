Biến căng Hollywood: Bị con dâu cũ "trả thù", Kim siêu vòng 3 và cả gia đình Kardashian - Jenner phải hầu tòa

Ngày 18/4, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner và Kris Jenner đã phải dắt tay nhau trình tòa để giải quyết tranh chấp với Blac Chyna – cô con dâu cũ nhà Kardashian. Tuy nhiên, cậu ấm của gia đình quyền lực này, đồng thời cũng là chồng cũ Blac Chyna - Rob Kardashian lại bất ngờ vắng mặt.

Gia đình Kardashian - Jenner phải hầu tòa vì đơn kiện của cô con dâu cũ - Blac Chyna

Khi còn đang mặn nồng, Blac Chyna và Rob Kardashian từng có một chương trình truyền hình thực tế chung mang tên Rob & Chyna. Thế nhưng, show này chỉ mới chiếu được một mùa thì đã bị hủy, khiến cho cô con dâu cũ nhà Kardashian mất đi một nguồn thu lớn. Theo cô nàng, thủ phạm gây ra việc này, không ai khác chính là các chị em chồng và bà mẹ chồng đầy quyền lực.

Blac cho rằng mùa 1 của show truyền hình thực tế này còn thành công hơn cả Keeping Up With The Kardashians, và vốn đã chuẩn bị quay tiếp mùa 2 nhưng lại bị huỷ bỏ. Cô tin rằng các chị em nhà Kardashian đã chơi chiêu, gây áp lực cho đài truyền hình E!. Cụ thể, các chị em nhà Kim "siêu vòng ba" dọa sẽ rút show truyền hình ăn khách Keeping Up With The Kardashians khỏi đài này nếu họ tiếp tục phát sóng Rob & Chyna.

Khi còn là một cặp, Blac Chyna và Rob Kardashian từng có một show truyền hình thực tế chung mang tên Rob & Chyna

Ngoài ra, một trong những lý do khiến Blac Chyna quyết tâm trả thù gia đình Kardashian – Jenner là vì Rob Kardashian đã tung những bức ảnh khỏa thân của cô lên mạng xã hội. Để đáp trả lại, cô nàng "hổ báo" Chyna thề phải hạ bệ bằng được uy tín của đế chế Kardashian.

Chyna đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi đăng tải một bài viết dài trên Twitter nhằm chỉ trích nhà chồng cũ: "Khi họ khiến chương trình ăn khách số 1 của tôi bị hủy vào tháng 1/2017, điều đó không chỉ làm tổn thương tôi về mặt tài chính và tình cảm, mà còn làm tổn thương những fan xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ đưa họ ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình… Và những gì họ đã làm là cực kỳ sai lầm".

