Đừng làm mẹ cáu tập 8: Quá khứ cay đắng khi Hạnh bị mẹ bạn trai miệt thị không có bố mẹ dạy dỗ

Đừng làm mẹ cáu tập 8 lên sóng VTV3 tối 23/12. Trong tập này, một phần quá khứ của Hạnh và bạn trai là Trung đã được hé lộ. Thời đó, Hạnh và Trung hẹn hò khi còn đi học. Dù yêu đương nhưng không quên nhiệm vụ học tập, Hạnh luôn nhắc nhở Trung không được lơ là chuyện bài vở. Thế nhưng mẹ của Trung không hiểu. Bắt được Hạnh hẹn hò với con trai mình, bà đã nói những lời cay đắng với Hạnh.

Mẹ Trung thẳng thừng miệt thị Hạnh là loại con gái mồi chài đàn ông, không được bố mẹ dạy dỗ, trong khi con trai bà là gia đình gia giáo, nề nếp. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Hạnh chia tay mối tình đầu.

Hạnh từng bị mẹ bạn trai miệt thị trong quá khứ - ảnh: Chụp màn hình

Ở hiện tại, nhớ lại câu chuyện này mà Hạnh ứa nước mắt vì cô liên tưởng tới con gái Happi. Vì đánh bạn, Happi cũng bị cô giáo cho rằng nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc con thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của người cha.

Đừng làm mẹ cáu tập 8: Hạnh tiếp tục cứu công ty

Ngoài ra, ở các diễn biến khác của tập 8 Đừng làm mẹ cáu, Hạnh tiếp tục cứu công ty một bàn thua trông thấy vì một nữ nhân viên của phòng thiết kế tự ý nhận lời may búp bê mô hình theo yêu cầu của khách hàng, trong khi công ty hoàn toàn không phải công ty may. Lúc này, Hạnh đã nhận sẽ may hết số búp bê khách hàng yêu cầu trong thời hạn 2 ngày.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng rủi ro. Nếu thành công, Hạnh sẽ lại lập công lớn, nhưng nếu thất bại, cô sẽ gây tai họa. Thế nên Quân rất chần chừ, không muốn Hạnh nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên Mai Anh cho rằng nếu Hạnh đã tự tin thì nên giao việc cho cô, vì hiện tại đó cũng là cách giải quyết vấn đề duy nhất.

Quân dịu dàng hơn với Hạnh

Từ phía Quân, trong tập này, anh càng hiểu thêm nhiều điều về Hạnh. Đầu tiên là chuyện anh phát hiện chính bé Happi chứ không phải Hạnh đã chủ động gọi điện thoại cho anh ở Bờ Hồ hôm trước. Quân áy náy khi biết rằng mình đã mắng oan Hạnh là loại mồi chài đàn ông.

Quân nhận ra mình hiểu lầm hạnh quá nhiều chuyện - ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, trong cuộc nói chuyện với Khôi, Quân còn biết thêm chuyện Hạnh bị hiểu lầm giữ thẻ ngân hàng của Khôi. Thì ra tất cả là do bé Voi "dại gái", đem thẻ ngân hàng của bố làm quà sính lễ cho Happi nên Hạnh mới có trong tay tấm thẻ này. Vì tưởng con gái nhặt được nên Hạnh đã đem trả thẻ cho ngân hàng chứ chưa từng có ý định sử dụng tấm thẻ.

Có lẽ chính vì biết được tất cả những chuyện này, Quân đã không còn định kiến mà nhìn Hạnh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Khi Hạnh đánh rơi đồ, Quân còn chủ động cúi xuống nhặt giúp cô và quan tâm cô. Quân không muốn Hạnh đảm nhiệm việc may búp bê, vì anh cũng sợ cô sẽ quá áp lực mà không thể hoàn thành công việc khó nhằn, khi đó cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh còn dặn dò trưởng phòng thiết kế phải liên tục theo dõi sát sao công việc của Hạnh, có vấn đề gì hãy báo cáo với anh ngay. Chính Quân cũng đã nhận lời với bé Happi, rằng sẽ nói giúp Hạnh với... ông sếp khó tính nếu như lần này cô không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Quân còn chủ động giúp đỡ Hạnh - ảnh: Chụp màn hình

Việc Hạnh đảm đương công việc khó nhằn cũng khiến cô quay cuồng và không có thời gian chơi với con. Chẳng những vậy, Hạnh còn phải tham gia sự kiện lớn của công ty và không thể ở nhà trông con. Tập phim khép lại bằng cảnh Hạnh cố gắng thuyết phục con gái hãy ở nhà với bà Phượng một hôm để mình đi công tác. Tuy nhiên Happi nhất quyết không chịu mà đòi đi theo mẹ. Hạnh càng thuyết phục thì happi càng cự cãi, thậm chí còn lôi lý do "thế mẹ đẻ con ra làm gì? Mẹ đẻ con ra thì mẹ phải nuôi con chứ!" để làm khó Hạnh. Đối phó với một cô con gái giỏi lý sự, Hạnh chẳng thể làm gì ngoài việc vò đầu bứt tai.

Đón xem Đừng làm mẹ cáu tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ Năm, thứ Sáu tuần sau.