Tôi phát hiện mỗi tháng con trai đều bí mật gửi tiền cho một người phụ nữ, nhưng biết danh tính rồi tôi lại thấy khó xử với con dâu

Chồng mất được hơn một năm, tôi sống một mình ở quê. Hai con trai đều đã lập gia đình, công việc ổn định trên Hà Nội. Con trai cả tháng nào cũng gọi điện hỏi thăm mẹ, cuối tuần rảnh thì đưa vợ con về. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống của các con khá ổn, chẳng có chuyện gì phải lo.

Cho đến một lần tôi tình cờ nhìn thấy thông báo chuyển khoản trên điện thoại của con trai. Tôi không cố ý xem, chỉ là hôm đó nó nhờ tôi giữ điện thoại để chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tin nhắn ngân hàng hiện lên liên tục, đều là những khoản chuyển tiền hàng tháng cho một người phụ nữ mà tôi không biết.

Tôi nhớ tên người đó vì tháng nào cũng xuất hiện. Số tiền không nhỏ, có tháng 8 triệu, có tháng 10 triệu.

Tôi bắt đầu lo. Con trai đã có vợ, gia đình cũng có hai con nhỏ. Nếu nó có chuyện gì giấu mẹ thì còn có thể hiểu, nhưng chuyện liên quan đến tiền bạc trong hôn nhân không phải chuyện nhỏ. Tôi càng nghĩ càng thấy bất an, nhưng không dám hỏi thẳng vì sợ con khó xử.

Mãi sau, tôi mới hỏi con một cách vòng vo. Nó im lặng khá lâu rồi nói người phụ nữ ấy là mẹ ruột của con dâu.

Tôi càng bất ngờ. Con dâu trước giờ không kể với tôi chuyện nhà ngoại khó khăn. Tôi cũng chưa từng thấy bà thông gia lên Hà Nội xin xỏ hay nhờ vả các con.

Con trai lúc ấy mới kể thật. Bố mẹ vợ sống ở quê, trước đây có một khoản nợ do làm ăn thất bại. Sau đó bố vợ mất, mẹ vợ chỉ còn một mình, sức khỏe lại không tốt. Con dâu muốn gửi tiền về cho mẹ nhưng thu nhập của nó không đủ, trong khi chồng không muốn vợ phải vừa đi làm vừa lo khoản tiền ấy.

Vì vậy, hai vợ chồng thống nhất mỗi tháng con trai sẽ trích một khoản riêng gửi cho mẹ vợ. Không phải tháng nào cũng giống nhau, lúc có nhiều thì gửi nhiều, lúc khó khăn thì gửi ít.

Tôi hỏi sao không đưa tiền cho con dâu rồi để nó tự gửi. Con trai bảo vợ nó rất sĩ diện, nếu biết chồng âm thầm lo cho mẹ mình, có khi lại không nhận.

Tôi nghe mà thấy vừa thương vừa ngại. Tôi từng nhìn những khoản tiền ấy bằng ánh mắt nghi ngờ, thậm chí đã có lúc nghĩ con trai mình đang giấu gia đình một chuyện không tốt. Hóa ra nó chỉ đang cố giúp người phụ nữ đã sinh ra vợ mình.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là con dâu hoàn toàn không biết chồng vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ. Nó chỉ nghĩ chồng thỉnh thoảng biếu mẹ vợ vài khoản nhỏ.

Tôi bảo con trai nếu đã là tiền của hai vợ chồng thì nên nói rõ với vợ, đừng âm thầm mãi. Nó bảo mình biết, nhưng hiện tại mẹ vợ vẫn chưa biết nguồn tiền thật sự từ đâu, nên chưa muốn làm mọi chuyện phức tạp.

Tôi không khuyên con dừng lại. Tôi chỉ dặn nó phải cân đối với gia đình nhỏ của mình, đừng vì thương người khác mà để vợ con thiếu thốn.

Sau chuyện ấy, tôi lại nghĩ khác về chữ “nghĩa”. Con trai tôi không chỉ đang lo cho mẹ ruột của mình. Nó còn đang trả một phần tình nghĩa cho người đã nuôi lớn người phụ nữ mà nó yêu.

Có những việc nếu chỉ nhìn vào một khoản tiền chuyển đi mỗi tháng, người ngoài rất dễ nghĩ sai. Nhưng khi biết câu chuyện phía sau, tôi lại thấy không nỡ trách con.

Chỉ mong nó hiểu rằng giúp đỡ người thân là điều đáng quý, nhưng sự tử tế cũng cần đi cùng với sự rõ ràng. Gia đình muốn bền lâu thì những khoản tiền âm thầm, dù xuất phát từ ý tốt, cuối cùng vẫn nên được nói với người bạn đời của mình.