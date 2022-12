Bình An được khen diễn xuất

Bình An là gương mặt đã rất quen thuộc với khán giả. Nam diễn viên trẻ thường đảm nhận các nhân vật công tử nhà giàu và gần đây được khán giả trêu chọc khi thường xuyên vào vai "phi công lái máy bay". Chuyện tình trên phim của nam diễn viên cũng khá lận đận, thường là những vai yêu đơn phương hay bị bạn gái "cắm sừng". Ở Đừng làm mẹ cáu, Bình An có sự thay đổi khá thú vị, khi vào vai người chồng trẻ tự do, phóng khoáng.

Trong những bộ phim trước, dù những nhân vật đảm nhận không yêu cầu quá cao về diễn xuất, nhưng Bình An thường chỉ đóng tròn vai, đôi khi còn khá mờ nhạt so với những đồng nghiệp nam cùng lứa. Bình An chưa thực sự có sự đột phát trong sự nghiệp diễn xuất của mình dù nhiều lần được các đạo diễn ưu ái dành cho vai chính.

Tuy nhiên, sang đến Đừng làm mẹ cáu, cách diễn tưng tửng, phóng khoáng, chất chơi của Bình An với nhân vật Khôi lại khiến khán giả cảm thấy mới mẻ và thích thú.

Có khán giả nhận xét: "Đúng là Bình An đóng tới tận phim này mới có ấn tượng. Không biết có phải do Quỳnh Lương không nhưng rất hay. Còn Quỳnh Lương thì thật đáng khen vì mới vài phim thôi nhưng em đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả! Chúc mừng Quỳnh Lương". Một bình luận khác cho rằng Bình An khi không làm trai bao, phi công lái máy bay nữa nhưng vẫn để lại ấn tượng rất tốt.

Ở bộ phim mới lần này, nam diễn viên cũng có sự thay đổi khác biệt về tạo hình. Bình An dán râu, thường xuyên diện những bộ quần áo nhiều họa tiết, sặc sỡ để phù hợp với công việc nhiếp ảnh gia mà anh đóng trong phim. Sự kết hợp diễn xuất ăn ý giữa Bình An và Quỳnh Lương cũng khiến khán giả yêu mến cặp đôi này.

*Đón xem Đừng làm mẹ cáu tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 5, 6 hàng tuần.