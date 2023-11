Bộ phim thất bại với rating thấp nhất hiện tại, nam chính quá đơ cạnh nữ chính không sức hút

Moon in the day (Trăng lên ban ngày) là bộ phim truyền hình Hàn từng nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả khi nó có sự góp mặt của mỹ nam đình đám Kim Young Dae còn sao nữ đang lên Pyo Ye Jin. Thêm vào đó, đề tài trong phim cũng khá thú vị, vẫn là câu chuyện mối lương duyên vượt thời gian nhưng được thêm thắt nhiều yếu tố mới mẻ, khi thay vì yêu đương nồng cháy, nam chính lại tồn tại hàng trăm năm chỉ vì muốn giết nữ chính.

Dàn diễn viên trẻ nổi tiếng cộng thêm việc có kịch bản thú vị, ngay khi lên sóng tập 1, Moon in the day đã tạo được tiếng vang lớn, trở thành đề tài được bàn tán rất nhiều trên các nền tảng MXH. Thế nhưng chỉ ngay từ tuần thứ 2 phát sóng, khán giả đã dần bỏ quên tác phẩm này, nhất là khi hiện tại, màn ảnh Hàn có quá nhiều bộ phim chất lượng hơn. Nhất là mới đây, hai bộ phim là My Demon và Hợp đồng hôn nhân mới lên sóng cũng khai thác đề tài tình yêu vượt không gian, thời gian giống như Moon in the Day .

Hiện tại phim đang tụt xuống mức rating khoảng hơn 1%, con số thấp nhất trong loạt phim Hàn đang phát sóng, thậm chí còn thấp hơn cả A good day to be a dog của Cha Eun Woo. Dĩ nhiên việc Moon in the day thất bại thảm hại về danh tiếng, gần như không được truyền thông, khán giả Hàn để mắt tới, lý do lớn nhất vẫn là chất lượng của nó. Sau tập mở đầu với bối cảnh cổ trang khá thú vị, mở ra ân oán, tình thù giữa cặp đôi chính, Moon in the day không giữ được phong độ của nó. Mối quan hệ đầy day dứt, những ẩn ức trong quá khứ được khai thác một cách hời hợt, thiếu điểm nhấn, không có cao trào để khán giả phải chú ý tới.

Đặc biệt, lỗ hổng lớn nhất của Moon in the day chính là nam chính Kim Young Dae. Anh mang đến một màn trình diễn vô cùng hời hợt, biểu cảm đơ cứng, nhạt nhòa bao năm vẫn không hề tiến bộ. Đã thế vai diễn lần này còn rất khó, là người đàn ông mang trong mình sự thù hận xen lẫn cả tình yêu không thể kiểm soát, nhưng Kim Young Dae hoàn toàn không thể hiện được bất cứ cảm xúc nào của nhân vật. Pyo Ye Jin thể hiện tốt hơn nhưng tạo hình của cô lại bị chê là thiếu sức hút và có phần lép vế khi đứng cạnh bạn diễn. Tất cả khiến tổng thể bộ phim không có điểm nào khiến khán giả phải bỏ thời gian để chờ đợi và nghiền ngẫm.

Tạo hình cổ trang và hiện đại của cặp đôi chính

Nguồn ảnh: ENA