Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Chiều 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang được xác định là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.



"Hiện chúng tôi với chính quyền xã đã mời gia đình Trang lên làm việc, đặc biệt trong chiều qua (20/9) và sáng nay, các lực lượng chức năng cũng đã về địa phương làm việc nhưng chưa có thông báo chính thức về sự việc ", Công an xã Việt Ngọc cho biết thêm.

Con đường dẫn tới nhà Trang ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc.

Có mặt tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) người dân nơi đây đều bất ngờ trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang liên quan đến vụ việc bé gái ở Hà Nội bị bắt cóc, giết hại.

Ông Đ. sống ở gần nhà Trang sốc khi nghe thông tin Trang liên quan đến vụ bé gái bị bắt cóc. Trang tốt nghiệp một trường sư phạm sau đó đi dạy học và đi làm công nhân một thời gian.

“Mẹ của Trang cũng đi thu mua đồng nát về bán lấy tiền cho con ăn học, còn bố làm thợ xây, cả hai người đều rất hiền lành” , ông Đ. nói.

Vị này cho biết Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con (hai gái, một trai), Trang chưa lập gia đình.

Còn bà G.T.M. (hàng xóm nhà Trang) cho hay, Trang đi suốt không thường xuyên ở nhà. Thời gian trước Trang dính vào nợ nần với số tiền lớn, mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, ông N.V.H. (47 tuổi, sống gần nhà Trang) kể, Trang học và tốt nghiệp ngành sư phạm. Sau khi ra trường, trong khoảng 3 năm, cô gái này dạy học tại một trường cấp 3 ở địa phương. Do lương giáo viên hợp đồng thấp nên năm 2021, Trang bỏ nghề rồi xuống Bắc Ninh làm công ty ở khu công nghiệp.

Ông H. không dám nghĩ rằng cô gái gần nhà chính là nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi tại huyện Gia Lâm. "Giờ khổ nhất là bố mẹ, nuôi bao năm ăn học chưa một ngày báo đáp giờ lại gây ra hoạ khiến cả gia đình khổ sở ", ông H. nói.

Căn nhà của bố mẹ Trang luôn đóng kín cổng từ khi xảy ra sự việc.

Trong khi đó, bà Y. (hàng xóm) cũng nhận xét, khi còn sinh sống, làm việc tại địa phương, Trang không có điều tiếng gì. Con trai lớn của bà Y. cũng từng được Trang dạy học. Trong suốt 3 năm dạy dỗ con trai mình, bà Y. đánh giá Trang trên cương vị giáo viên là rất nghiêm khắc, quan tâm học sinh.

Theo bà Y., năm 2021, Trang rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân. Đến khoảng tháng 4/2023, Trang đi Hà Nội, nhận đưa đón học sinh. Từ đó trở đi, mọi người tại thôn Chung Chính cũng không thấy Trang về quê.

Đến khoảng 15h ngày 20/9, qua mạng xã hội và truyền hình, bà Y. cũng đọc được tin có một vụ bắt cóc tống tiền ở Hà Nội, nạn nhân là một bé gái 2 tuổi đã bị giết ở Hưng Yên. Tuy nhiên, điều làm bà và người dân nơi đây bất ngờ hơn là hình ảnh nghi phạm gây án lại chính là Giáp Thị Huyền Trang - người từng là cô giáo của con trai bà.

"Nhìn ảnh chân dung nó, tôi nhận ra ngay. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn hy vọng Trang không làm vậy. Nếu thật thì khổ thân bố mẹ nó lắm. Bố mẹ nó hiền lành, chất phác lắm", bà Y. tâm sự.

UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Ông Trần Công Việt (Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc) cho biết, gia đình Giáp Thị Huyền Trang có 3 chị em, Trang là con cả.

" Chúng tôi cũng như người dân ở đây bất ngờ trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang liên quan đến vụ việc cháu gái 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc và giết hại. Ở địa phương, Trang chưa có điều tiếng hay tiền án, tiền sự. Bố mẹ Trang là người thuần nông, chịu khó làm ăn và có nhiều đóng góp cho địa phương" , ông Việt cho biết.

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đề nghị hỗ trợ, điều tra một vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 2 tuổi.

Đến sáng 20/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Nghi phạm bắt cóc cháu bé là Giáp Thị Huyền Trang - từng là người giúp việc gia đình. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê Trang đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Ngày 19/9, Trang bắt cóc cháu bé, đòi tiền chuộc của gia đình nạn nhân 1,5 tỷ đồng và đã được đưa 350 triệu đồng.