Tưởng chuyện tiền bạc sẽ gây rạn nứt hôn nhân, ai ngờ người vợ xử lý quá khéo khiến chồng chủ động lo cho bố mẹ vợ

Mấy ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện của chị Thanh Quý được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không phải vì bi kịch hay mâu thuẫn gay gắt, mà vì cách cô giải quyết vấn đề chồng kiếm gần 100 triệu mỗi tháng nhưng lại gần như không bao giờ chủ động hỗ trợ nhà ngoại.

Cô vợ thông minh

Quý kể, cô kết hôn đã 5 năm. Chồng cô là người chăm chỉ, có năng lực, thu nhập ổn định và cao hơn mặt bằng chung rất nhiều. Cuộc sống gia đình nhỏ vì thế cũng khá thoải mái. Nhưng có một điều khiến Quý luôn trăn trở: chồng cô giúp nhà nội rất nhiều nhưng lại có phần keo kiệt với bên ngoại.

Bố mẹ Quý ở quê, tuổi đã lớn, thu nhập không nhiều, chỉ dựa vào mấy luống rau. Họ không than phiền, cũng chưa từng mở lời xin con gái, nhưng Quý hiểu rõ cuộc sống của bố mẹ không dư dả. Những lần về thăm, nhìn căn nhà cũ, nhìn cách mẹ chắt chiu từng khoản nhỏ, Quý không khỏi áy náy.

Cô từng thử nói thẳng với chồng, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời rất lý trí rằng anh chỉ là rể, không có trách nhiệm, bảo con trai ông bà lo cho. Nhà Quý còn một em trai nhưng vẫn đang long đong lận đận lo cho gia đình nhỏ, nào có dư dả gì giúp bố mẹ.

Rồi Quý nghĩ ra một cách. Cô không nhắc đến chuyện “cho tiền bố mẹ vợ” nữa. Thay vào đó, thỉnh thoảng cô lại như vô tình mà nhắc tới việc bố ở quê phải chăng bạt che mưa gió vì mái nhà dột, mẹ đi bán rau được 50 ngàn thì đánh rơi... Quý kể cho chồng nghe như một câu chuyện cười. Kiểu như đứng từ xa là nhìn thấy nhà cô vì có cái bạt xanh đánh dấu, hay hôm nào ra đường nhặt được 50 ngàn là lại tự hỏi có phải tiền của mẹ mình đánh rơi không?

Sau đó, Quý bắt đầu làm một việc khác: Mỗi khi có dịp, cô mua quà biếu bố mẹ chồng thật chu đáo, không tiếc tay.

Dần dần, chồng Quý cũng lung lay, cũng thấy để bố mẹ vợ sống khổ là lỗi của vợ chồng anh. Thế nên chính anh chủ động cho ông bà 200 triệu sửa lại mái nhà, thỉnh thoảng lại bảo Quý gửi vài triệu về cho bố mẹ vợ chi tiêu.

Câu chuyện rất đơn giản nhưng lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì sự khéo léo thông minh của chủ nhân bài viết.

Cách ứng xử để vợ chồng đồng lòng

Câu chuyện của Quý khiến nhiều người nhận ra một điều khá thực tế: trong hôn nhân, tiền bạc không phải vấn đề lớn nhất, mà là cách nhìn nhận và sự đồng thuận giữa hai người.

Không phải ai cũng dễ dàng coi nhà vợ và nhà chồng như nhau ngay từ đầu. Mỗi người đều có nền tảng, thói quen và suy nghĩ riêng, đặc biệt là về trách nhiệm tài chính. Nếu chỉ dùng lý lẽ hoặc áp lực, rất dễ dẫn đến tranh cãi.

Điều Quý làm được không nằm ở việc “thuyết phục” chồng bằng lời nói, mà là thay đổi cách anh nhìn nhận vấn đề. Cô không đặt anh vào thế phải lựa chọn hay bị phán xét, mà để anh tự cảm nhận.

Trong hôn nhân, đôi khi sự khéo léo nằm ở việc không đối đầu trực diện, thay vì nói “anh phải làm”, có thể chuyển thành “để anh hiểu vì sao nên làm”.

Bên cạnh đó, sự công bằng cũng không phải lúc nào là chia đôi mọi thứ một cách cứng nhắc. Công bằng đôi khi là sự đồng cảm, hiểu hoàn cảnh của mỗi bên và cùng nhau tìm cách phù hợp.

Một người vợ biết quan tâm đến bố mẹ chồng, một người chồng biết nghĩ cho bố mẹ vợ, đó không phải là nghĩa vụ, mà là kết quả của sự tôn trọng lẫn nhau.

Sau cùng, điều giữ cho gia đình bền vững không phải là ai đúng ai sai, mà là hai người có cùng đứng về một phía hay không.

Một vài tip cho các cặp vợ chồng muốn được san sẻ tài chính

Minh bạch nhưng không áp đặt: Nên chia sẻ rõ ràng về mong muốn hỗ trợ gia đình mình, nhưng tránh kiểu “anh phải đưa bao nhiêu mỗi tháng”. Gợi mở thay vì yêu cầu.

Dùng tiền chung, không “tiền của em - tiền của anh”: Khi đã là vợ chồng, việc chăm lo cho hai bên nên xuất phát từ quỹ chung. Điều này giúp giảm cảm giác bị “lấy tiền của mình đem cho người khác”.

Cân bằng hai bên một cách linh hoạt: Không cần lúc nào cũng chia đều tuyệt đối, nhưng nên để chồng thấy rằng bạn cũng quan tâm, chăm lo cho nhà nội tương xứng.

Để chồng được “chủ động cho” thay vì “bị yêu cầu cho”: Tâm lý rất khác nhau. Khi họ tự quyết định, họ sẽ thấy thoải mái và có trách nhiệm hơn.

Chia nhỏ hỗ trợ thay vì đưa khoản lớn đột ngột: Những khoản đều đặn, vừa phải sẽ dễ chấp nhận hơn là một lần đưa số tiền lớn khiến đối phương cảm thấy áp lực.

Gắn việc hỗ trợ với ý nghĩa tình cảm, không phải nghĩa vụ: Đừng biến nó thành “trách nhiệm bắt buộc”, mà là sự quan tâm tự nhiên giữa những người trong gia đình.

Luôn giữ sự tôn trọng trong cách nói chuyện về tiền: Chỉ cần một câu nói mang tính so sánh hoặc trách móc, mọi thiện chí trước đó có thể mất đi rất nhanh.

Tiền bạc trong hôn nhân vốn không đơn thuần là con số, mà là cách hai người nhìn về gia đình của nhau. Nếu xử lý khéo, nó có thể trở thành sợi dây gắn kết; còn nếu không, lại dễ thành khoảng cách rất khó lấp.