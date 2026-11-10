Nếu ly hôn, vợ CEO NVIDIA có thể nhận 2 triệu tỷ đồng: Khối tài sản khổng lồ phía sau bê bối ngoại tình

Sau khi CEO NVIDIA Jensen Huang thừa nhận ngoại tình và công khai xin lỗi vợ con, một câu hỏi khác bắt đầu được truyền thông quốc tế quan tâm: Nếu cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của ông đổ vỡ, bà Lori Huang có thể nhận được bao nhiêu tài sản? Theo một phép tính dựa trên luật phân chia tài sản tại bang California (Mỹ), người vợ có thể được hưởng tới 77,6 tỷ USD, tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng. Đây là con số đủ khiến bất kỳ cuộc ly hôn tỷ phú nào cũng phải được chú ý.

Khối tài sản hàng trăm tỷ USD và phép tính chia đôi

Theo Forbes, tính đến chiều 9/11/2026, tài sản của Jensen Huang được ước tính khoảng 155,2 tỷ USD, đưa ông vào nhóm những người giàu nhất thế giới. Phần lớn khối tài sản này đến từ cổ phần tại NVIDIA, tập đoàn mà ông đồng sáng lập năm 1993, sau khi kết hôn với Lori vào năm 1985.

Điều này tạo nên một điểm đặc biệt nếu xét đến khả năng phân chia tài sản khi ly hôn. Bởi phần lớn tài sản của Jensen được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, khi ông cùng vợ xây dựng cuộc sống và phát triển sự nghiệp.

Theo nguyên tắc tài sản chung tại California, tài sản được tạo lập trong thời gian hôn nhân thường được coi là tài sản chung của hai vợ chồng và được chia đều khi ly hôn. Vì vậy, nếu toàn bộ 155,2 tỷ USD của Jensen được xác định là tài sản chung, Lori có thể nhận khoảng 77,6 tỷ USD.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, con số này tương đương hơn 2 triệu tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở để một số hãng tin quốc tế đặt vấn đề rằng Lori có thể trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới nếu cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn.

Tuy nhiên, phép tính trên mới chỉ là giả định. Không phải toàn bộ tài sản đứng tên hoặc được ghi nhận thuộc quyền sở hữu của Jensen đều mặc nhiên được chia đôi.

Vì sao Lori có cơ sở pháp lý để nhận phần tài sản rất lớn?

Theo hướng dẫn chính thức của hệ thống tòa án California, tài sản chung thường bao gồm thu nhập, cổ phiếu, bất động sản, tài khoản hưu trí và những tài sản được mua bằng nguồn tiền hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Ngược lại, tài sản có trước khi kết hôn, tài sản nhận được từ thừa kế hoặc quà tặng riêng thường được xác định là tài sản riêng.

Một điểm đáng chú ý trong trường hợp của gia đình Huang là cơ cấu sở hữu cổ phần NVIDIA khá phức tạp. Theo các tài liệu công bố với cổ đông, một lượng lớn cổ phiếu được nắm giữ thông qua các quỹ tín thác và pháp nhân có liên quan đến gia đình. Lori cũng có vai trò đồng quản lý một số cấu trúc tài sản này.

Báo chí Mỹ còn dẫn lại lời Jensen từng kể với đồng nghiệp rằng vợ đảm nhiệm phần lớn giấy tờ và tài chính gia đình, đến mức ông không tự thanh toán các hóa đơn cá nhân. Chi tiết này cho thấy Lori không chỉ đồng hành với chồng trong đời sống gia đình mà còn có vai trò đáng kể trong việc quản lý tài chính.

Dẫu vậy, quyền quản lý hoặc đồng quản lý quỹ tín thác không đồng nghĩa với việc toàn bộ tài sản bên trong đều được chia đôi khi ly hôn. Kết quả còn phụ thuộc vào người thụ hưởng, nguồn hình thành tài sản, điều khoản quỹ tín thác và các thỏa thuận tiền hôn nhân hoặc sau hôn nhân nếu có.

Ngoại tình có khiến người vợ được chia nhiều tài sản hơn?

Một chi tiết dễ gây hiểu lầm là Jensen ngoại tình nên Lori có thể được nhận phần tài sản lớn hơn. Trên thực tế, California áp dụng nguyên tắc ly hôn không cần chứng minh lỗi. Việc một người có quan hệ ngoài hôn nhân không mặc nhiên khiến người đó phải mất thêm tài sản hoặc khiến người còn lại được nhận nhiều hơn tỷ lệ chia tài sản chung.

Nói cách khác, nếu ly hôn, Lori có cơ sở yêu cầu phần tài sản chung thuộc về mình, nhưng không phải vì bà là người vợ bị phản bội mà vì quyền lợi tài sản được pháp luật bảo vệ.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Jensen và Lori đang tiến hành thủ tục ly hôn. Sau lời thú nhận ngoại tình, Jensen đã bày tỏ mong muốn gia đình hàn gắn và hy vọng có thể lấy lại niềm tin của vợ con. Lori cũng chưa công khai phản hồi về tương lai cuộc hôn nhân.

Nếu thực sự xảy ra ly hôn, đây có thể trở thành một trong những vụ phân chia tài sản gây chú ý nhất giới tỷ phú, không chỉ bởi quy mô hàng chục tỷ USD mà còn bởi hành trình hơn bốn thập kỷ hai người đã cùng nhau xây dựng gia đình và sự nghiệp.

Sau cùng, con số 77,6 tỷ USD vẫn chỉ là một phép tính trên lý thuyết. Nhưng nó cho thấy một điều đáng chú ý: Phía sau đế chế NVIDIA không chỉ có một vị CEO sở hữu khối tài sản khổng lồ, mà còn có người phụ nữ đã kết hôn với ông từ trước khi công ty ra đời. Nếu cuộc hôn nhân ấy đi đến hồi kết, câu chuyện phân chia tài sản có thể còn gây chấn động không kém bê bối ngoại tình.