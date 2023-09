Bố mẹ bé gái bị bắt cóc ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nữ giúp việc làm hại con

Tối 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sáng nay ông và đại diện Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé bị bắt cóc, sát hại.

Theo ông Hồng, gia đình cháu bé lo hậu sự cho cháu vào đêm 20/9. Sau khi thăm hỏi, động viên ông có tiếp xúc với bố mẹ cháu bé. Lúc này, bố mẹ cháu bé cho biết, hằng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với Trang, giữa họ không có bất cứ mâu thuẫn gì nhưng không hiểu sao người này lại làm hại con họ.

“Gia đình cháu bé cũng rất ngỡ ngàng”, ông Hồng nói và cho biết, nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian.

Chân dung kẻ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Gia Lâm.

Liên quan vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là kẻ bắt cóc cháu bé Nguyễn H.T. (SN 2021, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) rồi ra tay sát hại nạn nhân tại tỉnh Hưng Yên.

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vào khoảng 17h04 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu H.T. để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nhiều phút sau, Trang mới nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé ở dưới ao. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.