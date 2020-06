BLACKPINK và những kỷ lục không quên trong lần comeback với "How You Like That", đập tan lời nguyền bị tẩy chay tại quê nhà

Một trong những màn comeback gây "rúng động" nhất trong 2 ngày qua đối với cộng đồng fan Kpop chắc chắn phải kể tới BLACKPINK cùng MV How You Like That. Đây cũng là màn tái xuất đánh dấu sự trở lại của girlgroup 4 thành viên, cũng như mở đường cho màn debut của boygroup TREASURE và sự trở lại của BIGBANG sau hàng loạt lùm xùm xảy ra đối với YG.

BLACKPINK.

How You Like That - BLACKPINK

MV How You Like That tung hoành trên mặt trận YouTube, phá vỡ kỷ lục của BTS

Không chỉ gây ấn tượng bởi chất nhạc mạnh mẽ cùng drop vô cùng bắt tai do "phù thuỷ âm nhạc" Teddy sáng tác, các cô gái BLACKPINK còn đặc biệt gây chú ý bởi tạo hình girlcrush được nâng cấp hơn cả DDU-DU DDU-DU và Kill This Love.

Và cho đến đầu giờ sáng hôm nay (28/6), MV How You Like That của nhóm nữ nhà YG đã nhanh chóng cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong 1 ngày 8 tiếng và 22 phút phát hành, trở thành MV của nhóm nhạc thần tượng đạt thành tích này nhanh nhất, phá vỡ kỉ lục 1 năm trước từ Boy With Luv của BTS với 1 ngày 13 tiếng và 38 phút.

Tại Việt Nam, How You Like That cũng "phá đảo" top Trending trên YouTube khi MV đạt #1 trong 2 ngày liên tiếp. Ngoài ra, video biểu diễn trong talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào hôm qua (27/6) cũng chiếm đóng ở vị trí thứ 3, cho thấy mức độ yêu thích của khán giả Việt dành cho BLACKPINK là vô cùng lớn.

BLACKPINk đang chiếm giữ vị trí top 1 và 3 Trending trên YouTube Việt Nam.

Hình ảnh các fan tại Việt Nam bao hẳn tiệm net để cày view cho BLACKPINK được tiết lộ trước đó. (Ảnh: Hậu cung của BLACKPINK).

Thống lĩnh iTunes toàn cầu, dễ dàng chinh phục thị trường âm nhạc Mỹ

Chỉ sau vài giờ phát hành How You Like That đã nhanh chóng đứng đầu iTunes 64 nước, vượt kỉ lục mà Sour Candy từng lập trước đó (63 nước). Qua đó giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ có ca khúc đạt vị trí số 1 trên iTunes nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất thế giới.

How You Like That thống lĩnh trên iTunes Mỹ.

Ngoài ra, ở thị trường Nhật Bản, How You Like That đã debut tại vị trí số 1 bảng xếp hạng Line Music - nền tảng âm nhạc lớn nhất xứ sở hoa anh đào.

Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng phá kỉ lục của mọi ca khúc tiếng Hàn từ trước đến nay về thời gian đạt Platinum và Double Platinum trên QQ Music - trang âm nhạc lớn nhất Trung Quốc với thời gian lần lượt là 15 phút và 72 phút sau khi phát hành.

How You Like That đạt vị trí số 1 trên Line Music tại Nhật Bản.

Ca khúc này cũng "phá đảo" tại thị trường Trung Quốc.

Phá tan lời nguyền bị tẩy chay tại quê nhà, ghi điểm cực mạnh trong mắt netizen Hàn

Trước khi trở lại, BLACKPINK hứng chịu vô số lời chỉ trích của netizen Hàn khi tuyên bố sẽ tẩy chay sản phẩm âm nhạc của nhóm. Thế nhưng với giai điệu gây nghiện chỉ sau 2 ngày phát hành, How You Like That cũng đã đứng đầu hàng loạt BXH tại Hàn Quốc gồm Melon, Genie, Bugs, Flo và Soribada.

Kết quả này giúp bài hát chính thức đem về cho BLACKPINK danh hiệu All-kill danh giá trong lần comeback mới nhất và trở thành girlgroup đầu tiên trong năm 2020 debut lên hạng 1, dù trước đó, ca khúc có phần khó nhằn trên bảng xếp hạng Soribada đến gần 2 ngày.

BLACKPINK đạt All-kill trên tất cả các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc vào trưa 28/6.

Ngoài ra, BLACKPINK cũng đã ghi điểm cực mạnh với netizen xứ Hàn khi trong MV How You Like That, girlgroup đã diện nhưng bộ trang phục truyền thống Hanbok cách tân. Điều này khiến netizen Hàn vô cùng hài lòng, lẫn tự hào vì BLACKPINK đã mang những giá trị truyền thống nước nhà quảng bá đến thế giới. Đây cũng là lý do giúp BLACKPINK xóa sổ lời nguyền bị tẩy chay và nhận được sự ủng hộ từ khán giả quê nhà.

BLACKPINK ghi điểm cực mạnh đối với khán giả quê nhà, giúp How You Like That đạt All-Kill trên tất cả các bảng xếp hạng.

Chúc mừng BLACKPINK với màn comeback cực kỳ thành công này!