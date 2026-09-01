Bố chồng thương cháu, muốn đập căn nhà dột nát xây lại, mẹ chồng lạnh lùng tuyên bố: "Đừng bỏ tiền cho đứa con dâu có thể đi lấy chồng!"

Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Ngày anh đi, con trai tôi mới lên 4 tuổi.

2 năm trôi qua, tôi vẫn ở căn nhà cũ của vợ chồng. Nói là nhà cho sang chứ thực ra nó đã xuống cấp từ lâu. Mái tôn mỗi lần mưa lớn lại dột, tường bong tróc, nền nhà lúc nào cũng ẩm. Có những hôm nửa đêm nghe tiếng nước nhỏ tong tong, tôi phải bật dậy lấy chậu hứng.

Bố chồng thương hai mẹ con tôi nên nhiều lần bảo sẽ bỏ tiền xây lại căn nhà. Ông nói căn nhà này vốn là của vợ chồng tôi, sau này để cháu nội lớn lên còn có chỗ ở tử tế. Ông bà có tuổi rồi, tiền để dành cũng chẳng biết tiêu vào đâu, nếu giúp được con cháu thì cứ giúp.

Tôi nghe vậy vừa mừng vừa áy náy. Tôi biết bố chồng không giàu có gì. Ông bà tích cóp được một khoản tiền dưỡng già, nếu xây lại nhà chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít.

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Nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà nói thẳng rằng tôi còn trẻ, chẳng ai biết vài năm nữa tôi có đi bước nữa hay không. Nếu ông bà bỏ tiền xây nhà, sau này tôi lấy chồng thì chẳng khác nào tiền của ông bà đem cho người ngoài. Bà còn lo nếu tôi tái hôn, con trai tôi cũng có thể theo mẹ, lúc ấy ông bà vừa mất tiền vừa chẳng còn ai chăm nom.

Tôi hiểu bà lo tuổi già, hiểu đồng tiền với người lớn tuổi quan trọng thế nào. Nhưng tôi cũng không thể vì sợ một ngày nào đó mình lấy chồng mà phải sống mãi trong căn nhà dột nát này.

Bố chồng vẫn âm thầm nói sẽ xây. Mẹ chồng thì nhất quyết phản đối. Còn tôi chẳng biết nên nghe bên nào vì tôi không có tiền để góp vào xây nhà, cũng chẳng biết sau này mình có đi bước nữa không? Giá mà tôi có tiền thì tôi đã tự xây nhà rồi, coi như của để dành cho con trai sau này.

Tôi có nên tìm cách thuyết phục mẹ chồng rằng tôi sẽ không đi bước nữa trong 5-7 năm tới, và nếu sau này tôi lấy chồng khác, căn nhà cũng là để dành cho cháu nội của ông bà mà. Như vậy thì đâu thiệt đi đâu?