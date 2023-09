Gia đình từng phải trả nợ thay nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả ban đầu vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.



Nạn nhân bị bắt cóc là cháu bé sinh năm 2021, sinh sống cùng gia đình tại địa chỉ trên.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm của vụ án đang bị truy tìm là Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Giáp Thị Huyền Trang được gia đình cháu bé gái thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà vào mỗi buổi chiều.

Khoảng 17 giờ 4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của bé gái 2 tuổi để đón cháu.

Sau khi bế cháu bé lên xe, nghi phạm điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Tiếp đó, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng mới thả con. Tuy nhiên sau đó Giáp Thị Huyền Trang đã ra tay sát hại cháu bé dưới ao thả cá thuộc trang trại của một gia đình ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Khu vực phát hiện nạn nhân

Liên quan đến nhân thân đối tượng, sáng 21/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Chính quyền địa phương cho biết thêm, bố mẹ Trang sinh được 3 anh chị em, rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, Trang là chị cả. Gia đình thuộc diện thuần nông, hòa đồng với mọi người. Khi biết thông tin Trang chính là nghi phạm bắt cóc cháu bé rồi sát hại nạn nhân, gia đình Trang rất bức xúc, bố mẹ nghi phạm rất suy sụp tinh thần. Giáp Thị Huyền Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc ổn định. Một thời gian sau, do thu nhập bấp bênh, Trang chuyển sang làm công nhân.

"Qua nắm tình hình ban đầu, Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương sau đó đã đi làm xa, bố mẹ từng phải trả nợ thay"- vị lãnh đạo xã thông tin, hôm qua cơ quan điều tra đã về địa phương xác minh.

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc

Trước đó, ngày 19/9/2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, HKTT: Thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang là nghi can bắt cóc cháu Nguyễn Hương Thảo, sinh năm 2021 ở một khu đô thị thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20/9/2023, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu Thảo tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1961, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật.