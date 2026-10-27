Tôi tá hỏa khi 2 cây vàng cất kỹ trong tủ quần áo đã biến mất: Câu trả lời tỉnh bơ của mẹ chồng khiến tôi uất nghẹn

Cách đây 2 tháng, mẹ đẻ cho tôi 2 cây. Mẹ bảo tôi cứ giữ lấy phòng khi cần thiết, bởi đàn bà lấy chồng rồi cũng nên có chút tài sản riêng để phòng thân. Tôi biết mẹ không dư dả gì, cả đời tằn tiện, nên món quà ấy càng khiến tôi trân trọng. Tôi mang vàng về, gói cẩn thận rồi cất sâu trong tủ quần áo của mình. Tôi không kể với ai, chỉ nghĩ đơn giản đó là chút vốn riêng mẹ dành cho con gái, không muốn phô trương hay khiến ai phải để ý.

Vậy mà 2 tháng sau, lúc mở tủ tìm vàng để kiểm tra lại, tôi tá hỏa khi phát hiện chỗ cất đã trống không. Ban đầu, tôi nghĩ có thể mình nhớ nhầm vị trí bèn lục tung các ngăn tủ, kiểm tra từng chiếc hộp, túi xách. Tìm mãi không thấy, lòng tôi bắt đầu nóng như lửa đốt. Tôi không dám nghĩ đến chuyện mất trộm vì nhà cửa vẫn bình thường, đồ đạc khác không thiếu thứ gì. Cuối cùng, tôi đành hỏi mẹ chồng xem bà có nhìn thấy hai cây vàng của tôi ở đâu không?

Điều khiến tôi chết lặng là bà trả lời rất thản nhiên rằng chính bà đã lấy. Bà kể hồi đầu tháng tìm quần áo của tôi để cho chị Hoài, chị chồng tôi, mượn mặc tạm đi đám cưới, bà tình cờ nhìn thấy số vàng nên lấy luôn cho chị mượn. Chị Hoài đang xây nhà, cần tiền xoay xở, bà nghĩ giúp con gái mình lúc khó khăn là chuyện đương nhiên. Bà còn nói chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, khi nào chị có tiền thì trả lại.

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Tôi nghe mà giận đến phát điên. Đó là vàng mẹ đẻ cho tôi, không phải tiền chung của vợ chồng, càng không phải thứ ai muốn lấy lúc nào thì lấy. Tôi hỏi tại sao mẹ lấy mà không nói với tôi một tiếng, bà lập tức đáp rằng nếu hỏi trước thì bà biết chắc tôi sẽ không đồng ý, nên bà mới tự quyết cho nhanh. Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lời. Hóa ra bà biết mình làm vậy là tôi có thể phản đối, nhưng thay vì tôn trọng quyết định của tôi, bà chọn cách giấu đi rồi coi mọi chuyện đã rồi.

Tôi càng nghĩ càng thấy bất công. Nếu tôi tự ý lấy đồ của chị Hoài đem cho người khác, liệu mẹ chồng có thể bình thản bỏ qua như vậy không? Nếu chị ấy cần tiền xây nhà, tại sao không hỏi ý kiến tôi, hoặc ít nhất nói rõ để tôi cân nhắc? 2 cây vàng không phải món đồ tôi có thể tùy tiện cho mượn, bởi đó là khoản tích cóp quý giá mà mẹ đẻ đã dành dụm mới có được.

Tối hôm ấy, tôi kể với chồng, mong anh hiểu và đứng ra nói chuyện với mẹ. Nhưng tôi không ngờ anh lại quát hỏi tôi tại sao được mẹ đẻ cho vàng mà giấu anh. Rồi anh nói chị gái đang khó khăn, người trong nhà giúp nhau là chuyện bình thường.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy bất an ngay cả với những món đồ trong phòng mình. Tôi không biết đến bao giờ chị Hoài mới trả vàng, cũng chẳng biết mẹ chồng có thực sự hiểu mình đã sai hay vẫn nghĩ tôi đang làm quá mọi chuyện. Điều khiến tôi đau lòng nhất là món quà mẹ đẻ dành cho tôi vốn mang ý nghĩa chở che, vậy mà khi về nhà chồng, tôi lại không thể tự bảo vệ nó. Tôi vẫn muốn sống hòa thuận với gia đình chồng, nhưng chẳng lẽ để giữ được sự yên ổn ấy, tôi phải im lặng trước cả những chuyện mà lẽ ra mình có quyền quyết định?