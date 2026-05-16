Bố mẹ vợ cho mảnh đất, bảo tôi xây nhà mà ở nhưng tôi thì sợ lắm, đành khất lần lữa cả năm trời không động đến

Tôi lấy Thùy được 4 năm, vẫn ở nhà thuê trong một con ngõ nhỏ chật chội. Hai vợ chồng đều đi làm văn phòng, lương không cao nhưng cũng đủ sống. Chỉ có điều, mỗi lần trời mưa là căn phòng trọ lại ẩm thấp, nước hắt vào tận chỗ ngủ. Có hôm con tôi ho cả đêm vì lạnh, nhìn mà xót.

Bố mẹ vợ thương con gái nên năm ngoái cho hai vợ chồng một mảnh đất ở quê, cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số. Ông bà bảo: "Cứ xây cái nhà cấp 4 mà ở, có chỗ ổn định rồi tính tiếp".

Ai nghe cũng bảo vợ chồng tôi số sướng. Đất bây giờ đắt đỏ, có bố mẹ cho đất là đỡ được cả tỷ bạc. Thùy cũng háo hức lắm. Cuối tuần nào cô ấy cũng mở mạng xem mẫu nhà, rồi tính toán chỗ đặt bếp, chỗ kê giường cho con.

Chỉ có tôi là cứ chần chừ mãi, không phải vì tôi không muốn xây nhà. Tôi còn muốn hơn ai hết. Đi làm về có căn nhà của mình, không phải nghe chủ trọ nhắc đóng tiền mỗi tháng, nghĩ thôi đã thấy nhẹ người. Nhưng điều làm tôi lăn tăn là mảnh đất ấy tới giờ vẫn đứng tên bố mẹ vợ.

Ông bà chỉ nói miệng là cho thôi.

Mấy lần tôi đánh tiếng với Thùy: "Hay em hỏi bố mẹ chuyện sang tên trước đi?"

Thùy lại gạt đi: "Ôi dào, bố mẹ là người lớn, cho thật chứ có phải nói chơi đâu mà anh nghĩ nhiều".

Tôi không biết phải giải thích sao cho vợ hiểu. Tôi từng chứng kiến anh họ cảnh xây nhà trên đất bố mẹ vợ cho, rồi khi ly hôn thì tay trắng vì chưa từng sang tên sổ đỏ. Từ đó tôi sợ.

Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ được hơn 600 triệu. Nếu xây nhà sẽ phải vay thêm ngân hàng ít nhất 500 triệu nữa. Tôi không dám liều khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng trên giấy tờ.

Thế nên mỗi lần bố mẹ vợ hỏi bao giờ xây nhà, tôi chỉ cười nói chúng con chưa đủ tiền. Ông nghe vậy thì thở dài bảo chúng tôi nên vay thêm mà xây cho sớm, chứ chần chừ mãi chỉ tốn thêm tiền thuê trọ.

Tôi muốn nói thật lắm, muốn nói rằng tôi không tiếc tiền xây nhà cho vợ con, chỉ là tôi cần một sự chắc chắn. Nhưng mỗi lần nhìn bố mẹ vợ nhiệt tình giục giã, tôi lại không đủ can đảm mở miệng yêu cầu sang tên sổ đỏ trước.

Tôi sợ ông bà nghĩ tôi tính toán, sợ mang tiếng mới được cho đất đã đòi đứng tên. Tôi có nên cứ cắn răng mà xây nhà, tin tưởng vào vợ và bố mẹ vợ, hay nhất quyết chờ được sang tên sổ đỏ, đứng chung cùng vợ, thì mới xây nhà?