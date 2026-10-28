Biết những gì vợ đang đi rêu rao khắp nơi, tôi vừa tức vừa nhục: Sự thật bị bóp méo và bí mật động trời giấu kín

Tôi phát hiện vợ ngoại tình cách đây hơn hai tháng, từ những tin nhắn tình cảm mà cô ấy quên xóa. Ban đầu, tôi không thể tin nổi. Vợ chồng tôi lấy nhau gần chục năm, có con cái, có nhà cửa, cuộc sống tuy không quá giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Tôi vẫn đi làm đều đặn, tiền lương đưa về, việc nhà có thể không giỏi nhưng những chuyện lớn nhỏ trong gia đình tôi chưa bao giờ trốn tránh. Vậy mà người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình lại có thể dành tình cảm cho người đàn ông khác.

Tôi chưa kịp bình tâm thì những chuyện sau đó còn khiến tôi uất ức hơn. Qua một người bạn thân, tôi mới biết vợ đã kể xấu tôi với rất nhiều người, từ họ hàng, bạn bè đến cả những người quen biết sơ sơ. Cô ấy nói tôi càng ngày càng phát tướng, người lúc nào cũng nặng nề, chuyện vợ chồng thì yếu sinh lý. Thậm chí, cô ấy còn kể tôi hôi rình, cả tuần mới tắm một lần, sống bẩn thỉu đến mức không chịu nổi.

Tôi nghe mà vừa giận vừa nhục. Tôi có thể thừa nhận mình tăng cân vì công việc bận rộn, ít thời gian tập thể dục, nhưng chuyện cả tuần không tắm một lần hoàn toàn là bịa đặt. Tôi đi làm từ sáng đến tối, về nhà vẫn tắm rửa sạch sẽ, có hôm còn tranh thủ giặt quần áo cho con. Vậy mà qua miệng vợ, tôi biến thành một người đàn ông luộm thuộm, đáng ghê tởm.

Ảnh minh họa

Chưa hết, cô ấy còn kể tôi tệ bạc, nóng nảy, keo kiệt, mỗi tháng chỉ đưa vợ 3 triệu đồng tiền sinh hoạt, mặc kệ vợ con sống ra sao. Trong khi thực tế, tôi vẫn trả tiền nhà, điện nước, học phí của con và những khoản chi tiêu lớn trong gia đình. 3 triệu đồng chỉ là số tiền tôi đưa thêm để vợ chủ động mua sắm những thứ lặt vặt. Cô ấy biết rõ điều đó nhưng cố tình kể thiếu, khiến người nghe mặc nhiên cho rằng tôi giữ hết tiền, bắt vợ con sống khổ sở.

Từ ngày ấy, tôi cảm nhận rõ thái độ của những người xung quanh thay đổi. Có người gặp tôi thì cười nhạt, có người bóng gió khuyên tôi nên biết chăm sóc vợ, đừng để đàn bà phải chịu thiệt thòi. Thậm chí, một người bạn lâu năm còn nói tôi nên xem lại bản thân trước khi trách móc vợ. Tôi muốn giải thích, muốn nói hết, nhưng lại không muốn mang chuyện gia đình ra kể lể với thiên hạ. Tôi càng im lặng, người ta càng tin những điều cô ấy nói.

Tôi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng rồi lại thôi. Không phải tôi còn tình cảm với vợ, càng không phải tôi sợ cuộc sống một mình. Tôi chỉ thấy nếu cứ thế ký đơn, cô ấy sẽ dễ dàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tiếp tục đóng vai người phụ nữ bất hạnh có một người chồng tồi tệ, còn tôi mãi mãi mang tiếng xấu mà chẳng ai biết sự thật.

Bây giờ, tôi vẫn sống cùng nhà với vợ, vẫn đi làm, vẫn chăm lo cho con, nhưng giữa hai người gần như chẳng còn gì ngoài sự lạnh nhạt. Tôi không muốn trả thù bằng cách bịa chuyện hay hạ thấp cô ấy trước mặt người khác. Tôi chỉ muốn những người từng nghe lời vợ tôi hiểu rằng câu chuyện họ biết mới chỉ có một nửa. Tôi nên làm gì để rửa sạch tiếng xấu của mình và bắt vợ phải trả giá?