Đặt tráp cưới 11,5 triệu nhưng nhận về toàn hoả quả thối rữa, chú rể phải xin lỗi bố mẹ vợ: Phía dịch vụ nói gì?

Đám cưới vốn là chuyện trọng đại của đời người, nơi mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, không ít tình huống “dở khóc dở cười” vẫn xảy ra, đặc biệt là ở khâu chuẩn bị lễ vật như tráp ăn hỏi, hoa quả dâng gia tiên.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện của một chú rể tại Hạ Long phải công khai xin lỗi gia đình nhà gái vì tráp ăn hỏi gặp sự cố: hoa quả bị hư hỏng ngay trong ngày cưới.

Bài đăng "bóc phốt" của chú rể trên MXH cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Nguyễn Hữu Quảng. Trên trang cá nhân, anh đã đăng tải bài viết dài, trước hết là lời xin lỗi gửi tới gia đình vợ: “Lời đầu tiên cho con được gửi lời xin lỗi tới bố mẹ vợ và gia tiên họ nhà vợ. Vì bất cẩn mà làm ngày vui chưa trọn vẹn.”

Theo chia sẻ, anh Hữu Quảng cho biết mình đã đặt trọn gói dịch vụ cưới hỏi của một chị có tên H.A. ở Yên Phú, Hưng Yên, với tổng cộng 13 tráp (1 tráp hỏi, 7 tráp lễ và 5 tráp nhỏ gia tiên), trị giá hơn 11,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sự cố lại xảy ra ở phần quan trọng nhất: tráp ăn hỏi và tráp hoa quả.

Hóa đơn mua bán tráp sử dụng trong ngày cưới.

Anh Hữu Quảng cho biết, trong số các tráp đã chuẩn bị, bánh kẹo không gặp vấn đề. Tuy nhiên, riêng phần hoa quả lại “quá tệ” khi nhiều loại bị hỏng, thậm chí có loại thối gần một nửa. Theo lời chú rể, điều khiến anh bức xúc là thời điểm phát hiện sự việc. Tráp được sử dụng trong một ngày sau lễ cưới, không phải để lâu ngày, nhưng tình trạng hư hỏng vẫn xảy ra.

" Những tráp bánh kẹo không có vấn đề gì nhưng tráp ăn hỏi và tráp hoa quả thực sự quá tệ, có 1 số loại quả thôi thì loại nào cũng thối, thối gần 1 nửa trên tổng số quả, đây là tráp hỏi và 1 tráp lễ để nhà vợ mình, còn tráp gửi đi nội ngoại nhà vợ để lễ gia tiên thì không biết có bị thối không? (Cả nhà có thể xem ảnh ở dưới).

Và tráp quả này được hạ ngay sau ngày cưới chứ không phải để 5,6 hôm mới hạ, mà quả đã thối choe choét như vậy? Nói thì chị ta không nhận lỗi, đổ thừa cho thời tiết, keo nến thời gian để quả dài ngày? Ơ thế có nhà nào cưới mà sáng ăn hỏi dâng lễ chiều hạ quả không ạ?", chú rể chia sẻ vụ việc.

Một vài hình ảnh hoa quả trong tráp hỏng do chú rể chụp và chia sẻ.

Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh buổi lễ, sự cố này còn khiến anh lo lắng về ý nghĩa khi lễ vật được dâng lên gia tiên.

Anh Hữu Quảng và vợ trong lễ gia tiên. Hình ảnh hoa quả đặt phía nhà chị H.A. được bày biện trên ban thờ.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Quảng cho biết đã liên hệ với bên cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, phía đơn vị này không nhận trách nhiệm mà cho rằng nguyên nhân đến từ thời tiết hoặc do thời gian bảo quản. Lý giải này khiến chú rể không đồng tình, bởi theo anh, việc chuẩn bị tráp cưới cần tính toán kỹ thời gian sử dụng, không thể để xảy ra tình trạng hoa quả hư hỏng ngay trong ngày lễ.

Dù sự việc đã qua và chi phí cũng đã thanh toán đầy đủ, anh Quảng vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Theo anh, mục đích không chỉ để bày tỏ bức xúc cá nhân mà còn là lời cảnh báo tới những cặp đôi sắp cưới.

“Lên tiếng là để người làm nghề cần có tâm hơn… và để các dâu rể sắp cưới chọn đơn vị uy tín, tránh những sai lầm không đáng có" , anh Hữu Quảng chia sẻ.

Tin nhắn trao đổi giữa anh Hữu Quảng và chị H.A.

Khi chúng tôi liên hệ, anh Hữu Quảng cũng chia sẻ thêm đoạn tin nhắn trao đổi với chị H.A. - chủ cửa hàng dịch vụ cưới, đơn vị thực hiện tráp ăn hỏi. Theo anh, phản hồi từ phía cửa hàng chưa thực sự thỏa đáng. Trong nội dung tin nhắn - đã được anh Hữu Quảng đăng tải lên mạng xã hội, thì chị H.A. cho biết hoa quả được mua mới, nhưng trong quá trình decor giỏ, lẵng có sử dụng keo, cộng thêm yếu tố thời tiết và thời gian nên việc hư hỏng là “khó tránh”. Thậm chí, chị H.A. còn hỏi ngược lại khách hàng: “Lúc cưới chị giao cho em, em nhìn có quả nào bị không?” , đồng thời khẳng định đã làm nhiều năm nhưng chưa từng nhận phản hồi tương tự, vì vậy không đồng ý giải quyết hay đền bù.

Anh Hữu Quảng cho biết thêm sự việc hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Phía cửa hàng cũng nhắn lại rằng không quan tâm đến bài đăng cũng như các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Dù đã thanh toán đầy đủ chi phí, chú rể cho biết việc chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội không nhằm mục đích gây tranh cãi, mà muốn cảnh báo những cặp đôi khác trong khâu lựa chọn dịch vụ cưới hỏi.

Khi liên hệ với chị H.A. về sự việc, chúng tôi cũng chỉ nhận được phản hồi ngắn gọn: “Chị không có chia sẻ gì nhé”.

Phần đông cư dân mạng cho rằng phía đơn vị cung cấp dịch vụ cần có hướng xử lý linh hoạt và thỏa đáng hơn, bởi đây là sự cố xảy ra trong một dịp đặc biệt quan trọng của khách hàng. Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi đặt tráp cưới, cho thấy rủi ro về chất lượng lễ vật không phải là hiếm. Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng khách hàng nên kiểm tra kỹ lễ vật ngay thời điểm nhận để tránh phát sinh tranh chấp về sau. Tuy nhiên, nhiều người phản biện rằng trong ngày cưới bận rộn, việc kiểm tra chi tiết từng loại hoa quả gần như là điều khó thực hiện.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen.