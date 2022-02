Dàn "chị đại" trở lại thất bại trên màn ảnh Hàn năm 2021: Song Hye Kyo nắm giữ ngôi đầu

Trở lại màn ảnh với Now, We Are Breaking Up, nữ diễn viên được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên bộ phim thành công như Hậu duệ mặt trời, Trái tim mùa thu. Thế nhưng, hai tập đầu tiên của bộ phim chỉ đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 7,2%. Dù đây không phải là một mức rating kém nhưng lại thấp so với kỳ vọng của nhà sản xuất. Song Hye Kyo bị chỉ trích liên tục đóng khung ở hình mẫu này 3 bộ phim truyền hình liên tiếp. Rating bộ phim cũng sụt giảm với nội dung nhàm chán theo từng tập.



Now, We Are Breaking Up đã chính thức khép lại với rating đáng thất vọng. Chưa dừng ở đó, tập cuối còn gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Now, We Are Breaking Up không giúp nữ diễn viên có một màn trở lại ấn tượng. Thay vào đó, nữ diễn viên bị đánh giá bước đi lùi trong việc lựa chọn kịch bản.

Lee Young Ae tái xuất màn ảnh với bộ phim Thanh Tra Koo sau nhiều năm vắng bóng. Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn lột xác mạnh mẽ với hình ảnh luộm thuộm của một cựu cảnh sát. Thanh Tra Koo ghi nhận rating vô cùng bết bát, chỉ khoảng 1 - 2%. Thành tích của bộ phim trên Netflix các nước khu vực châu Á cũng không mấy khả quan. Bộ phim khép lại trong sự hờ hững, không mấy ai quan tâm của khán giả. Thậm chí, Lee Young Ae cũng thừa nhận rằng bản thân không đủ sức hút đối với khán giả, nhất là người trẻ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cảm thấy hạnh phúc khi thử sức trong một hình tượng mới.



3. Go Jun Hyun

Cựu Hoa hậu Hàn Go Jung Hyu tái xuất màn ảnh với bộ phim Hình Bóng Của Tôi sau một thời gian dài ở ẩn. Bộ phim bị đánh giá "đầu voi đuôi chuột" khi có khởi đầu khả quan với kịch bản hấp dẫn. Tuy nhiên, Hình Bóng Của Tôi liên tục giảm sút phong độ với rating chỉ lẹt đẹt trong khoảng 2 đến 3%.

Chưa dừng ở đó, Go Jung Hyu còn bị bạn diễn Shin Hyun Bin lấn lướt. Go Jung Hyu là một diễn viên thực lực từng gây ấn tượng với những màn diễn xuất đỉnh cao trên màn ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại không thể thu hút khán giả trong bộ phim Hình Bóng Của Tôi. Shin Hyun Bin trở thành diễn viên được quan tâm nhất sau khi bộ phim được phát sóng.



Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận Seo Yi Kang - một kiểm lâm hàng đầu tại Công viên Quốc gia Núi Jiri. Đồng hành cùng với Seo Yi Kang là tân binh Kang Hyeon Jo vừa đảm nhận công việc làm kiểm lâm. Xuất hiện với hình ảnh một cô gái ngổ ngáo và nhiều chuyện, không ít khán giả cho rằng Jun Ji Hyun diễn khá lố. Bên cạnh đó, người xem còn nhận xét nữ diễn viên vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Chun Song Yi trong phim Vì sao đưa anh đến. Jun Ji Hyun đang liên tục lặp lại hình tượng nhân vật của mình và chưa thực sự lột xác qua các vai diễn.

Bộ phim Jirisan do Jeon Ji Hyun đóng chính đã chính thức khép lại đầy tranh cãi. Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả có phản hồi khá tiêu cực khi chỉ trích tình tiết tập cuối "thật vô lý", "còn điên rồ và lộn xộn hơn cả những bộ phim truyền hình rác rưởi". Việc cặp đôi chính bình phục dù bị thương nặng được xem là phi logic, thiếu thực tế.

https://afamily.vn/dan-chi-dai-tro-lai-that-bai-tren-man-anh-han-nam-2021-song-hye-kyo-nam-giu-ngoi-dau-20220123185946911.chn