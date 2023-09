"Biệt dược đen": Phượng vẫn không phải thủ phạm giết Vương

Biệt dược đen tập 9 lên sóng VTV3 tối qua hé lộ nhiều tình tiết mới xoay quanh vụ án của Vương. Dù Phượng đã bị bắt và nhận tội giết Vương, nhưng Tuấn nghi ngờ Vương chết không phải do siết cổ. Bằng chứng là lúc bị Phượng siết cổ, Vương đã có dấu hiệu co giật. Điều này là do hắn sử dụng thứ "biệt dược" màu xanh mang tên nước khoái.

Đồng thời, khi vụ việc của Vương lộ ra, tên Bình, chủ quán bar mà Vương là khách quen cũng đã tẩu thoát. Tuấn càng nghi ngờ Bình trốn là do hắn chính là đầu mối tiêu thụ "nước khoái".

Không chỉ cơ quan điều tra mới đặt nghi vấn Vương không chết vì siết cổ. Ngay cả Đạt, một kẻ tâm thần nửa tỉnh nửa mê cũng nhận ra điều này. Ở tập này, Đạt lộ rõ mình chỉ đang giả điên qua mắt mọi người. Đạt nói chuyện điện thoại với Long và tuyên bố rằng mình sẽ đứng về phe Long trong cuộc chiến tìm ra thủ lĩnh City Boy mới.

Thế nhưng sau đó, Đạt lại lao vào siết cổ Long chỉ để chứng minh một điều rằng, siết cổ đau nhưng... không chết được. Đạt nói với Long nghi vấn của mình, rằng Vương thực sự chết là do nước khoái.

Đạt chỉ giả điên chứ thực ra còn tỉnh hơn người thường.

Về phía Tuấn, anh cũng đã phát hiện ra người đàn ông rình mò ở nhà mình chính là ông Sáng, một cựu phóng viên điều tra. Trong nhà ông Sáng có rất nhiều thông tin liên quan đến các vụ án chưa được làm sáng tỏ, trong đó có cả vụ của Vương mới đây. Ông Sáng dường như cũng có nhiều hiểu biết về nước khoái và nói rằng đó là một thứ ma túy mới.

Nhân vật ông Sáng xuất hiện "khai sáng" cho Tuấn nhiều điều về nước khoái.

Như vậy, việc tìm ra Phượng mới chỉ là bước đầu của quá trình điều tra. Bản thân tổ chức City Boy còn rất nhiều khuất tất. Long và Đạt đều là những kẻ rất bí hiểm, hứa hẹn còn nhiều bí mật chưa hé lộ. Điều khó khăn nhất với cơ quan điều tra lúc này là phải tìm ra nguồn gốc của nước khoái. Ai mới là tên trùm cầm đầu thực sự?

Đón xem "Biệt dược đen" tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.