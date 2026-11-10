Biết chồng cặp kè với cô trợ lý suốt nhiều năm, tôi tức điên đòi ly hôn, nhưng lời khuyên của bạn thân khiến tôi vội thay đổi ý định

Tôi từng nghĩ mình là người khá may mắn trong hôn nhân. Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập tốt nhưng cũng rất bận rộn. Anh thường xuyên đi công tác, có những tháng gần như chỉ về nhà vài ngày. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ để tôi phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Mỗi tháng, anh đều chuyển cho tôi 50 triệu đồng để chi tiêu, lo cho các con, sinh hoạt gia đình và thăm hỏi hai bên nội ngoại. Nếu có việc gì phát sinh cần thêm tiền, tôi chỉ cần nói rõ lý do là anh sẵn sàng đưa.

Vì thế, dù chồng thường xuyên vắng nhà, tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi không phải đi làm, có thời gian chăm sóc bản thân, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, đưa các con đi chơi. Những chuyến công tác của anh đôi khi còn là khoảng thời gian để tôi tận hưởng cuộc sống riêng mà không bị ai làm phiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần phải kiểm soát chồng hay hỏi han anh từng giờ.

Cho đến cách đây không lâu, tôi phát hiện anh có quan hệ bên ngoài. Người phụ nữ ấy lại chính là cô trợ lý trẻ làm việc cùng anh. Tôi vô cùng sốc, nhất là khi biết chuyện này có thể đã kéo dài vài năm. Những chuyến công tác, những lần anh lấy lý do bận họp, tiếp khách bỗng nhiên trở nên đáng ngờ. Tôi cảm thấy mình bị lừa dối một cách trắng trợn. Có lúc tức giận đến mức tôi đã nghĩ ngay đến chuyện ly hôn, không muốn nhìn mặt người đàn ông ấy thêm một ngày nào nữa.

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Nhưng khi kể chuyện với cô bạn thân, tôi lại nhận được một lời khuyên khiến mình phải suy nghĩ. Bạn tôi bảo rằng trước khi phát hiện chồng ngoại tình và sau khi biết chuyện, cuộc sống của tôi thực chất chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn đưa tiền đều đặn, tôi vẫn được tự do mua sắm, đi chơi, chăm sóc bản thân, không phải chịu cảnh cơm nước phục vụ chồng mỗi ngày. Thậm chí, có thể anh đã có người khác từ lâu, chỉ là tôi không biết nên vẫn sống vui vẻ.

Bạn còn nói nếu bây giờ ly hôn, tôi có thể mất đi cuộc sống sung túc đang có, còn hai người kia lại được đường đường chính chính đến với nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình chùn chân.

Tôi không muốn ly hôn nữa, ít nhất là vào lúc này. Nhưng bảo tôi bình thản chấp nhận chuyện chồng có bồ thì tôi không làm được. Tôi vẫn nhận tiền anh đưa, vẫn giữ cuộc sống như trước, nhưng trong lòng đã không còn chút tin tưởng nào. Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ đến việc phải khiến anh hiểu cảm giác bị phản bội và mất mát là như thế nào.

Có điều, tôi không biết mình nên trả thù thế nào, tôi không muốn vì anh sai mà mình sai theo, nhưng bảo ngậm bồ hòn làm ngọt thì tôi không làm được.