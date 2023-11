Nữ chính phim Hàn hay nhất nhì hiện tại: Năm ngoái nổi rần rần mà năm nay "xịt", phủ sóng liên tục vẫn chưa thể bứt phá

Thời điểm hiện tại, "Dưa hấu lấp lánh" đang là một trong những bộ phim đáng xem nhất màn ảnh Hàn ngữ. Theo đánh giá của các khán giả đang theo dõi phim, "Dưa hấu lấp lánh" sở hữu nội dung mới mẻ và thú vị, diễn xuất của dàn cast cũng rất ổn.

Dẫu vậy, tác phẩm này lại không đạt được thành tích quá tốt với rating khiêm tốn 3,79% (833.000 người xem) ở tập mới nhất. Chính vì thế, dù đảm nhận vai nữ chính nhưng Seol In Ah cũng chẳng nhận được quá nhiều sự chú ý.

"Dưa hấu lấp lánh" hay nhưng lại không quá nổi, vì thế Seol In Ah cũng chẳng nhận được quá nhiều sự quan tâm.

Cho những ai chưa biết, Seol In Ah đã bước chân vào giới giải trí từ năm 2015 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim "Bầu sô tập sự" do Cha Tae Hyun, Gong Hyo Jin, Kim Soo Hyun và IU đóng chính. Sau đó, cô tiếp tục có cơ hội góp mặt ở những tác phẩm "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon", "School 2017", "Ký sự thanh xuân" và "Chàng hậu".

Seol In Ah trong phim "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon".

Tạo hình thanh xuân vườn trường của cô ở "School 2017".

Seol In Ah ở phim "Ký sự thanh xuân".

Tạo hình cổ trang ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1996 trong phim "Chàng hậu".

Ngoài ra, Seol In Ah cũng đóng chính ở hai bộ phim dài cả trăm tập từng được mua bản quyền phát sóng ở Việt Nam là "Ngày mai trời lại nắng" và "Tình như thơ, đời như mơ". Dẫu vậy, phải đến năm ngoái khi "Hẹn hò chốn công sở" bất ngờ tạo nên một cơn sốt lớn, cái tên Seol In Ah mới thực sự đến gần hơn với công chúng.

Sau thành công với "Hẹn hò chốn công sở", Seol In Ah tiếp tục hoạt động nghệ thuật cực kỳ chăm chỉ. Cô đóng chính ở 2 bộ phim được lên sóng trong năm nay là "Dưa hấu lấp lánh" và "Ốc đảo thanh xuân".

Cho đến thời điểm hiện tại, vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của Seol In Ah vẫn là cô nàng tiểu thư Jin Young Seo trong "Hẹn hò chốn công sở".

Như đã đề cập, "Dưa hấu lấp lánh" dù có nội dung hay nhưng thành tích lại không thực sự ấn tượng. Còn về "Ốc đảo thanh xuân", dù phát sóng trên KBS2, tuy nhiên rating phim cũng chỉ đạt 6,9% với lượt người xem trung bình mỗi tập là 1,183 triệu.

Trên màn ảnh rộng, năm nay Seol In Ah cũng có phim ra mắt, đó là "Bỗng dưng được yêu" đóng cùng Yoon Shi Yoon. Dẫu vậy, tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn với doanh thu ảm đạm 88,296 USD. Dĩ nhiên, nó không thể giúp Seol In Ah có sự bứt phá. Cho đến bây giờ, với nhiều người, có lẽ cô vẫn chỉ là "nữ phụ Hẹn hò chốn công sở" mà thôi.