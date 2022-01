Park Seo Joon đóng cặp với mỹ nhân 18+ Han So Hee, nắm tay nhau chiến đấu cực ấn tượng

Truyền thông Hàn đưa tin, Park Seo Joon và Han So Hee sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình Gyeongseong Creature.

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, lấy bối cảnh thời kỳ đen tối của mùa Xuân năm 1945. Gyeongseong Creature kể về hai thanh niên phải đối mặt với một sinh vật và chiến đấu để sinh tồn. Kịch bản bộ phim được viết bởi Kang Eun Kyung - người đứng sau thành công của “Dr. Romantic”.

Trong phim, Park Seo Joon sẽ vào vai Jang Tae Sang - một người đàn ông giàu có tại Bukchon. Jang Tae Sang có cái nhìn sâu sắc và biết cách vượt qua thế giới khốc liệt. Tính cách hòa đồng giúp anh trở thành một nhân vật nổi tiếng. Jang Tae Sang luôn đi theo thực tế trước mắt hơn là công lý. Bỗng một ngày, Jang Tae Sang gặp Yoon Chae Ok - người có một cuộc sống hoàn toàn khác với anh. Khi cô xuất hiện, Jang Tae Sang phải đối mặt với những gì anh đã giấu sâu trong trái tim và bắt đầu thay đổi suy nghĩ về ý nghĩa của việc "sống như một con người".

Han So Hee đảm nhận vai Yoon Chae Ok - một cô gái mạnh mẽ. Cô học cách hòa nhập cuộc sống khi cùng cha đi qua Mãn Châu và Thượng Hải. Sống sót qua những tình huống khủng khiếp, Yoon Chae Ok thành thạo bắn súng, dùng dao và tất cả các loại máy móc. Yoon Chae Ok đến Gyeongseong (tên gọi của Seoul trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Hàn Quốc) để truy tìm mẹ cô đã mất tích 10 năm trước và cuối cùng gặp lại Jang Tae Sang. Trong khi truy tìm một vụ án mất tích hàng loạt, Yoon Chae Ok phải đối mặt với thực tế kinh hoàng.



Chia sẻ về bộ phim truyền hình mới, Park Seo Joon cho biết: "Tôi rất quan tâm đến bối cảnh lịch sử của Gyeongseong. Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được làm việc với biên kịch, đạo diễn và các nhân viên tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thể hiện Jang Tae Sang như một diễn viên".

Về phía Han So Hee, nữ diễn viên cũng có những cảm xúc tương tự như Park Seo Joon: "Tôi rất vinh dự khi được thể hiện khía cạnh mới của bản thân qua Gyeongseong Creature. Bộ phim sở hữu những câu chuyện đa dạng và phong phú và Chae Ok - một người bề ngoài cứng rắn nhưng có trái tim ấm áp. Để đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và chuẩn bị chăm chỉ hơn".

