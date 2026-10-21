7 năm kết hôn, tôi tự hào vì không phải ngửa tay xin chồng một đồng, đến khi bạn thân hỏi đúng một câu, tôi mới giật mình

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập khá nên từ trước đến nay vẫn thống nhất chuyện tiền bạc theo cách rất rõ ràng: ai kiếm được bao nhiêu thì tự giữ, tự chi tiêu.

Chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng dao động từ 30 đến 50 triệu đồng. Tôi làm văn phòng, lương thưởng trung bình khoảng 18 triệu. Tiền ai người ấy giữ, không ai phải báo cáo với ai hôm nay mua gì, ăn gì hay tiêu hết bao nhiêu. Tôi thấy như vậy rất thoải mái. Tôi không cần ngửa tay xin chồng tiền mua quần áo, mỹ phẩm hay biếu bố mẹ đẻ. Anh cũng chẳng phải giải thích vì sao mua chiếc đồng hồ mới hay đi gặp bạn bè hết vài triệu đồng.

Tiền sinh hoạt trong nhà được chia tương đối rõ. Tôi đóng tiền học cho con, mua thực phẩm và lo những khoản lặt vặt. Chồng trả tiền điện nước, internet, thỉnh thoảng mua đồ dùng trong nhà. Tiền tiết kiệm để mua ô tô hay sửa nhà thì mỗi người tự tích lũy, đến lúc cần mới ngồi xuống tính xem ai góp bao nhiêu. Chúng tôi không có quỹ chung, cũng không có thói quen hỏi nhau tài khoản còn bao nhiêu?

Tôi chưa từng thấy đó là vấn đề. Thậm chí, tôi còn tự hào vì mình độc lập về tài chính, không phải phụ thuộc vào chồng như một số người bạn. Tôi luôn nghĩ hôn nhân bền vững là khi hai người có thể tự lo cho bản thân, không kiểm soát tiền bạc của nhau và tôn trọng không gian riêng.

Hôm ấy, bạn thân tôi sang nhà chơi đúng lúc chồng vừa đi làm về. Anh thay quần áo, lấy đồ ăn trong tủ lạnh rồi ngồi xem điện thoại. Tôi ở bếp chuẩn bị bữa tối, tiện miệng hỏi anh có ăn cùng hai mẹ con không? Anh bảo đã ăn bên ngoài, rồi chuyển cho tôi khoản tiền mua chiếc máy lọc nước mà hai vợ chồng đã thống nhất từ tuần trước. Chuyển khoản xong, anh lại trở về phòng làm việc.

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Bạn tôi chứng kiến tất cả, đến lúc chồng tôi đi ra ngoài mới lắc đầu, bảo vợ chồng tôi sống chẳng khác nào hai người thuê chung một căn nhà, ai lo phần người ấy, có việc thì chia tiền, hết việc lại ai về phòng nấy.

Tôi bật cười, cho rằng cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Tôi còn kể rằng nhờ cách sống này mà vợ chồng tôi ít cãi nhau về tiền bạc, không ai phải chịu cảnh chồng kiếm tiền rồi vợ tiêu hay vợ làm ra tiền nhưng vẫn phải xin phép mỗi khi mua thứ gì đó.

Bạn tôi không tranh luận, chỉ hỏi nếu một ngày tôi mất việc, ốm đau không thể kiếm tiền, liệu tôi có còn cảm thấy thoải mái với nguyên tắc ai kiếm được thì người ấy giữ, ai cần thì tự lo của vợ chồng mình không?

Tôi định trả lời rằng chồng chắc chắn sẽ giúp mình. Nhưng chưa kịp nói, cô ấy đã hỏi tiếp: vậy nếu chồng tôi gặp khó khăn, tôi có biết anh đang có bao nhiêu tiền tiết kiệm, đang nợ ai, hay có chuyện gì phải một mình gánh vác không?

Tôi bỗng im bặt.

Thực tế, tôi không biết chính xác chồng có bao nhiêu tiền. Tôi cũng không rõ khoản đầu tư anh đang làm gần đây lời lãi thế nào, ngoài những gì anh chủ động kể. Ngược lại, anh cũng chẳng biết tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu, định dùng số tiền ấy vào việc gì. Chúng tôi vẫn sống cạnh nhau, cùng nuôi con, cùng trả những hóa đơn cần thiết, nhưng phần lớn những gì thuộc về tài chính riêng của mỗi người lại chẳng biết.

Tôi vẫn tin mỗi người cần có sự độc lập tài chính trong hôn nhân. Nhưng có lẽ, độc lập không đồng nghĩa với việc sống tách biệt đến mức chẳng biết người bên cạnh đang nghĩ gì, lo gì. Tôi có nên thay đổi, yêu cầu chồng cùng đóng góp một quỹ chung để tiết kiệm và phòng cho tương lai không?