Bình An lột xác sau 1 tháng lấy vợ, từng đọc nhiều comment ‘Để xem hạnh phúc được bao lâu’

Vừa qua, Bình An gây bất ngờ khi xuất hiện trong buổi họp báo phim Đừng làm mẹ cáu với hàng ria lún phún. Anh thừa nhận đây là râu thật. Nam diễn viên nuôi râu để vào vai gã công tử tay chơi trong phim. Ở tác phẩm mới nhất, người xem sẽ được chứng kiến màn lột xác của Bình An khi lần đầu, anh vào vai một ông bố bất đắc dĩ trên màn ảnh.





BÌNH AN TỪNG MUỐN BỎ NGHỀ, THỪA NHẬN NHÁT GAN TRONG DIỄN XUẤT





Bình An sinh năm 1993. Trước khi trở thành diễn viên, chàng trai quê Phú Thọ kể rằng mình đã định đi theo một con đường khác. Anh học đại học Công Nghiệp theo ý bố mẹ. Dù gia đình không quá khó khăn nhưng nam diễn viên lại tự lập từ sớm. Anh bảo mình tự ái. Vì một lần xin tiền mà bị bố mẹ cằn nhằn, Bình An đã quyết định từ nay sẽ không bao giờ xin tiền nữa.

“Tôi từng làm xe ôm, làm phục vụ bàn, làm trợ lý cho người nổi tiếng, làm khán giả trong đài, nhưng rồi một ngày tôi nhận ra mình không thể làm thế này mãi được. Tôi đặt mục tiêu làm mẫu ảnh, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể làm lâu dài. Lúc đó tôi mới quyết định thi sân khấu điện ảnh và học để trở thành diễn viên” - anh kể.

Bình An trong họp báo phim "Đừng làm mẹ cáu". Ảnh: VFC

Thời điểm đỗ thủ khoa trường sân khấu điện ảnh, Bình An nói anh từng từ chối làm lớp trưởng để dành thời gian đi… kiếm tiền. Sở hữu gương mặt công tử, nhưng Bình An nói rằng bất kỳ ai tiếp xúc với anh sẽ thấy anh không phải dạng yếu đuối mà ngược lại cực kỳ “trâu bò”. Nam diễn viên còn kể rằng trước đây anh từng có 4 năm kinh doanh thời trang. 7 giờ sáng, anh đã đi xe khách lên cửa khẩu, qua Quảng Châu, ăn uống tạm bợ trên xe để tiết kiệm thời gian, sau đó đi nhặt hàng, bốc hàng, để 4 giờ chiều hôm sau lại quay về Việt Nam kịp giờ đi quay.

Trong quãng thời gian làm nghề, Bình An thừa nhận có giai đoạn anh đã muốn dừng lại. Đó là thời điểm khoảng năm 2018 - 2019, sau khi đóng xong bộ phim Những cô gái trong thành phố, Chạy trốn thanh xuân. Đó là bởi: “Đàn ông mà, làm việc mà không ra hồn thì làm làm gì nữa? Làm cứ để mọi người chửi thì làm làm gì?”.

Chững lại một thời gian, khi quay lại với bộ phim Yêu hơn cả bầu trời, Bình An thậm chí đã nói với đạo diễn Khải Anh rằng nếu vai này mà không thành công, anh sẽ nghỉ hẳn. Rất may mắn, bộ phim cũng như nhân vật của Bình An đã được khán giả đón nhận và yêu thương.

Bình An sẽ "lột xác", lần đầu làm bố trên màn ảnh. Ảnh: VFC

Sau nhiều vai diễn, Bình An bày tỏ giờ đây việc anh quan tâm không phải là xấu hay đẹp trên màn ảnh nữa, mà là nội tâm mình có đủ để thể hiện nhân vật hay không. Thế nên khán giả đã thấy một Hải đen tới không thể đen hơn trong Yêu hơn cả bầu trời, một Khải xù xì, gai góc, thậm chí gần như “hóa thú” trong những tập cuối Mặt nạ gương, một Quân “hãm tài”, mất tự trọng đến mức bị người xem mắng chửi từ phim ra đời trong Gara hạnh phúc…

Điều mà Bình An tự thấy mình còn thiếu và yếu nhất ở thời điểm hiện tại, có lẽ chính là việc anh quá nhát gan. Nam diễn viên thừa nhận: “Tôi là dân tỉnh lẻ, đi học không dám bỏ học, chưa từng trộm tiền của bố mẹ, chưa từng dám hư, tôi chỉ biết đi học rồi về nhà thôi. Cho nên có những vai diễn tôi vẫn chưa dám thử sức, vì tôi chưa từng trải nghiệm những điều ấy bao giờ. Nên nếu nói về diễn xuất, tôi sẽ kém mọi người ở điểm đó. Tôi ít va chạm, chưa đủ cảm xúc, và nói thẳng ra là tôi nhát gan”.

Chồng của Á hậu Phương Nga cũng tâm sự, thời gian tới, anh sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi để cải thiện hơn ở điều này. Vì đến thời điểm hiện tại, khi đã đạt được hết những mục tiêu lớn trong đời, thì đầu tư cho sự nghiệp là điều mà Bình An đang muốn tập trung hướng tới nhất.

Nam diễn viên tự đặt ra mục tiêu cho 5 năm tới là hướng đến những giải thưởng như Cánh Diều Vàng và VTV Awards.

Nam diễn viên nên duyên với Quỳnh Lương trong phim mới. Ảnh: VFC





TỪNG ĐỌC NHIỀU COMMENT: "ĐỂ XEM HẠNH PHÚC ĐƯỢC BAO LÂU"





Kết hôn với Á hậu, cặp đôi Bình An - Phương Nga nhận về quá nhiều lời chúc tụng cũng như ngưỡng mộ từ phía cộng đồng mạng. Họ cũng là một trong số ít cặp đôi công khai yêu đương từ những ngày đầu và vẫn giữ “lửa” hạnh phúc mãi tới hiện tại.

Nói về việc thoải mái chia sẻ chuyện yêu đương trên mạng, Bình An nói: “Ngay từ những ngày đầu tiên khi quyết định chia sẻ chuyện yêu nhau, chúng tôi chỉ muốn công khai cho thoải mái thôi, chứ không hề có ý định đánh bóng tên tuổi, vì thực ra mỗi đứa làm một mảng, không ai liên quan đến ai. Và bản thân chúng tôi cũng chưa từng chia sẻ những câu chuyện quá sâu xa về đời tư, mà đơn giản chỉ là những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi sẽ hoạt động với nhau…”.

“Tôi từng nhận được nhiều comment trên facebook nói rằng 'Để xem hạnh phúc được bao lâu', nhưng tôi hay nói với vợ mình, làm gì thì làm, mình cố gắng truyền năng lượng tích cực cho mọi người, chứ đừng mở mắt ra là tiêu cực, vì ai cũng chỉ sống một lần trên đời”.

Bình An muốn cùng vợ chia sẻ những điều hạnh phúc và lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về chuyện làm sao để mua nhà, mua xe…, đạt được những mục tiêu về tài chính chỉ trong một thời gian ngắn, nam diễn viên tiết lộ việc sinh ra trong một gia đình truyền thống cùng những thói quen sinh hoạt khiến anh là kiểu người có khả năng tiết kiệm tiền.

“Tôi không phải kiểu người thích đi bar tụ tập hay la cà hàng quán, cũng không bao giờ nhậu nhẹt. Cuộc sống của tôi là sáng ra thức dậy tưới cây, chăm cá, sau đó vào dọn dẹp trong nhà, ngoài ra tôi còn có sở thích về thể thao. Thế nên ngoài việc dùng tiền để đầu tư cho những sở thích ấy của mình ra thì tôi chẳng tốn tiền cho bất cứ việc gì cả” - nam diễn viên nói.

Bình An kể rằng thời điểm mới yêu Phương Nga, anh cũng chẳng có gì ngoài một căn nhà đi thuê và chiếc xe máy. Nhưng rồi người yêu trở thành Á hậu, một ngày chở cô đi sự kiện về, thấy Phương Nga mặc chiếc đầm dài, Bình An mới nghĩ, thế này thì nên ngồi trên ô tô. Vậy là anh đặt ra mục tiêu mua xe. Có xe rồi, anh lại mua nhà, rồi mới cầu hôn vợ. Bình An tự nhận mình thuộc tuýp người luôn kiên định, hướng tới mục tiêu, và tiết kiệm rất giỏi nếu đặt ra mục tiêu nào đó.

Nói về những áp lực khi làm chồng Á hậu, Bình An thừa nhận là có. Giống như những ngày đầu, khi Phương Nga nói mình sẽ đi thi nhan sắc, Bình An cũng từng ngăn cản người yêu. Vì giống như mọi người đàn ông khác, anh sợ sẽ mất cô. Nhưng rồi thời điểm đó, Phương Nga có nói một câu khiến Bình An cũng chẳng còn đường lùi. Cô nói rằng thanh xuân chỉ đến một lần, trong lúc còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết, cô muốn thử một lần, để sau này về già không phải hối hận. Thế nên Bình An cũng chẳng còn lý do ngăn cản.

Người ta bảo Á hậu hay đi bên cạnh đại gia, Bình An nói với vợ rằng giờ đây anh mới chỉ là đại gia về tình cảm, nhưng anh sẽ cố gắng sau này trở thành một “đại gia” thực thụ của cô.

Bình An tiết lộ từng ngăn cản Phương Nga thi Hoa hậu. Ảnh: FBNV

Nói về cuộc sống đời thực, Bình An thừa nhận mình đúng là chàng trai có thể nói ra những lời ngôn tình như mọi người thấy trong đám cưới. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng sống rất thật, thậm chí anh từng nghĩ rằng mình quá thật thà để có thể làm nghệ thuật.

“Ngoài công việc đóng phim, ngoài những lúc đi sự kiện ăn mặc đẹp, thì cuộc sống của tôi không khác gì mọi người cả. Tôi vẫn ăn mặc xuề xòa đi ăn hàng quán bình dân, tôi đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình. Nhiều khi tôi nghĩ rằng mình bị thật quá, không hợp làm nghệ thuật. Tôi cũng không kiểm soát tốt cảm xúc, ví như khi có ai nói gì với mình mà tôi thấy không đúng, tôi bực là sẽ nói lại luôn. Rất nhiều lần tôi bị vạ miệng trên facebook rồi” - nam diễn viên nói.