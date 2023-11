Kim Young Dae đã khác trong ‘Trăng Lên Ban Ngày’

Nhờ gương mặt sáng và thân hình quyến rũ, Kim Young Dae nhanh chóng tỏa sáng trong làng giải trí Hàn Quốc với các vai mỹ nam trong bối cảnh hiện đại như Penthouse, Cheat on Me If You Can hay Shooting Star… Mối duyên phim cổ trang của "quý tử Penthouse" chỉ thật sự bắt đầu sau Cấm Hôn Lệnh.

Vai Lee Heon được xem là cơ hội để "bản sao Kang Dong Won" thử thách bản thân. Sau gần một năm ở ẩn, Kim Young Dae trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án mới của đài cáp ENA - Moon In The Day (Trăng Lên Ban Ngày) . Kim Young Dae thể hiện đồng thời 2 vai cách nhau 1.500 năm.

Trong đó, vai Do Ha là tướng quân của vương quốc Silla dưới thời Tam Quốc Triều Tiên. Sau khi chết dưới tay người tình Han Ri Ta (Pyo Ye Jin thủ vai), Do Ha trở thành oán linh lưu lạc ở nhân gian chờ ngày báo thù. Sau 15 thế kỷ, Han Ri Ta lúc này đã chuyển kiếp thành nữ lính cứu hỏa Kang Yeong Hwa, gặp lại Do Ha trong thân xác của ngôi sao Han Joon Oh. Hận thù và tình yêu một lần nữa cuốn cả hai vào vòng xoáy không hồi kết.

Đối với Kim Young Dae, Moon In The Day đánh dấu lần thứ hai tham gia dự án có yếu tố cổ trang, lần đầu tiên đảm nhận 2 vai cùng lúc trong một bộ phim. Tiết lộ với Soompi, Kim Young Dae cho biết đã luyện tập rất nhiều để có thể thể hiện tốt các đại cảnh chiến đấu và tâm lý phức tạp.

Vì phải thể hiện hai nhân vật trái ngược, Kim Young Dae phải liên tục thay đổi cách thể hiện để khán giả dễ dàng nắm bắt được những đặc điểm chính của nhân vật. Nỗ lực của nam thần sinh năm 1996 đã nhận được phản hồi khá tích cực.

Nhiều khán giả nhận xét trình diễn xuất của anh đã tiến thêm một bước ngoạn mục so với thời điểm ra mắt Shooting Star. Thậm chí, các ý kiến còn cho rằng spotlight của tập 1 thuộc về Kim Young Dae. Trong khi vai Do Ha rất lạnh lùng và tối tăm thì vai Joon Oh được anh thể hiện đúng chất "ông hoàng giải trí" tinh quái.

Pyo Ye Jin, bạn diễn của Kim Young Dae, cũng dành lời khen có cánh cho đàn em: "Young Dae đã làm việc rất chăm chỉ. Sự quan tâm của Young Dae trên trường quay đã tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để hoàn thành bộ phim này". Chính hai vai diễn Han Ri Ta và Kang Yeong Hwa của sao nữ Taxi Driver cũng là thỏi nam châm của Trăng Lên Ban Ngày.

Sau cơn sốt Penthouse 3, bộ phim cũng đánh dấu lần tái ngộ mới nhất của Kim Young Dae và On Joo Wan, trong vai hai anh em ruột Han Joon Oh - Han Min Oh. Cùng nhau vượt nha những biến cố sau tai nạn của Joon Oh, cả hai phải đương đầu những mưu đồ xấu xa của kẻ phản diện Seok Cheol Hwan.

Trong tay biên kịch Jung Sung Eun và Kim Hye Won, bộ phim hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả, kể cả đối với người hâm mộ nguyên tác. Trăng Lên Ban Ngày đạt rating 1,6% trong tập đầu tiên. Tỷ lệ này được đánh giá là khả quan trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với sức hút của Dưa Hấu Lấp Lánh, Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún và phần 2 Người Yêu Dấu.

Độc giả chỉ cần đăng ký tài khoản để theo dõi trọn vẹn 14 tập phim Trăng Lên Ban Ngày (Moon In The Day) trên ứng dụng FPT Play hoặc website https://fptplay.vn/ từ ngày 01/11. Phim hiện đang trình chiếu song song với Hàn Quốc, cập nhật tập mới vào mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hằng tuần với lựa chọn phụ đề hoặc thuyết minh.